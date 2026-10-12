החברה הישראלית שבדרך לבורסה הקנדית

חברה ישראלית בדרך לבורסה הקנדית: קבוצת פילת, שפועלת בתחום אבחון והערכת עובדים, נערכת לרישום בבורסת TSX Ventures באמצעות מיזוג הפוך, במהלך המחצית הראשונה של 2027. במסגרת המהלך, פילת מתכננת לגייס סכום של כ-6 מיליון דולר קנדי (כ-12.9 מיליון שקל לפי השער הנוכחי) וזאת לפי שווי של 42 מיליון דולר קנדי לפני הכסף, והיא צפויה להתחיל להיסחר לפי שווי של כ-52 מיליון דולר קנדי (כ-112 מיליון שקל) בהתחשב ברכיבים נוספים בעסקה. את העסקה מלווה EXITEAM, חברת השקעות שמובילה חברות טכנולוגיה ישראליות למסחר בקנדה, ובעצמה נמצאת במהלך מיזוג שיהפוך אותה לחברה ציבורית בבורסה הקנדית.

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פילת רשמה בשנת 2025 הכנסות של כ-6.3 מיליון דולר ו-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) בסך כ-1.25 מיליון דולר. במקביל החברה פיתחה מערכת AI לאבחון מועמדים. לפי פילת, הפעילות הטכנולוגית רשמה ב-2025 הכנסות של כ-360 אלף דולר, ומספר המשתמשים והמועמדים שמשתמשים בה גדל יותר מפי 5. לפי נתוני החברה, תוצאות המערכת מבוססת ה-AI שנקראת EVA הושוו להערכת פסיכולוג תעסוקתי בכיר ונמצא מתאם של 0.89 בין ההערכות. המערכת נמצאת בשימוש בין היתר בצה"ל, בנק מזרחי, חברת החשמל ודואר ישראל.

הרישום למסחר בקנדה נחשב לצעד שהחברה מבצעת כחלק מרצונה להתרחב בפעילותה הטכנולוגית גם לשווקים בינלאומיים, בדגש על צפון אמריקה. לפי פילת, החברה מתכננת להרחיב את השימוש בטכנולוגיה מעבר לתהליכי גיוס עובדים - גם להערכת עובדים קיימים, זיהוי פוטנציאל ניהולי, התאמה לתפקידים ועוד. המטרה היא למצב את פילת כחברה שמספקת תשתית לקבלת החלטות לאורך מחזור חיי העובד ולא רק בקבלתו לעבודה. פילת מתבססת בכך על מאגר נתונים גדול שבנתה לאורך שנות פעילותה.

לפי אתר האינטרנט של פילת, החברה הוקמה בשנת 1974. זוהר מימון הוא יו"ר ובעלים, ובין הלקוחות שמוזכרים נמצאים בנקים, מוסדות אקדמיים, חברות מסחריות שונות וגופים ממשלתיים.

הבורסה הקנדית משכה בעבר מספר חברות מישראל, בעיקר חברות קטנות שנרשמות ל-TSVX - זירת המסחר שמיועדת לחברות בתחילת דרכן וחברות צמיחה, זאת בניגוד ל-TSX שהיא הבורסה הראשית.