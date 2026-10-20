השקעה של יותר מ-100 מיליון שקל: מגדל "הטיל" בחיפה נפתח מחדש

משרדי הממשלה חוזרים למגדל המפרש בחיפה, המכונה גם "בניין הטיל", לאחר שפונה בעקבות נזקי הדף שנגרמו לו במהלך מבצע "עם כלביא" ביוני 2025. לפי הודעת בעלי המגדל, משרדי המשפטים והחינוך חזרו אליו במלואם, וכך גם משרדי הפנים, הבריאות והגנת הסביבה ורשות האוכלוסין. במקביל, המדינה חתמה על הסכם להארכת שכירות משרדי הממשלה במגדל ב-16 שנים נוספות.

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משפחת נזריאן מארצות הברית, המחזיקה במגדל באמצעות חברת נ.מ.נ.ב.ש, הודיעה כי תשקיע עוד כ-100 מיליון שקל בשדרוג הבניין. לדבריה, התקציב יתווסף לעבודות השיפוץ והשיקום שבוצעו מאז הפגיעה. חלק מהסכום צפוי לשמש את המדינה לשדרוג נוסף של הקומות שהיא שוכרת.

המגדל, הממוקם בעיר התחתית ומהווה חלק מקריית הממשלה המחוזית, משתרע לפי נתוני הבעלים על פני כ-31 אלף מ״ר. הוא כולל 25 קומות מעל הקרקע ושלוש קומות חניון תת-קרקעי. הבניין נמצא בבעלות פרטית, והמדינה שוכרת בו שטחים המשמשים את משרדי הממשלה ויחידותיהם.

בעלי המגדל מסרו כי הבניין נפגע מהדף של טיל שנפל בסמוך אליו, ולא ספג פגיעה ישירה. לדבריהם, לא נגרם נזק קונסטרוקטיבי לשלד המבנה. בעקבות הפגיעה פונו המשרדים, ובמהלך התקופה שחלפה בוצעו עבודות שיפוץ ושיקום כדי לאפשר את חזרת העובדים והפעילות הממשלתית לבניין.

החזרה למגדל התבצעה בהדרגה ולאחר דחיות

חברת בלפור, שביצעה עבודות שיקום במקום, תיארה נזקים לחלונות, למתקנים ולמערכות בעקבות גל ההדף. לפי החברה, העבודות כללו פינוי שברי זכוכית, פירוק חלונות אלומיניום שהתעוותו ואיטום פתחים. עוד ציינה כי המעליות חדלו לפעול לאחר הפגיעה, ולכן העלאת הציוד והחומרים לקומות נעשתה באמצעות מנופים וגם באופן ידני.

החזרה למגדל התבצעה בהדרגה ולאחר דחיות: בגלובס פורסם ביולי האחרון כי מועד חזרתם של עובדי מחוז משרד הבריאות נדחה בפעם הרביעית, לפחות עד ספטמבר. משרד האוצר מסר אז כי משרד ראשון כבר נכנס לבניין ביוני, וכי אכלוס יתר היחידות יתבצע בהתאם להתקדמות השיקום בשטחים המיועדים להן.

בתקופת הפינוי נדרשו משרדי הממשלה לפתרונות דיור חלופיים. כפי שפורסם בגלובס, המדינה התקשרה לצורך כך בהסכמים לשכירת משרדים וחניות לעובדים. כעת, כ-16 חודשים לאחר הפגיעה, מדווחים בעלי המגדל על חזרתו לתפקוד מלא.

עבודות השדרוג הנוספות יכללו, לפי הבעלים, את מערכות מיזוג האוויר, המעליות, חדרי המכונות ולוחות החשמל. עוד מתוכננים שדרוגים של מערכות בקרת הכניסה וכיבוי האש, חדרי השירותים והמטבחונים.

ד״ר שרון נזריאן, מבעלות הבניין, מסרה: "גם כשהבניין נאלץ להתפנות, ידענו שהשיבה אליו היא רק עניין של זמן. בימים אלה הקצבנו תקציב ייעודי של 100 מיליון שקל נוספים על מנת להחזירו לשוכרים במצב אפילו טוב יותר ממה שהיה טרם הפגיעה".

ראש עיריית חיפה, יונה יהב, מסר כי פעל מול הגורמים המעורבים להחזרת פעילות הממשלה לעיר התחתית. "החזרה של משרדי הממשלה למגדל המפרש היא בשורה חשובה לחיפה ולתושביה", אמר. לדבריו, "קריית הממשלה היא עוגן משמעותי בעיר התחתית, והחזרה לפעילות מלאה תחזק את העסקים, תחזיר אלפי עובדים ומבקרים ותסייע להמשך תנופת ההתחדשות של האזור".