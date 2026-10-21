מניית Wix חווה מאז תחילת השנה רכבת הרים של ממש. בחודש מרץ ביצעה חברת האינטרנט הישראלית מהלך שנוי במחלוקת, במסגרתו רכשה מניות של עצמה בכ־1.6 מיליארד דולר - כשמחיר המניה נקבע על 92 דולר.

בהמשך המניה צנחה ביותר מחצי עד לשפל שנתי של כ־40 דולר בלבד - על רקע נפילת מניות ה־SaaS (תוכנה כשירות בענן) בשל התפתחות ה־AI, ומאז הכפילה את עצמה (על רקע התאוששות בסקטור מניות התוכנה) והיא נסחרת כעת במחיר של כ־77 דולר (המשקף ל-Wix שווי של 3.25 מיליארד דולר) - ירידה של כ־26% מתחילת השנה.

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בתווך, הודיעה Wix בחודש מאי על פיטורי 20% מעובדיה (כ־1,000 עובדים), והסבירה את המהלך בשער החליפין שקל־דולר, שהוביל ללחץ מבני על העלויות וגם בצורך להפוך לחברה רזה ומהירה יותר בשל התפתחות ה־AI. האם מכאן הדרך היא כלפי מעלה? שני בנקי השקעות שמסקרים את Wix פרסמו השבוע המלצות התומכות בכך.

Wix, בניהולו של אבישי אברהמי, מאפשרת למשתמשים בה להקים ולנהל אתרי אינטרנט, ב־2025 היא רכשה את חברת Base44 של מאור שלמה, שמאפשרת למשתמשים לבנות יצירות דיגיטליות באמצעות שפה טבעית ללא צורך בקוד (vibe coding). החברה הנרכשת הפכה למנוע צמיחה משמעותי ביותר של Wix, ומאז Base44 גם השיקה מודל שפה משל עצמה, בשם Base1. עם פרסום הדוחות האחרונים Wix ציינה שבעוד ש־Base44 החלה את 2026 עם שיעור רווחיות גולמית כמעט אפסי (Non-GAAP), היא תרשום במחצית השנייה שיעור של 60%.

"אפסייד מסוים בצמיחה"

האנליסט דיפאק מתיוואנן מבנק ההשקעות קנטור העלה את מחיר היעד שלו למניית Wix ל־90 דולר, פרמיה של כ־17% על המחיר הנוכחי, ונשאר בהמלצת "תשואת יתר". להערכת האנליסט, Wix תציג בדוחות הרבעון השלישי (שיפורסמו בחודש הבא) אפסייד בצמיחה בהזמנות ובהכנסות שלה.

מתיוואנן מסביר זאת בכך שמאז שפרסמה את הדוחות האחרונים באוגוסט, "נרשמה התמתנות ב'רוחות הנגדיות' של שערי החליפין, והצמיחה ב־Base44 נשארה חזקה". להערכתו, תחזית החברה לרבעון הרביעי צפויה לשקף צמיחה דו־ספרתית נמוכה ביחס לרבעון המקביל, והוא מצפה שעם פרסום הדוחות, הנהלת Wix תספק פרטים נוספים על "החוזק האחרון ב־Base44 ועל האסטרטגיה לשנת 2027".

"עדיין ממוצבת היטב"

בתוך כך, באופנהיימר עדכנו השבוע את רשימת המניות הישראליות המומלצות שלהם ("ישראליסט") ובין היתר החזירו אליה את Wix בהמלצת "תשואת יתר" ומחיר יעד של 85 דולר, פרמיה של 10.4% על המחיר הנוכחי. האנליסט סרגיי וסצ'ונוק מציין כי ל־Wix יש כ־317 מיליון משתמשים רשומים ו־ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) של כמעט 2 מיליארד דולר.

לדבריו, "מנועי הצמיחה העיקריים הם פלטפורמת Base44, הנהנית מצמיחה גבוהה במיוחד; עורך האתרים החדש מבוסס ה־AI - Wix Harmony; ושכבת Wix Headless המציעה תשתית עסקים (תשלומים, מסחר וניהול לקוחות) גם לאתרים ולאפליקציות שנבנים בכלי AI חיצוניים".

הוא מוסיף כי קצב גיוס המשתמשים החדשים על־ידי Base44 מתקרב לזה של Wix עצמה, והשקת מודל השפה Base1 שלה מורידה משמעותית את העלויות שלה. וסצ'ונוק מזכיר שהמתחרה המובילה של Base44, Lovable השבדית, גייסה באוגוסט 400 מיליון דולר לפי שווי של 13.3 מיליארד דולר, על בסיס קצב הכנסות שנתי של כ־500 מיליון דולר - מכפיל 27.

לדבריו, "גם בהנחה של מחצית ממכפיל זה, שווי Base44 עשוי להגיע ל־1.5 מיליארד דולר ומעלה, כ־40% משווי השוק של Wix כולה, ללא ייחוס ערך מלא לעסקי הליבה הרווחיים". וסצ'ונוק מעריך את הערך החבוי ב־Wix ופוטנציאל הצפת הערך בה. לדבריו, למרות החשש מפגיעת כלי AI במודל העסקי ולמרות ש־Wix עברה לחוב נטו בשל רכישת מניותיה - החברה עדיין ממוצבת היטב, ומנייתה נסחרת בתמחור חסר משמעותי לממוצע בענף התוכנה.