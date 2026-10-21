עיריית חיפה זימנה את הנהלת בזן לשימוע ומאיימת בהפסקת הפעילות

בעקבות שורה של תקריות סביבתיות בשנים האחרונות, שהאחרונה שבהן הייתה אירוע זיהום הבנזן החריג ב-11-12 באוקטובר, עיריית חיפה זימנה את הנהלת בזן לשימוע ביום ראשון הקרוב. עיריית חיפה היא בעלת הסמכות להעניק רישיונות עסק לכל העסקים הפועלים בשטח העיר, ובכלל זה בזן. עם זאת, לא ברור מהו היקף שיקול הדעת העומד לרשותה מבחינה משפטית.

● הזיהום החריג עלה לבזן כמעט חצי מיליארד שקל ביום

● לאחר האירוע החמור: בזן נדרשת להציג תוכנית חדשה לפני חידוש העבודות

על פי הודעת עיריית חיפה, "עיריית חיפה זימנה את הנהלת קבוצת בז"ן לשימוע לקראת אפשרות להפסקת פעילות המפעלים ואי־חידוש רישיונותיהם בין היתר בעקבות אירוע זיהום הבנזן החמור שהוביל לסגירת שני בתי ספר בקריית אתא ולהנחיות חריגות לתושבים, זימנה עיריית חיפה את הנהלות שלושת מפעלי קבוצת בזן לשימוע ביום ראשון הקרוב".

על פי המכתב, העירייה מאיימת בהפעלת סמכותה לסגור כליל את בית הזיקוק הגדול בישראל: "מובהר ומודגש בפניכם כי תוצאה אפשרית של הליך שימוע זה הינה הוצאת צו הפסקה מנהלי לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים, או פנייה לבית המשפט בבקשה לצו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 22(ב) לחוק רישוי עסקים ואי חידוש ההיתרים הזמניים של כל אחת מחברות קבוצת בז"ן שבכותרת". רישיון העסק של בזן צפוי לפוג בסוף אוקטובר, כך שלמעשה מדובר באיום שלא לחדש את רישיון העסק.

ראש עיריית חיפה: "נגמרו ימי ההפקרות"

המהלך נובע משורה של הפרות סביבתיות לכאורה, שלטענת עיריית חיפה ביצעה בזן בשנים האחרונות. בין היתר, מציינת העירייה את "האירוע החריג וחסר התקדים בחומרתו שלא היה כמותו במדינת ישראל, של הפסקת פעילותם של בתי הספר בקריות למשך יממה ומתן הוראות לתושבים להסתגר בבתים ובעסקיהם". לטענת עיריית חיפה, "ממצאי הניטור והדיגום על הגדר מעידים כי קיימת אינדיקציה ברורה ומשמעותית להמשך קיומן של פליטות לא מוקדיות ממקורות בתוך שטח המפעלים".

ראש עיריית חיפה, יונה יהב, מסר: "נגמרו ימי ההפקרות במפרץ חיפה. לא אתן לאיש להפוך את תושבי חיפה והקריות לבני ערובה של תעשייה מזהמת ולא אאפשר למכור את בריאותם וביטחונם לבעלי הון. מפעל שמסכן את בריאות הציבור ואת ביטחונם, לא יכול לצפות שנמשיך לאשר את פעילותו כאילו לא קרה דבר. כשילדים נאלצים להיעדר מבתי הספר בגלל חומר מסרטן באוויר, והאזור מטווח על ידי טילים ורקטות, נחצה עוד קו אדום. נשתמש בכל סמכות חוקית העומדת לרשותנו כדי להגן על התושבים. בריאותם קודמת לכל אינטרס כלכלי".

מבזן נמסר בתגובה: "קבוצת בזן פעלה לאורך כל תקופת המלחמה, וממשיכה לפעול גם כעת, באופן אחראי לטובת צורכי מערכת הביטחון והמשק הישראלי כולו, תוך מחויבות לשמירה על איכות הסביבה ובריאות הציבור. קבוצת בזן פועלת ותמשיך לפעול בשקיפות מלאה ובשיתוף פעולה עם גורמי המקצוע והרשויות המוסמכות בתחומי הגנת הסביבה ורישוי עסקים. הקבוצה קיבלה את הזימון לשימוע מעיריית חיפה ולומדת את החומר".