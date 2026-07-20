פריז, לונדון ורומא לא ברשימה: מה היעדים הפופולריים בקיץ?

1 פריז, לונדון ורומא לא ברשימה: לאן טסים הישראלים בקיץ?

המציאות הביטחוניות אמנם משתנה בכל רגע, אך מתברר שהישראלים לא נרתעים להזמין חופשות לטווח הארוך. מנתוני אתר lastminute עולה כי אם בקיץ הקודם הנוסעים הזמינו כרטיסים כ-40 יום בממוצע לפני הטיסה, בקיץ הנוכחי חלון ההזמנה התארך ל-66 ימים - זינוק של 65%.

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הנתונים מבוססים על אלפי חיפושים שנרשמו עד 10 ביולי, עבור טיולים ביולי-אוגוסט, ועולה מהם כי את המגמה מובילות משפחות הטסות יחדיו. נתח ההזמנות המשפחתיות זינק בלאסט מיינט מ-37% אשתקד ל-52% מכלל ההזמנות הקיץ. במקביל, חלה ירידה בנתח של הנוסעים היחידים מ-33% ל-21%, וירידה קלה יותר בקרב זוגות (מ-30% ל-27%).

ולאן הישראלים טסים הקיץ? במקום הראשון נמצאת לרנקה, על אף עליית מחיר ממוצעת של 19% לעומת השנה שעברה (355 דולר מול 299 דולר). במקום השני, והמפתיע, נמצאת בטומי שבגיאורגיה, שבשנה שעברה התמקמה רק במקום השישי. ייתכן שהפופולריות נובעת מכך שזהו היעד היחיד מבין המובילים שרשם ירידת מחיר. גם מזג האוויר הוא כמובן פרמטר קריטי בקיץ חם, שמשכנע משפחות לבחור ביעדים שמציעים חוף ים על חשבון חופשה אורבנית.

במקומות הבאים נמצאים, לפי הסדר - רודוס, אתונה, בודפשט, הרקליון, טביליסי ופראג. המהפך הגדול של הקיץ הוא פאפוס: אחרי שבשנה שעברה האי דורג במקום הרביעי, הוא הידרדר למקום התשיעי בעקבות התייקרות של 26% במחיר הממוצע לכרטיס.

מחירי הטיסות תלויים בראש ובראשונה בחברות התעופה - ביעדים שאליהם הוגדל היצע הטיסות והמושבים, התחרות מנעה התייקרות ואף הובילה לירידת מחירים, ולהפך. הדוגמה הבולטת להגדלת ההיצע היא גאורגיה - לקווים לבטומי ולטביליסי הצטרפה החודש חברת התעופה הגאורגית Oneclick Airways, שהוסיפה שתי טיסות שבועיות לכל יעד.

גורם נוסף שמסייע לצרכן הישראלי הקיץ הוא שער החליפין, כאשר התחזקות השקל מול הדולר ממתנת חלק מההתייקרויות.

2 תעשיית המזון

אחרי שבתחילת החודש רכשה קרן גרין לנטרן 49% מביסקוטי, לפי שווי של כחצי מיליארד שקל, כעת חונכת רשת הקונדיטוריות מפעל ומרכז לוגיסטי חדשים באזור התעשייה באריאל.

מדובר בשני מבנים המשתרעים על פני כ-11 אלף מ"ר, והיקף ההשקעה במהלך נאמד ב-90 מיליון שקל.

המנכ''ל דודי אדניה והבעלים אמיר פורת / צילום: בועז לביא

3 פיננסים

חברת FAI, המתמחה בניהול כספים במיקור חוץ לסטארט-אפים וחברות בצמיחה, השיקה במשרדי Microsoft for Startups בתל אביב אתOwlytic - האב פיננסי-טכנולוגי מבוסס AI.

ההאב נועד לאחד מערכות, דאטה ותהליכים פיננסיים לסביבת עבודה אחת רציפה, ובזמן אמת.

דנה אכלסנדרוביץ מנכ''לית משותפת של FAI ואופיר ארליך מנכ''ל EON / צילום: יניב לביא

4 שיווק

בתום חמש שנות הפסקה, מותג הגלידות מגנום שוב יוצא מרשתות השיווק והקיוסקים ומפעיל את פופ-אפ הקיץ שלו - והפעם, לראשונה, בביג פאשן גלילות. היקף ההשקעה במהלך נאמד ב-2 מיליון שקל, ולצד החוויה הקולינרית יציע המתחם מסלול אופנה אינטראקטיבי, כובעים של קים אור אזולאי, מרצ’נדייז של המותג (תיק חוף סרוג, פריאו ומחזיק מפתחות) ועוד. הפופ-אפ יפעל בתאריכים 26.7-7.8 בשעות 17:00-23:00.

"אחרי שנים מאתגרות, אנחנו שמחים להחזיר את המגנום בר", אומרת עופרי שבו, סמנכ"ל השיווק של גלידת מגנום ישראל. "בשנים האחרונות אנו פועלים ליצירת חיבור עמוק לעולמות האופנה והלייף סטייל, והפעם השילוב בא לידי ביטוי בצורה חווייתית".

מגנום בר / צילום: יח''צ

5 מינויים חדשים

יוגב גברי, 53, מונה למנכ"ל בית זיקוק אשדוד, ויחליף את רונן יחזקאל, שכיהן בתפקיד במשך כשנה בלבד. בעשור האחרון כיהן גברי כמנכ"ל MAN Truck & Bus ישראל.

יוגב גברי / צילום: יח''צ

אורי בר-טל, 34, מונה למנהל הפיתוח העסקי של חברת ברקת, העוסקת במימון נדל"ן. בשנתיים האחרונות שימש כמנהל קשרי לקוחות מערך אשראי של החברה.