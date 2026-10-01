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ינון קרייז

ינון קרייז ימונה למנכ"ל משותף בענקית המדיה הממוזגת של פרמאונט - וורנר ברדרס דיסקברי

היו"ר והמנכ"ל דייוויד אליסון הודיע הלילה על מינויו של ינון קרייז למנכ"ל משותף של החברה הממוזגת הצפויה של פרמאונט ו-וורנר ברדרס דיסקברי עם השלמת העסקה • קרייז יפקח על הפעילות השוטפת ועל מיזוג הפעילויות העסקיות של שתי החברות

שירות גלובס 06:27
ינון קרייז, מנכ''ל ויו''ר ענקית הצעצועים מאטל, בערב הפתיחה של ועידת ישראל לעסקים / צילום: תמר מצפי
ינון קרייז, מנכ''ל ויו''ר ענקית הצעצועים מאטל, בערב הפתיחה של ועידת ישראל לעסקים / צילום: תמר מצפי

יו"ר ומנכ"ל פרמאונט, דייוויד אליסון, הודיע רשמית על מינויו של ינון קרייז למנכ"ל משותף של החברה הממוזגת הצפויה של פרמאונט ו-וורנר ברדרס דיסקברי עם השלמת העסקה.

לפי הודעת החברה, אליסון יכהן כיו"ר ומנכ"ל ויוביל את האסטרטגיה הכוללת, תחום התוכן, הקריאייטיב והטכנולוגיה, בעוד שקרייז יכהן כמנכ"ל משותף ויפקח על הפעילות השוטפת ועל מיזוג הפעילויות העסקיות של שתי החברות.

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ההודעה הגיעה הלילה, לאחר שאמש הודיעה יצרנית הצעצועים מאטל, בעלת המותג ברבי, על חילופי הנהגה ועזיבתו של קרייז ב-2 לאוקטובר, לאחר למעלה משמונה שנים בתפקיד. את מקומו יחליף רוג'ר לינץ', חבר דירקטוריון מאטל, שיכהן כיו״ר וכמנכ״ל החברה.

קרייז מונה למנכ״ל מאטל ב־2018, בתקופה שבה החברה התמודדה עם אתגרים משמעותיים בשוק הצעצועים ועם שינוי בהרגלי הצריכה. במהלך כהונתו הוביל את החברה בתהליך שכלל התמקדות במותגים המרכזיים שלה, הרחבת הפעילות בתחום הבידור והפיכת הדמויות והמותגים של מאטל לנכסים שניתן לנצל גם מעבר למכירת צעצועים.

אחד המהלכים הבולטים בתקופתו היה הסרט "ברבי", שהפך ב־2023 ללהיט עולמי והכניס את המותג המזוהה ביותר עם מאטל למרכז הבמה. הצלחת הסרט המחישה את האסטרטגיה של החברה להרחיב את פעילותה מעבר למדפי חנויות הצעצועים, באמצעות שיתופי פעולה, תוכן ובידור.