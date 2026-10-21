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משפט העליון הכריע: מפעלי ים המלח ישלמו חצי מיליארד שקל על המים
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מפעלי ים המלח

העליון הכריע סופית: מפעלי ים המלח ישלמו לציבור חצי מיליארד שקל על המים

בית המשפט העליון דחה את בקשת מפעלי ים המלח לדיון נוסף, והותיר על כנה את הפסיקה המחייבת אותם לשלם דמי מים • בעקבות ההחלטה, 330 מיליון שקל שכבר שילמה ICL יישארו בידי הציבור, ולהם יתווספו 170 מיליון שקל נוספים שצפויים להוזיל את תעריף המים

ג'ניפר סילון 18:37
מפעלי ים המלח / צילום: Shutterstock
מפעלי ים המלח / צילום: Shutterstock

בית המשפט העליון דחה היום את בקשת מפעלי ים המלח לקיים דיון נוסף בפסק הדין שקבע כי עליהן לשלם עבור המים ששאבו משטח הזיכיון בים המלח. משמעות ההחלטה היא ש־330 מיליון שקל ששילמה ICL יישארו בידי הציבור, ואליהם יתווספו עוד 170 מיליון שקל.

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בדצמבר האחרון נרשם הישג בעתירות שהגישו אדם טבע ודין ולובי 99, כאשר בג"ץ קבע כי המפעלים של ICL אינם פטורים מתשלום דמי מים. החברה טענה כי היא פטורה מתשלום נפרד עבור השימוש שהיא עושה במים מים המלח, המתווספים לתמלוגים השנתיים שהיא מעבירה לממשלת ישראל תמורת זיכיון המחצבים.

סכום התשלום לשנים 2017-2030 מוערך בכחצי מיליארד שקלים - כסף שיחזור לציבור דרך משק המים וצפוי להוזיל עבורו את תעריף המים. כעת, לאחר שהוגשה בקשה לדיון נוסף, עם דחיית הבקשה, פסק הדין קיבל את הגושפנקה הסופית.

עו"ד מירב עבאדי, מנהלת רגולציה באדם טבע ודין: "היום נחתם סופית מאבק ארוך שנים שניהלנו כדי לקבוע עיקרון פשוט: משאבי הטבע של הציבור אינם הפקר. אחת החברות החזקות במשק, שהמים שהיא שואבת מהווים כ-20% מהמים של כלל התעשייה בישראל, נהנתה במשך שנים מפטור מחוק שחל על כל אזרח וכל עסק במדינה - והפיקה רווחים עצומים ממשאב ציבורי בלי שהציבור קיבל על כך תמורה.

"פסק הדין הזה מחזיר לציבור מאות מיליוני שקלים ומבהיר אחת ולתמיד: אין דין אחד לאזרחים ודין אחר לתאגידים גדולים. ההישג ההיסטורי הזה הוא צעד חשוב במאבק הרחב להבטחת עתידו של ים המלח, ואנו נמשיך לפעול להצלתו ולהחזרתו לציבור, ולמען שמירתו לדורות הבאים".