חברת האופטיקה והלייזר הישראלית אופיר אופטרוניקס (Ophir Optronics) מחליפה בעלים. החברה, שנמצאת בשליטת חברת הטכנולוגיה האמריקאית MKS ובעבר מניותיה נסחרו בבורסה המקומית, נמכרת לחברת TTM Technologies תמורת כ-650 מיליון דולר.

במסגרת המהלך, שהשלמתו צפויה ברבעון השני של 2027, תרכוש TTM את כלל מניותיה של אופיר אופטרוניקס, הפועלת מפארק ההייטק בהר חוצבים שבירושלים, מידי הבעלים הנוכחי MKS Instruments. עם זאת, ככל הידוע העסקה אינה כוללת את חטיבת אפיון הלייזר של אופיר (Ophir Instruments) שתישאר בידיה של MKS, וכן אינה כוללת את מכירת המותג "אופיר".

אופיר, שנוסדה בשנת 1976, היא חברה ותיקה המפתחת ומייצרת מוצרים למערכות אלקטרואופטיות במגוון תחומים. בין היתר, מייצרת החברה רכיבים ומכלולים העושים שימוש באינפרא-אדום ומשמשים להדמיה תרמית וראיית לילה, המשמשים למגוון יישומים בסקטור הביטחוני.

מאז נמחקה מהמסחר בבורסה המקומית, החברה לא מפרסמת את תוצאותיה הכספיות; אך על פי ההערכות, העסקה בוצעה על בסיס מכפיל של כ-10 על ה-EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) המתואם השנתי של החברה.

ב-50 שנות פעילותה, עברה החברה, הפועלת מפארק ההייטק בהר חוצבים שבירושלים, גלגולים רבים ואף החליפה ידיים רבות. את החברה הקימו שלושה יזמים בעלי תואר דוקטור בפיזיקה, פרופ' יעקב זרם (יקיר ירושלים לשנת תש"פ), ד"ר אפרים גרינפילד וד"ר אפרים סקמסקי, שבחרו בשם אופיר - שילוב של המילים "אופטיקה" ו"ירושלים". בתחילת שנות ה-80, מכרו המייסדים חלק ממניותיהם לחברת ארית תעשיות, שנשלטה באותה העת בידי קונצרן כלל תעשיות, שמכרה כעבור כמה שנים את מניותיה בחזרה למייסדים.

בשנת 1991, הונפקה החברה בבורסה בתל אביב, ובהמשך זכתה להשקעות מצד שחקנים בולטים בשוק המקומי בהם גרשון סקופ ובני לנדא. בשנת 2008, רכשה קרן ההשקעות פימי, בניהולו של ישי דוידי, 20% ממניות החברה תמורת 23.5 מיליון דולר. בהמשך, נהנתה פימי מאקזיט משמעותי כשהחברה נמכרה בשנת 2011 לניופורט האמריקאית, לפי שווי של כ-230 מיליון דולר.

לפני כעשור, בשנת 2016, נמכרה אופיר שהמשיכה לפעול בצורה עצמאית ממפעליה בירושלים ורומניה, יחד עם ניופורט לחברת הטכנולוגיה האמריקאית MKS תמורת 960 מיליון דולר. כיום, מנוהלת החברה שמעסיקה כ-250 עובדים, בידי ד"ר קובי לסרי.