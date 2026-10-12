בהשקעה מוערכת של 800 מיליון עד מיליארד שקל, חברת האנרגיות המתחדשות, דוראל אנרגיה , יוצאת להרחבת פרויקט 'הדרי שאן' בעמק המעיינות - שכבר היום נחשב לפרויקט הסולארי המסחרי הגדול ביותר בישראל.

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שלב ב' של הפרויקט צפוי להתבסס על טכנולוגיה אגרו-וולטאית (דו-שימוש). מדובר בהצבת פאנלים סולאריים מעל גידולים חקלאיים באופן שמשלים אותם ומאפשר ייצור חשמל, מבלי לפגוע באופן ניכר בפעילות החקלאית שמתחת. רק בחודשים האחרונים הבשילה הסביבה הרגולטורית הנדרשת להקמת פרויקטים מסוג זה בקנה מידה נרחב, אם כי עדיין מתקיימים דיונים באשר לסמכות משרד החקלאות להפסיק את התמריצים הכלכליים במקרה של פגיעה ממשית בגידולים.

ההרחבה החדשה תוקם על גבי שדות חקלאיים של 11 קיבוצים בעמק המעיינות ותשתרע על פני כ-1,700 דונם. חלקה זה של התחנה צפוי לייצר 150 מגה-וואט חשמל, לצד יכולת אגירה משמעותית של 800 מגה-וואט לשעה.

יחד עם שלב א' של הפרויקט, מתקן סולארי קרקעי קונבנציונלי, המתחם כולו צפוי לייצר 325 מגה-וואט ולכלול 1,500 מגה-וואט שעה של אגירה. מדובר בהיקף ייצור גדול השקול לכמחצית מההספק של תחנת כוח קונבנציונלית המונעת בגז טבעי, המספקת חשמל זול ודל פליטות. על פי הודעת דוראל, החלק האגרו-וולטאי לבדו צפוי להניב לחברה הכנסות שנתיות של כ-150 מיליון שקל.

"לפתח מגה-פרויקטים תוך שימוש כפול בקרקע"

בדוראל מציינים כי החברה מקדמת כיום פרויקטים נוספים בשלבי פיתוח שונים בהיקף מצטבר של כ-2,500 מגה-וואט וכ-7,500 מגה-וואט שעה של אגירה - היקפים המקבילים למספר תחנות כוח קונבנציונליות.

"קידום שלב ב' של פרויקט 'הדרי שאן' הוא אבן דרך נוספת בהרחבת פעילותנו בעמק המעיינות ובמימוש האסטרטגיה של דוראל לפיתוח מגה-פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת", מסר יוני חנציס, מנכ"ל דוראל. "המתחם ממחיש את יכולתנו לפתח פרויקטים רחבי היקף המשלבים ייצור סולארי, אגירה וחקלאות, תוך מימוש יתרונות לגודל ויצירת ערך ארוך טווח. אנו מאמינים כי השילוב בין פיתוח תשתיות אנרגיה לבין שימוש כפול בקרקע פותח הזדמנויות חדשות עבור ההתיישבות החקלאית בישראל. יחד עם שותפינו ב-11 הקיבוצים באזור, אנו ממשיכים להוביל את הדור הבא של פרויקטי האנרגיה המתחדשת במדינה".