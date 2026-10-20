ג'נריישן גייסה חוב של מעל מיליארד שקל למימון רכישת שו"ב אנרגיה

קרן ג'נריישן חתמה בסוף חודש יולי על רכישה של חברת האנרגיה שיכון ובינוי אנרגיה מידי חברת האם שיכון ובינוי , בתמורה ל-4.45 מיליארד שקל. בעוד ששיכון ובינוי צפויה להשתמש בהכנסות הניכרות כדי לסגור את החובות שלה, קרן ג'נריישן נכנסת בעצמה לחוב חדש של 1.16 מיליארד שקל כדי לממש את הרכישה. שאר הכסף מגיע מהנפקות הון ומכירות עבר של קרן ג'נריישן, כמו גם עירוב הגופים המוסדיים בחברה הממוזגת. באותה הזדמנות, ג'נריישן מפרסמת שהיא צפויה להשלים את העסקה ב-2027, כנראה לאחר שתקבל אישור רגולטורי מרשות החשמל.

כדי לממן את העסקה, ג'נריישן הנפיקה סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה') אותה מכרה לגופים המוסדיים. הריבית נקבעה על 3.48%, שיעור נמוך יחסית לחוב קונצרני, אך היא תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן עד 2039. כך שלאורך זמן, הריבית עשויה לעלות משמעותית. החברה תתחיל לשלם ריבית באופן שנתי מדצמבר 2027, ולפרוע את הקרן החל מ-2030 ב-10 תשלומים שנתיים שיסתיימו ב-2039. סדרת האג"ח דורגה על ידי S&P מעלות בדירוג של A+ עם תחזית יציבה, ואת ההנפקה הובילה IBI חיתום.

שאר הכסף יגיע ממספר מקורות נוספים: ג'נריישן גייסה ביוני האחרון מהגופים המוסדיים כמיליארד שקל, זאת תוך הבעת אמון ניכרת ומעל היעד המקורי של 800 מיליון שקל. מיליארד שקלים נוספים יובאו כמזומן מקופת החברה, מתוכם כחצי מיליארד ממכירת החזקותיה (10%) מחברת הרכבות הבריטית פורטרבוק במרץ האחרון. 1.2 מיליארד שקל יגיעו מכניסה של הגופים המוסדיים לחברה הממוזגת של פאוורג'ן (חברת האנרגיה של ג'נריישן) יחד עם שיכון ובינוי אנרגיה, לפי שווי של כ-7.7 מיליארד שקל. החברות שנכנסו לחברה הממוזגת, וסייעו בכך למימון הרכישה, הן מגדל, הראל והפניקס.

למרות שג'נריישן כבר מגייסת את הכסף למימוש העסקה, היא עדיין תלויה ועומדת באישור רשות החשמל, הרגולטור של משק החשמל בישראל. ברשות חוששים מהריכוזיות בתחום, וצפויים כנראה לדרוש מפאוורג'ן למכור חלק מהנכסים שהיא מחזיקה בהם: ג'נריישן תבצע עסקת החלף מול חברת רפק , המחזיקה יחד עם פאוורג’ן במניות בתחנות הכוח אלון תבור וריינדיר (שטרם הוקמה). במסגרת העסקה, פאוורג'ן תעביר לרפק את 16.67% שהיא מחזיקה בתחנת הכוח MRC (אלון תבור). בתמורה, רפק תעביר לפאוורג'ן את 24.99% שהיא מחזיקה בתחנת הכוח (שעדיין לא קמה) ריינדיר. אפשרות נוספת, אם הדבר יידרש, היא עסקה יוצאת דופן עם נופר אנרג'י לחלוקה לסירוגין ב-100% מהשליטה בתחנת הכוח ריינדיר.

הערך העיקרי שג'נריישן צפויה להשיג מהרכישה של שיכון ובינוי אנרגיה הוא דווקא נכסי האנרגיה המתחדשת שהם מחזיקים בהם. שכן כיום, רק אנרגיה מתחדשת יכולה למכור חשמל מוזל לספקים פרטיים. הדבר משתלב היטב עם אחת מהחזקותיה המשמעותיות של ג'נריישן - בזקג'ן, ספק החשמל הפרטי הביתי הגדול בישראל (בבעלות משותפת עם בזק). המהלך צפוי לאפשר לה להתרחב משמעותית דווקא בתקופה שבה אין מספיק חשמל זול זמין.