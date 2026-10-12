בשל ריכוז בנזן חריג: לימודים בוטלו, הציבור מתבקש להתרחק מבזן

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה פרסמו אזהרה חריגה בלילה, לפיה התגלו בסמוך לבית הזיקוק בזן ריכוזים חריגים של בנזן. הלימודים בוטלו בשני בתי ספר בקרית אתא: התיכון החברתי ובית הספר ארזים. הציבור הונחה שלא להתקרב למרחק של קילומטר מבזן, ובפרט ילדים ונשים בהריון. לעובדים באזור התעשייה מומלץ לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. בנזן הוא חומר מסרטן, שהוא תוצר של תעשיית הנפט.

על פי הודעת משרדי הבריאות והגנ"ס "בימים האחרונים מתבצעות במתחם בתי הזיקוק בחיפה עבודות תחזוקה תקופתיות ושיקום נזקים שנגרמו במהלך המלחמה. בעקבות עבודות אלה נמדדו במהלך סוף השבוע האחרון (9-10 באוקטובר 2026), ריכוזים חריגים מאוד של בנזן בתחנת הניטור הסביבתית הסמוכה לאזור התעשייה דשנים בקריית אתא". זאת ועוד, "לנוכח הריכוזים החריגים שנמדדו ומיקומם של שני בתי הספר באזור התעשייה דשנים בקריית אתא, בסמוך למתחם בז״ן, התקיימה התייעצות עם משרד הבריאות, ובעקבותיה סוכמו ההנחיות לבתי הספר ולציבור בתיאום עם עיריית קרית אתא".

בעקבות הממצאים החריגים עבודת התחזוקה הופסקה באופן מיידי, והמשרד להגנת הסביבה דרש מבית הזיקוק "לבדוק את האירוע ולהגיש תוכנית מפורטת לעבודות התחזוקה ולאמצעים למניעת החריגות, כתנאי להמשך העבודות".