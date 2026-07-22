1 דחייה בפעם הרביעית: האכלוס המלא של "בניין הטיל" בחיפה עודכן לספטמבר

מאז נפגע "מגדל המפרש" בחיפה במתקפת טילים מאיראן ביוני 2025, הוא טרם אוכלס בחזרה במלואו. בקשה שהגיש לאחרונה משרד הבריאות, בנוגע להקצאת מקומות חנייה לעובדים, חושפת כי החזרה של עובדי המחוז תתרחש לכל הפחות רק בספטמבר הקרוב. עבורם מדובר בפעם הרביעית שהאכלוס נדחה. עד כה רק משרד אחד בבניין אוכלס בחזרה מאז הפגיעה.

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מגדל המפרש הוא מבנה בן 25 קומות, בגובה 137 מטר ובשטח של כ־28 אלף מ"ר, שנמצא בעיר התחתית של חיפה. הוא מהווה חלק מקריית הממשלה המחוזית, ועד לפגיעת הטיל פעלו בו משרד הבריאות, משרד האוצר, מנהל התכנון (בעיקר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה) ועוד.

טיל בליסטי איראני שנפל בסמוך אליו גרם לפציעתם של 55 אנשים, וחולל נזק משמעותי בכל המבנים במתחם. מבנה בית הדין הרבני נהרס לחלוטין; בניין נוסף בבעלות המדינה ניזוק קשות בעיקר בחלקיו הפנימיים; ובניין הטיל, שנמצא בבעלות פרטית ומושכר ברובו למדינה, נפגע פגיעות הדף, שגרמו לנזק משמעותי בעיקר בחלקו התחתון.

לשכת הבריאות חיפה, ששכנה במגדל, נאלצה לעבור למיקום חלופי ולצאת למכרז על מקומות חנייה לעובדיה. המכרז היה במקור עד דצמבר 2025, אולם השיפוץ לא הסתיים עד אז, ולכן החזרה נדחה עד סוף אפריל. אלא שפרוץ מבצע 'שאגת הארי' גרם לשינוי בתוכניות, וקביעת מועד החזרה לבניין באמצע יוני. בתחילת אותו חודש הוגשה בקשה שממנה עלה כי "עקב עיכובים הקשורים במטה, תידחה החזרה למשכן הקבוע לתאריך 15 ביולי".

כאמור, מבקשת משרד הבריאות עלה כי בעיית מקומות החנייה נמשכת, ותקופת ההתקשרות עם חברה חלופית, ים חניונים, הוארכה ל-10 בספטמבר. בהתחשב בהשתלשלות האירועים עד כה, לא מן הנמנע כי זמן זה יוארך עוד.

חשוב לציין שהשלכות הפגיעה בקרית הממשלה בחיפה - וזו כמובן רק דוגמה אחת - אינן רק פונקציונליות, קרי מעבר הלשכות למקום חלופי. המשמעות היא גם כלכלית, בשל הצורך בשכירת משרדים חלופיים וכן מקומות חנייה - הוצאות המושתות כמובן על המדינה.

בבקשת משרד הבריאות האחרונה מצוין כי "סך ההתקשרות בפועל שמומשה" עבור מקומות החניה הוא יותר מ-280 אלף שקל, וכאן מדובר כמובן רק בחניות לעובדי המחוז במשרד הבריאות שעבדו בבניין הטיל.

בעבר פרסמנו כי שכירת משרדים עבור משרד פקידי השומה של רשות המיסים בחיפה, שעבדו בבניין הטיל ועברו זמנית לפארק מת"ם בעיר, עלתה כ־25.4 מיליון שקל בהתקשרות לשנה; עלות שכירת משרדים לשנה עבור עובדי רשות מקרקעי ישראל, גם כן בפארק מת"ם, היא 11.6 מיליון שקל; ושכירת משרדים לעובדי משרד המשפטים, מספטמבר 2025 עד יוני השנה, עלתה 2.1 מיליון שקלים. מאחר שהחזרה אל בניין הטיל מתארכת עוד, עלויות השכירות במשרדים החלופיים, למשרדי הממשלה השונים, צפויות להיות גבוהות עוד יותר.

ממשרד האוצר נמסר: "אכלוס בניין הטיל החל כבר בחודש שעבר - משרד ראשון נכנס בחציו הראשון של חודש יוני. אכלוס המבנה מתבצע באופן מדורג ובמקביל לשיקום המבנה. ישנן יחידות שאזורם טרם שוקם באופן מלא ולכן אכלוסן יתבצע בשבועות הקרובים".

2 מברנע להרצוג: השותפה החדשה במשרד עורכי הדין

עו"ד הדר ישראלי מצטרפת למשרד עו"ד הרצוג כשותפה בתחום הצווארון הלבן, האכיפה הרגולטורית וההליכים חוצי הגבולות. זאת לאחר שלאחרונה עזבה את משרד ברנע ג'פה לנדה ושות', שם כיהנה כשותפה והובילה תיקי צווארון לבן. יחד איתה עברו שני עורכי דין נוספים מהמחלקה.

עו"ד ישראלי מתמחה בייצוג חברות, נושאי משרה ויחידים בהליכי אכיפה פליליים ומנהליים, חקירות רגולטוריות, חקירות פנימיות, עבירות ניירות ערך ועוד. בנוסף היא בעלת מומחיות מיוחדת בניהול הליכים חוצי גבולות ובטיפול בבקשות סיוע משפטי בינלאומי, לרבות תיקים המערבים רשויות וערכאות בארה"ב.

הדר ישראלי / צילום: אמיר לוי

לדברי גיל וייט, השותף המנהל במשרד הרצוג, "ההצטרפות של הדר לצוות שלנו מעצימה אותנו עוד יותר ככתובת המובילה לניהול משברים משפטיים ורגולטוריים חוצי גבולות".

נזכיר כי במאי האחרון עזב את ברנע ג'פה לנדה ושות' השותף הבכיר, ומי שהיה מס' 4 במשרד, עו"ד ד"ר צבי גבאי. אז היה המעבר לטובת משרד שבולת, ועם גבאי עזבו עוד שישה עובדים. מעבר של שותף בכיר מפירמה אחת לאחרת אינו שכיח, אך בסביבת ברנע מסבירים כי הם נמצאים במגמת צמיחה, ותיקי צווארון לבן ממשיכים להיות מטופלים על ידי מגוון השותפים במחלקת הליטיגציה.

3 ישראל מתגייסת

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המנכ''ל ניר דוד ויו''ר רשות החדשנות ד''ר אלון סטופל

4 מינויים חדשים

אנה סודניק ודניאל מילשטיין מונו לשותפים בקרן Greenfield Partners, המנהלת יותר מ-2 מיליארד דולר ומתמקדת בחברות טכנולוגיה בשלבי צמיחה מוקדמת.

מימין: אנה סודניק ודניאל מילשטיין שותפים בקרן גרינפילד / צילום: גרינפילד פרטנרס

שרון עזרא, 50, מונה למנכ"ל חברת הטכנולוגיה סינאל (Synel), מקבוצת אקסל סולושנס, המתמחה בפתרונות תוכנה וחומרה לניהול ההון האנושי בארגון. קודם לכן כיהן כמנכ"ל OneCity וכסמנכ"ל וכחבר הנהלה בקבוצת מלם תים.

נעמה שלו / צילום: יח''צ

נעמה שלו מונתה לסמנכ"לית שיווק, תקשורת ואסטרטגיה ב-Sodexo ישראל.