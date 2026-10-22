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מגזין G מהו קצב ההתקדמות הממוצע של חילזון הגינה?
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הטריוויה השבועית

מהו קצב ההתקדמות הממוצע של חילזון הגינה?

מה היה תפקידו הפיקודי הראשון של בני גנץ בצה"ל, מה משותף לסרטים "בחזרה לעתיד 2" ו"בלייד ראנר", ומתי התרחשה הטיסה הראשונה לארץ ישראל? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:51
מהו קצב ההתקדמות הממוצע של חילזון הגינה? / צילום: Shutterstock
מהו קצב ההתקדמות הממוצע של חילזון הגינה? / צילום: Shutterstock

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1. מי הפיק את אלבום הבכורה של הזמר והיוצר ארז הלוי (שנפטר בשבוע שעבר)?
2. מה משותף לסרטים "בחזרה לעתיד 2" ו"בלייד ראנר"?
3. איזה יצרן רכב ענק השקיע רבות והציג אב־טיפוס של מכונית מעופפת בשם "SkyDrive" ביפן, ואף ערך טיסת מבחן מאוישת מוצלחת בשנת 2020?
4. מהן ראשי־התיבות חומ"ס?
5. אצל ציפורים, איך נקרא המרחק בין קצה כנף אחת לקצה הכנף השנייה?
6. איחודן של אילו שתי ממלכות הוליד את ספרד של העת החדשה?
7. מה היה תפקידו הפיקודי הראשון של בני גנץ בצה"ל?
8. בתחומה של איזו שכבה באטמוספירה נמצאת תחנת החלל הבינלאומית?
9. מתי התרחשה הטיסה הראשונה לארץ ישראל?
10. והיכן הוקם שדה התעופה האזרחי המוסדר הראשון בארץ?
11. לרגל יום העצלן שחל השבוע, מהו המנגנון העיקרי שגורם לו לנוע בקצב כל כך איטי?
12. בסדרת הארי פוטר, מהו שמו האמצעי של רון ויזלי?
13. מי היה סנדקו של שון לנון (בנו של ג'ון)?
14. ומי הייתה הסנדקית של מיילי סיירוס?
15. מהו קצב ההתקדמות הממוצע של חילזון הגינה?

תשובה 1

מתי כספי

תשובה 2

בשניהם מופיעות מכוניות מעופפות

תשובה 3

טויוטה

תשובה 4

חומרים מסוכנים

תשובה 5

מוטת כנפיים

תשובה 6

ממלכת קסטיליה וממלכת אראגון

תשובה 7

מפקד פלחה"ן צנחנים

תשובה 8

תרמוספירה (נמצאת בגובה בין 80-600 ק"מ מעל פני כדור הארץ)

תשובה 9

בדצמבר 1913, על ידי הטייס הצרפתי ז'ול ודרין שנחת ביפו במסגרת מרוץ אווירי מפריז לקהיר

תשובה 10

שדה התעופה חיפה, נחנך בשנת 1934

תשובה 11

קצב חילוף חומרים נמוך במיוחד ותזונה המבוססת על עלים שדלים מאוד בקלוריות ובאנרגיה

תשובה 12

ביליוס

תשובה 13

אלטון ג'ון

תשובה 14

דולי פרטון

תשובה 15

מטר אחד בשעה