הזיהום החריג עלה לבזן כמעט חצי מיליארד שקל ביום

המשרד להגנת הסביבה הודיע על זיהום חריג של בנזן בסביבת בית הזיקוק החיפאי בזן . ההודעה הובילה לפינוי של שני בתי ספר ותושבים הונחו להתרחק מהאזור ולסגור את החלונות בבתיהם. אך עד כמה הזיהום הזה חריג ואיך זה ישפיע על התוכניות לפינוי מתחם בתי הזיקוק?

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מה היה הזיהום שנמדד ועד כמה הוא חריג?

בתחנת הניטור של המשרד להגנת הסביבה התגלתה כבר ביום שבת מדידה חריגה של בנזן. מדובר בתוצר לוואי של נפט, שנמכר גם כמוצר בפני עצמו, ובאוויר הוא מזהם שאף התגלה כמסרטן מוכח. בכמויות נמוכות, החשיפה פחות בעייתית, ועל כן על פי המשרד להגנת הסביבה, מותר לבזן לחרוג 7 פעמים מהרף הסטנדרטי של 3.9 מיקרוגרם למ"ר בממוצע יומי.

במהלך השנה האחרונה, בזן חרגה רק 4 פעמים מהרף הזה, אך ביום שבת נמדד ערך חריג במיוחד: יותר מ־12 מיקרוגרם למ"ר, יותר מפי 3 מהרף הרגיל. אין למשרד להגנת הסביבה נוהל מסודר להתמודדות עם מצבים כאלה והוא שופט כל מקרה לגופו.

ביום ראשון בבוקר, הערכים חזרו לנורמה, מה שהוביל לכך שאף פעולה לא ננקטה בעקבות הזינוק החריג בערכי הבנזן, אך בהמשך היום, הערכים החלו לטפס שנית, מה שהוביל להודעה מפתיעה של המשרד להגנת הסביבה יחד עם משרד הבריאות בשעות הערב על הפסקת הלימודים ביום שני. נכון לכתיבת שורות אלו, זיהום הבנזן חזר לרמה תקינה, אך טרם פורסמו הנחיות חדשות לימים הבאים.

מה ההנחיות?

האירוע המשמעותי ביותר הוא פינוי של שני בתי ספר בקריית אתא: "ארזים" (המיועד לילדים על הרצף האוטיסטי, ונפתח בספטמבר 2025) ובית הספר החברתי. שניהם סמוכים למדי למתחם בזן והלימודים שם התקיימו במתחם אחר, כך על פי הנחיות משרד הבריאות.

בנוסף, על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, תושבים במרחק של פחות מקילומטר מבית הזיקוק, ובייחוד ילדים ונשים בהריון, מתבקשים "להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים".

ממה נובע הזיהום?

בשלב הזה, לא יודעים. ישנה תחזוקה שוטפת שבזן עורך במפעל גדיב, המייצר חומרי גלם לתעשיית הפלסטיק והכימיה, כמו אריזות, צבעים וקוסמטיקה. בהודעת המשרד להגנת הסביבה נאמר שמדובר בין השאר ב"שיקום נזקים שנגרמו במהלך המלחמה", אך בבזן לא יכלו לאמת טענה זו. התחקור נמשך ורק בסופו נוכל לדעת ממה נבע הזיהום וכיצד ניתן להימנע ממנו מלהישנות.

בינתיים, התחזוקה במפעל גדיב הופסקה עד להודעה חדשה. על פי הודעת בזן, "בהתאם ולמען הזהירות, ביום ראשון בזן השהתה את העבודות הרלוונטיות באופן נקודתי בגדיב, ובמקביל החלו הצוותים המקצועיים בפעולות לבחינה ולאיתור של המקור ובגיבוש הפעולות הנדרשות להמשך העבודות. בטיחות העובדים, הציבור והסביבה עומדת בראש סדר העדיפויות שלנו. קבוצת בזן מקפידה על דרישות הבטיחות בעבודה, ובנוסף, עומדת גם במהלך היומיים האחרונים בערכי הסביבה בתחנות הניטור".

איך זה ישפיע על עתיד בזן?

מניית בזן צנחה בבורסה בת"א בכ־7% בעקבות האירוע ואיבדה כחצי מיליארד שקל משווייה (עם זאת, מתחילת השנה, הכפילה החברה את שוויה בעקבות עליית מרווחי הזיקוק והיא נסחרת כיום בשווי של 6 מיליארד שקל). אך זו כנראה לא הסיבה היחידה: גם מניית בית הזיקוק השני בישראל, בז"א באשדוד, ירדה בכ־2%, זאת כנראה לאור ההסכם של ארה"ב ורוסיה על יצוא דלק מרוסיה ועל "הפסקת אש אנרגטית" בין רוסיה לאוקראינה, שהופרה במהירות לאחר ההצהרה.

חידוש הייצוא מרוסיה, אם יתרחש, עשוי להוריד את "פער הזיקוק" בין מחיר הנפט (הגבוה ממילא) למחיר הדלק (הגבוה עוד יותר), שכיום שני בתי הזיקוק הישראלים נהנים ממנו.

אך אולי אפילו יותר מהעיכובים הנקודתיים והחששות מהזיהום כעת, אירוע זה מגביר את הסיכוי לפינוי בזן, שאמור להתרחש עד 2030. המשרד להגנ"ס הוסיף בהודעתו על הזיהום ש"המשרד להגנת הסביבה ממשיך לקדם את מדיניות הממשלה להפסקת פעילות התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה.

במסגרת זו, פועל המשרד עם שותפיו בממשלה לקידום התוכניות והמנגנונים הנדרשים ליישום החלטת הממשלה ולפיתוח בר־קיימא של האזור במסגרת תמ"א 75, במטרה לשפר את איכות האוויר, להגן על בריאות הציבור ולצמצם את המפגעים הסביבתיים במפרץ חיפה".

גם ראש עיריית חיפה יונה יהב הוסיף ש"זהו אירוע חמור ובלתי נסבל. במדינה מתוקנת, ילדים לא צריכים להישאר בבית בגלל זיהום אוויר ממפעלים פטרוכימיים ותושבים לא צריכים להסתגר בבתיהם ולסגור חלונות כדי להגן על בריאותם. שוב אנחנו נחשפים למציאות הבלתי נסבלת במפרץ חיפה: מפעלים מזהמים ממשיכים לפעול בלב מטרופולין מאוכלס, והציבור הוא זה שמשלם את המחיר. הפעם מדובר בריכוזים חריגים של בנזן, חומר מסרטן, ובסגירת שני בתי ספר. מה עוד צריך לקרות כדי שממשלת ישראל תתעורר?".

פינוי בזן אמור לשפר את איכות האוויר בחיפה, ולפנות שטחים נרחבים לטובת בנייה למגורים ולמסחר באזור מפרץ חיפה, שהיום מנתק את העיר חיפה מהקריות ומונע היווצרות מטרופולין רציף.