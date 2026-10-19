בקשה למינוי בורר, שהוגשה הבוקר לבית המשפט המחוזי בתל אביב, חושפת סכסוך בין קבוצת אנשי עסקים מוכרים לבין חברת ניהול פרויקטים בבעלות אופיר קליימן, בנוגע לבניין הבוטיק היוקרתי שבבעלותם, ברחוב מזא"ה בתל אביב. בין בעלי הבניין אפי רוזנהויז, לשעבר מנכ"ל שופרסל, בעז רעם, יזם ואיש עסקים, ומתי דב, לשעבר מנכ"ל מגוריט. מדובר בבניין בוטיק בן 7 קומות, הכולל 13 דירות, מפרט יוקרתי וחניון תת קרקעי. דירת 4 חדרים על פני 150 מ"ר בבניין מוצעת למכירה בימים אלו ב-13 מיליון שקל.

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בעלי הבניין טוענים כי היה איחור משמעותי של 3 שנים בהשלמת הפרויקט, והוא הסב להם אובדן שכר דירה בהיקף עצום עבור בניין שלם במרכז תל אביב. הם טוענים כי התנהלותו של מנהל הפרויקט גרמה לניפוח עלויות וכי הועסקו מקורבים אליו בפרויקט.

ההסכם בין הצדדים כולל תניית בוררות והם הסכימו על מינויו של נשיא בית המשפט המחוזי לשעבר, איתן אורנשטיין, לבורר. יש לציין כי נגד אורנשטיין מתנהלת חקירה פלילית שטרם הסתיימה, בעניין קשריו עם אפי נוה, ראש לשכת עורכי הדין לשעבר.

הבוקר הוגשה בקשה למינוי בורר באמצעות בא כוחם עו"ד פז יצחקי-וינברגר. בעלי הבניין פנו לבית המשפט נוכח אי הסכמות ביניהם לגבי הצדדים לבוררות והתנייה לאופן ניהול ההליך. לטענת בעלי הבניין על קליימן להיות בעצמו צד לבוררות ולא רק החברה שבבעלותו. לטענתם, הוא עצמו העניק את שירותי ניהול פרויקט הבנייה. מנגד, קליימן אינו צד להסכם ההתקשרות עימם, להבדיל מן החברה שלו, ולכן הוא מתנגד לצירופו כצד לבוררות.

בשנת 2015 חתמו בעלי הבניין על הסכם עם חברת הפרויקטים להריסה ובניית בניין מגורים חדש לפי תכניות של משרד האדירכלות גידי בר אוריין. בפנייה שצורפה לבקשה למינוי בורר, בין ב"כ בעלי הבניין לבא כוח חברת ניהול הפרויקטים, נטען כי לבעלי הבניין נגרם נזק של 21 מיליון שקל והם הציעו לסיים את הסכסוך בתשלום של 18 מיליון שקלים. הם טוענים ל"רשלנות שגרמה לעיכוב סיום הפרויקט בשלוש שנים, דבר שהסב אובדן שכ"ד לבעלים בסך של מעל 12 מיליון שקל והגדלת תקורות הפרויקט במיליוני שקלים". נטען גם להגדלת ההוצאות באופן מלאכותי לטובת ספקים מקורבים אל החברה ופעולות נוספות.

החברה: "היזמים הכשילו את האפשרות לסיים את הפרויקט במועד"

תגובת חברת "אופיר קליימן ניהול תיאום ופיקוח" וקליימן, באמצעות עו"ד בני שפר שותף מנהל במשרד ש.הורוביץ ושות': "הטענות כלפי מרשינו חסרות כל שחר. לעמדתנו, ברור לחלוטין שכל ערכאה שתדון בתביעה תדחה אותה ותקבע שמדובר בתביעה סחטנית שהוגשה ממניעים זרים. לטענתנו, אחת ממטרות התביעה היא להוציא כספים מחברת הביטוח.

באף אחת מן הטענות שהוצגו בבקשה למינוי בורר אין שמץ של אמת, והן עולות לכדי דיבה. חברת אופיר קליימן שימשה כמנהלת וכמפקחת הפרויקט - ולא כמתכננת, וגם לא כקבלן המבצע. לא הועסק בפרויקט מקורב כלשהו למר קליימן; הטענה לניפוח מחירים מופרכת מיסודה, ולא הועלתה מעולם עד הבקשה שהוגשה הבוקר.

אכן, הפרויקט הסתיים באיחור, אולם העיכובים לא נבעו מעניינים של פיקוח וניהול - אלא מכך, שהיזמים שמתיימרים להגיש את התביעה התקשו לקבל החלטות בינם לבין עצמם, שינו שוב ושוב את רצונותיהם, והכשילו את האפשרות לסיים את הפרויקט במועד. לא בכדי, הפרויקט הסתיים ונמסר כבר בשנת 2022 ברמה גבוהה לשביעות רצונם של המזמינים וללא כל טענה כנגד מרשינו, לא במסירה ולא בכל שנות הפרויקט. ומנגד, טענות מרשינו בנדון ועבודתם המקצועית בפרויקט ממוסמכים היטב ויוכחו בכל פורום שבו יתבררו.

עוד נטען כי " תיאור הדברים ביחס להליך הבוררות, כוזב. חברת קליימן הביעה נכונות לברר את הטענות המופרכות כלפיה בפני כב' השופט (בדימוס) איתן אורנשטיין. אלא שהיזמים בפרויקט ניסו לדחוף לתוך ההליך גם דמויות שאינן חתומות כלל על ההסכם עם חברת קליימן ואין להן מעמד בבוררות. אם לא די בכך, הרי שמטעמים של הפעלת לחץ פסול וסחטנות, הם דרשו ממר קליימן עצמו להצטרף לבוררות באופן אישי - אף שאין לכך בסיס בהסכם עימם, ובדין. ניתן להניח, שהבקשה בנדון תידחה, ושהיזמים יחויבו בתשלום הוצאות בגינה".