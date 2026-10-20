אנבידיה מכריזה: המהנדס שיוביל את בניית קמפוס הענק בטבעון

קובי בור, מנהל בנייה לשעבר באינטל, ועד לאחרונה מנכ"ל חברת הבנייה ת.מ הנדסה ובינוי, מונה למנהל פרויקט הבנייה של מרכז פיתוח הענק שמתכננת אנבידיה בקריית טבעון. הפרויקט כולל בניית קמפוס בהיקף של עד 160 אלף מ"ר על מגרש של 90 דונם שנקנה בשנה שעברה מרמ"י. הוא צפוי לאכלס עד עשרת אלפים עובדים בתוך עשור. בור יצטרף לקבוצת הבינוי של אנבידיה שעוסקת גם בבינוי חוות שרתים ומבני משרדים

● קרנות אמריקאיות השתלטו על ההייטק הישראלי: "חזקות בחדי הקרן"

● ורוניס בשנה היסטורית בסייבר הישראלי. מי תהיה האקזיט הבא?

בור, בעל תואר בהנדסה אזרחית מהטכניון, בילה 13 שנה באינטל ישראל, מתוכם עשור כמנהל פרויקטי בנייה של מפעלים ומרכזי פיתוח. בשבע השנים האחרונות משמש בור כמנכ"ל חברת הבניה ת.מ הנדסה ובינוי שהייתה מעורבת בבניית הרחבת מפעל השבבים של אינטל בקריית גת, בכלל זה מתקן טיהור עבור המפעל.

לפני כשנתיים הוקפא פרויקט הבנייה בהוראת אינטל שנקלעה למצוקה תזרימית, במקביל לביטול בניית מפעלים אחרים בעולם - כמו בפולין ובגרמניה. עוד עסקה ת.מ תחת ניהלו של בור בהקמת בניין משרדים עבור חברת "מול הרים", בניית מרכז לוגיסטי לטבע ומתקן התפלה בגליל המערבי.

בדצמבר שעבר הודיעה אנבידיה על כוונתה להקים מרכז פיתוח גדול בקריית טבעון לאחר שנבחנו מספר אתרים אחרים - כמו מבוא כרמל וקריית אתא. עם זאת, טרם הוגשו תוכניות בנושא לועדה המחוזית.