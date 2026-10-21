מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ' בחר להניף השבוע מחדש את דגל המאבק לצמצום השימוש בכסף מזומן. בכנס המסים השנתי של לשכת יועצי המס, אמר אהרונוביץ' שצריך לבטל את שטר ה-200 שקל, "ואולי בכלל את כל המזומן".

למה הוא נזכר דווקא עכשיו? גורמים ברשות המסים מספרים כי קריאת הטור "בין המיקרו למאקרו", שפורסם בגלובס בסוף השבוע האחרון, תחת הכותרת "מיטל סער לא לבד: הישראלים שמחזיקים 129 מיליארד שקל במזומן", היא שהקפיצה את אהרונוביץ'. למרות ההתנגדות העקבית של בנק ישראל לביטול השטרות, המאמר האחרון הוא ששכנע אותו ככל הנראה לצאת למלחמה בשטרות ה-200 שקל, ולהוסיף אותו לרשימה שמחכה לטיפול מיידי לאחר הבחירות.

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לפי הטור שפורסם, ברקע התמונות שהציגה משטרת ישראל, של אלפי שטרות של 200 שקל שהגיעו לפי החשד למיטל סער, רעייתו של ראש עיריית כפר סבא, כמות המזומן שבידי הציבור הולכת ותופחת גם בשנים האחרונות.

זאת, בניגוד למאמצים שעושה כביכול המדינה לצמצום השימוש במזומן, וחרף האפליקציות הרבות שיש בתחום.

לפי נתוני בנק ישראל, בסוף המחצית הראשונה של 2026 המזומן שיושב בבתים שלנו הגיע לשיא של 129 מיליארד שקל, בלי קשר לעוד 430 מיליארד שקל שאנחנו עדיין מחזיקים משום מה בחשבונות עו"ש.

עוד כ־10 מיליארד שקל של שטרות "אמיתיים" נמצאים בבנקים ובגופים אחרים, בעיקר לטובת מכשירי הכספומט. בישראל פרוסים 9,150 כאלה, כמות שלפי בנק ישראל "נמצאת במגמת עלייה, וגבוהה יחסית בהשוואה למדינות אחרות".

קצב שנתי של 7%

מעבר לכך, לפי הנתונים, כמות המזומן בידי הציבור רשמה עלייה חדה של 3.5% מינואר ועד יוני 2026, שמשקפת קצב שנתי של 7%. זאת, אחרי שבשנת 2025 נרשמה עלייה של 2.6%, ושנה קודם לכן של 1.3% בלבד, מה שגרם לרבים להאמין שסוף סוף המאמצים להילחם במזומן ובהון השחור נשאו פרי.

לפי אהרונוביץ', שהזכיר גם הוא השבוע את מיטל סער ("ראינו מה קרה אצלה ואת כל שטרות ה-200 שנתפסו בכספת"), ביטול השימוש במזומן עשוי להגדיל משמעותית את הכנסות המדינה ממסים. "יש מחלוקת בינינו לבנק ישראל. אני אומר לכם שאם מבטלים מחר בבוקר את השימוש במזומן בישראל, זה יכול להביא לגבייה של 20-30 מיליארד שקל. בנק ישראל מתנגד לזה".