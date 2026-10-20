ענקית הסטרימינג נטפליקס מפרסמת בשעה זו את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2026. החברה דיווחה על הכנסות של 12/87 מיליארד דולר, ובכך עמדה בתחזיות האנליסטים, שעמדו על 12.88 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה דיווחה החברה על 0.87 דולר, מעל לתחזיות האנליסטים, שעמדו על 0.82 דולר למניה.

למרות התוצאות הטובות החברה מנמיכה ציפיות לרבעון הבא - היא מצפה ל-13.44 מיליארד דולר לעומת צפי שעמד על 13.51.

בעקבות פרסום הדוחות, מניית נטפליקס נופלת ב-6% במסחר המאוחר. מתחילת השנה איבדה המניה כ-22% מערכה.

ברבעון האחרון חלה טלטלה משמעותית בשוק הסטרימינג העולמי, לאחר שפרמאונט השלימה את רכישת וורנר ברדרס בעסקה המוערכת ב-111 מיליארד דולר. החברה הממוזגת, שתיקרא סקיידאנס, תנוהל על ידי דיוויד אליסון ולצידו המנכ"ל המשותף ינון קרייז, מהישראלים הבכירים בתעשיית הבידור האמריקאית.

העסקה, שהושלמה לאחר מאבק מול נטפליקס ושורה של תביעות בתחום ההגבלים העסקיים, יוצרת ענקית מדיה המאגדת מותגי תוכן, ערוצי טלוויזיה ושירותי סטרימינג מובילים, בהם HBO, CBS ו-CNN. החברה החדשה התחייבה להפיק לפחות 30 סרטים בשנה, אך במקביל הציבה יעד לקיצוץ הוצאות בהיקף של 6 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות, מהלך שצפוי להוביל לפיטורי אלפי עובדים.

המיזוג צפוי להגביר את התחרות מול נטפליקס ולהציב בפניה אתגר משמעותי בשמירה על מעמדה בשוק הסטרימינג. לאחר שניסתה בעבר לרכוש את פרמאונט, נטפליקס נאלצת כעת להתמודד עם חברה ממוזגת המחזיקה בספריית תוכן רחבה, במותגים מוכרים ובבסיס מנויים גדול. שילוב הפעילויות מעניק למתחרה החדשה כוח שוק משמעותי, ועשוי להקשות על נטפליקס לשמור על יתרונה.

לקראת סבב הפיטורים הגדול בתולדות החברה

לאחרונה דווח כי נטפליקס מתכננת לקצץ כ-6% מכוח האדם שלה, המהווים כ-1,000 עובדים ברחבי העולם. מדובר בסבב הפיטורים הנרחב ביותר של החברה מאז 2022, והוא צפוי להתמקד בעיקר במחלקות המוצר, המשפט ומשאבי האנוש. המהלך מגיע על רקע האטה בצמיחה ובמעורבות המשתמשים, לצד ירידה של יותר מ-40% במחיר המניה בשנה האחרונה.

לצד האתגרים, נטפליקס זוכה גם להבעת אמון מצד משקיעים. ברבעון האחרון דווח כי המשקיע ביל אקמן חזר להשקיע בחברה באמצעות קרן פרשינג סקוור, לאחר שמכר את החזקותיו בהפסד ב-2022. לפי הדיווחים, ההחלטה התקבלה על רקע הערכתו כי נטפליקס "ניצחה במלחמות הסטרימינג", וכי היא נהנית ממעמד מוביל בשוק עם יותר מ-325 מיליון מנויים.

ההשקעה מגיעה לאחר שמניית נטפליקס איבדה כ-50% מערכה מאז השיא, ומתבססת בין היתר על הערכת שווי אטרקטיבית, שיעור המרה של כ-90% מהרווחים לתזרים מזומנים חופשי, צמיחה בפעילות הפרסום ובשידורים החיים, וציפיות להתרחבות שולי הרווח ולצמיחה שנתית של קרוב ל-20% ברווח למניה.

התפתחות נוספת בחברה היא עזיבתה הצפויה של סמנכ"לית התוכן בלה בייריאה, שהצטרפה לנטפליקס ב-2016 ומכהנת בתפקידה הנוכחי מאז 2023. במהלך שנותיה בחברה הייתה אחראית לתקציב תוכן של כ-20 מיליארד דולר והובילה בין היתר להצלחתן של סדרות כמו "משחק הדיונון" ולהתרחבות החברה לתחום שידורי הספורט החיים. לפי הדיווחים, במקומה צפוי להתמנות פיטר רייס, לשעבר בכיר בדיסני ובפוקס המאה ה-21.