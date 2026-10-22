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1. מי הפיק את אלבום הבכורה של הזמר והיוצר ארז הלוי (שנפטר בשבוע שעבר)?

2. מה משותף לסרטים "בחזרה לעתיד 2" ו"בלייד ראנר"?

3. איזה יצרן רכב ענק השקיע רבות והציג אב־טיפוס של מכונית מעופפת בשם "SkyDrive" ביפן, ואף ערך טיסת מבחן מאוישת מוצלחת בשנת 2020?

4. מהן ראשי־התיבות חומ"ס?

5. אצל ציפורים, איך נקרא המרחק בין קצה כנף אחת לקצה הכנף השנייה?

6. איחודן של אילו שתי ממלכות הוליד את ספרד של העת החדשה?

7. מה היה תפקידו הפיקודי הראשון של בני גנץ בצה"ל?

8. בתחומה של איזו שכבה באטמוספירה נמצאת תחנת החלל הבינלאומית?

9. מתי התרחשה הטיסה הראשונה לארץ ישראל?

10. והיכן הוקם שדה התעופה האזרחי המוסדר הראשון בארץ?

11. לרגל יום העצלן שחל השבוע, מהו המנגנון העיקרי שגורם לו לנוע בקצב כל כך איטי?

12. בסדרת הארי פוטר, מהו שמו האמצעי של רון ויזלי?

13. מי היה סנדקו של שון לנון (בנו של ג'ון)?

14. ומי הייתה הסנדקית של מיילי סיירוס?

15. מהו קצב ההתקדמות הממוצע של חילזון הגינה?