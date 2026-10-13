אתמול (ב') פונו שני בתי ספר בקרית אתא והופסקה התחזוקה במפעל "גדיב" במתחם בית הזיקוק החיפאי בזן, בשל זינוק בפליטות הבנזן באוויר שנמדדו בסמוך למתחם בזן. כעת, בתי הספר חוזרים ללימודים כרגיל עם הירידה בזיהום הנמדד, אך השעיית התחזוקה בבן ממשיכה עד שאלו יגישו למשרד להגנת הסביבה תכנית מפורטת למניעת זיהומים. על פי דוחות עבר, בזן מפסידים הכנסות בסך של מיליוני שקלים בכל יום של עיכוב.

● הזיהום החריג עלה לבזן כמעט חצי מיליארד שקל ביום

● דוראל מרחיבה את הפרויקט הסולארי הגדול בישראל

בתחנת הניטור של המשרד להגנת הסביבה התגלתה כבר ביום שבת מדידה חריגה של בנזן. מדובר בתוצר לוואי של נפט, שנמכר גם כמוצר בפני עצמו, ובאוויר הוא מזהם שאף התגלה כמסרטן מוכח. על פי המשרד להגנת הסביבה, מותר לבזן לחרוג 7 פעמים מהרף הסטנדרטי של 3.9 מיקרוגרם למ"ר בממוצע יומי. במהלך השנה האחרונה, בזן חרגה רק 4 פעמים מהרף הזה, אך ביום שבת נמדד ערך חריג במיוחד: יותר מ־12 מיקרוגרם למ"ר, יותר מפי 3 מהרף הרגיל. אין למשרד להגנת הסביבה נוהל מסודר להתמודדות עם מצבים כאלה והוא שופט כל מקרה לגופו.

"התקן הישראלי לבנזן מחייב שינוי דחוף"

ארגון הסביבה "אדם טבע ודין" מוחה על הסטנדרט הנוכחי, שמאפשר חריגות קטנות לאורך השנה, ואומר: "התקן הישראלי לבנזן מחייב שינוי דחוף. בנזן הוא חומר מסרטן ודאי, ובכל זאת התקן בישראל מאפשר עד שבע חריגות בשנה, וזאת מבלי להתייחס לחומרת החריגה ולגובה הריכוז שנמדד. בכך הוא למעשה התקן המקל ביותר בעולם, ויש לשנות אותו לאלתר כך שלא יאפשר אף חריגה". במקביל, לדבריהם, יש לפעול ליישם את החלטת הממשלה ולפנות לחלוטין את מתחם בית הזיקוק ממפרץ חיפה.

בכל מקרה, במשרד להגנת הסביבה לא מאפשרים לעבודות התחזוקה להתחדש: "בהתאם להנחיית המשרד, כלל עבודות התחזוקה במפעל גדיב שבמתחם בזן הופסקו; השרה להגנת הסביבה, מנכ״ל המשרד והצוותים המקצועיים קיימו סיור ובירור במפעל; המשרד דורש מהחברה להגיש תחקיר מפורט של האירוע", כותבים במשרד ומוסיפים "עוד דרש המשרד מהמפעל להגיש לאישורו תוכנית מפורטת להמשך העבודות, כך שבכל עת יימנעו פליטות חריגות לסביבה, ולפרט את אמצעי הבקרה שיאפשרו מעקב רציף אחר השפעות העבודות בשטח, לרבות הפסקה מיידית של העבודות במקרה שתתגלה בעיה. המשרד הבהיר לנציגי המפעל כי לא תאושר חזרה לעבודות התחזוקה עד לאישור התוכנית".

מפעל גדיב אחראי על המוצרים הארומטיים של בזן: מוצרים שמקורם בנפט, אך אינם משמשים כדלק להנעה, אלא כחומרי גלם לתעשיות אחרות כמו כימיקלים, פלסטיק, אריזות, צבעים וקוסמטיקה. בדוח מ-2025 המלא של בזן, הם מדווחים שענף המוצרים הארומטיים הניב הכנסות של 273 מיליון דולר בשנה. מדובר בירידה משנת 2024, אז הענף הכניס לבזן 426 מיליון דולר.

כל יום של עצירת התחזוקה מעכבת, באופן טבעי, את החזרה לפעולה ביום - ובכך בזן צפויה לאבד אותם כימי עבודה של המפעל. בחישוב פשוט, המחלק את ההכנסות של המפעל ב-365 ימים בשנה וממיר את הדולרים לשקלים בשער ההמרה הנוכחי, עולה שבכל יום של השבתה - בזן מאבדת הכנסות של 2.3 מיליון שקל (בהתאם להכנסות 2025) או 3.6 מיליון שקל (בהתאם להכנסות 2024). בזן כבר איבדה בוודאות יומיים, ואם היא תאבד 5 ימים בסך הכל, היא תפסיד על פי חישוב זה הכנסות של 11.5 עד 18 מיליון שקל. מדובר, כמובן, על הערכה פשטנית יחסית, והיא כוללת הכנסות ולא רווחים, אך היא מאפשרת להכיר את סדרי הגודל של אובדן ההכנסות בעקבות ההשבתה בהוראות המשרד להגנת הסביבה.