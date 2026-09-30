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ינון קרייז

הישראלי שפורש מניהול חברת הענק אחרי 8 שנים

ינון קרייז, שהוביל את יצרנית ברבי מאז 2018, יפרוש מתפקידו ב־2 באוקטובר • המהלך מגיע לאחר תקופה שבה מאטל הרחיבה את פעילותה מעבר לצעצועים, בין היתר באמצעות הסרט "ברבי"

בועז בן נון 17:11
ינון קרייז, מנכ''ל ויו''ר ענקית הצעצועים מאטל, בערב הפתיחה של ועידת ישראל לעסקים / צילום: תמר מצפי
ינון קרייז, מנכ''ל ויו''ר ענקית הצעצועים מאטל, בערב הפתיחה של ועידת ישראל לעסקים / צילום: תמר מצפי

יצרנית הצעצועים מאטל , בעלת המותג ברבי, הודיעה היום על חילופי הנהגה: לפי יאהו, המנכ״ל הוותיק ינון קרייז יפרוש מתפקידו ב־2 באוקטובר, לאחר יותר משמונה שנים בתפקיד. את מקומו יחליף רוג'ר לינץ', חבר דירקטוריון מאטל, שיכהן כיו״ר וכמנכ״ל החברה.

קרייז מונה למנכ״ל מאטל ב־2018, בתקופה שבה החברה התמודדה עם אתגרים משמעותיים בשוק הצעצועים ועם שינוי בהרגלי הצריכה. במהלך כהונתו הוביל את החברה בתהליך שכלל התמקדות במותגים המרכזיים שלה, הרחבת הפעילות בתחום הבידור והפיכת הדמויות והמותגים של מאטל לנכסים שניתן לנצל גם מעבר למכירת צעצועים.

אחד המהלכים הבולטים בתקופתו היה הסרט "ברבי", שהפך ב־2023 ללהיט עולמי והכניס את המותג המזוהה ביותר עם מאטל למרכז הבמה. הצלחת הסרט המחישה את האסטרטגיה של החברה להרחיב את פעילותה מעבר למדפי חנויות הצעצועים, באמצעות שיתופי פעולה, תוכן ובידור.

לינץ', שייכנס כעת לתפקיד המנכ״ל, מגיע עם ניסיון ניהולי בתעשיית המדיה והטכנולוגיה. הוא הצטרף לדירקטוריון מאטל בשנת 2024, ובעבר כיהן כמנכ״ל חברת המדיה והטלוויזיה Sling TV וכן בתפקידי ניהול בכירים נוספים בתעשיית התקשורת.

הודעת חילופי המנכ״ל התקבלה באופן שלילי בשוק. מניית מאטל ירדה ביותר מ־3% במסחר המוקדם לאחר פרסום ההודעה, כאשר המשקיעים מעכלים את השינוי בהנהגת החברה ואת המעבר מקרייז, שהוביל את מאטל במשך תקופה ארוכה.

החילופים מגיעים כאשר מאטל ממשיכה להתמודד עם השינויים בשוק הצעצועים ועם הצורך לייצר צמיחה סביב מותגים מוכרים כמו ברבי, הוט ווילס ופישר פרייס. תחת המנכ״ל החדש תעמוד החברה בפני האתגר להמשיך ולמנף את המותגים הללו, תוך שמירה על פעילות הליבה של ייצור ושיווק צעצועים.

המותגים שברשותה

קרייז השתתף בנובמבר 2025 בועידת ישראל לעסקים של גלובס והתייחס להצטרפותו לחברה ב-2018, לאחר שהתחלפו 3 מנכ"לים ברציפות, דיבר על השינוי האסטרטגי שהביא לחברה ועל הצלחת הסרט "ברבי".

"מה שעניין בחברה זה המותגים שברשותה, כאשר כל המוצרים שהיא מייצרת מייחדים אותה ביחס לעולם. הבעיה הייתה בזמנו שמאטל ראתה את עצמה כבית חרושת ולא כמנהלת מותגים, וזה השינוי שרציתי לעשות - לנהל אותה כחברת מותגים, ולא חברת ייצור. וזה הוכיח את עצמו. בזמנו מאטל הציגה רווחים של כ-100 מיליון דולר, ובשנים האחרונות בזכות האסטרטגיה של הפיכת החברה לחברת ניהול מותגים הגענו לרווחיות של מעל מי

קרייז התייחס להצלחה המסחררת של הסרט "ברבי", שיצא לאקרנים תחת ניהולו. "המטרה לא הייתה לעשות סרט כדי למכור צעצועים. המטרה אפילו לא הייתה לעשות סרט, אלא לייצר תופעה חברתית. הבאנו במאית שעשתה עד אותו זמן רק סרטים קטנים אבל הייתה מאוד מחוברת לתרבות והבינה איך ליצור קשר רגשי עם קהל. נתנו לה את החופש להמציא את הסיפור. היא חזרה עם תסריט שבו מאטל מתוארת כחברה הכי גרועה בקורפורייט האמריקאי, והתפקיד שלי כמנכ"ל החברה מגולם כשוביניסט, והתסריט הזה עבד".

"היה קשה לחיות איפשהו ולא לדעת שהסרט מגיע. והכול היה בזכות החיבור התרבותי שיצרנו, כאשר המטרה הייתה לשבור מוסכמות".