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מארק צוקרברג

20 מיליארד דולר כדי להשאיר את מארק צוקרברג בקליפורניה

לפי דיווח שהגישה מטא לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), מארק צוקרברג שקל לעזוב את קליפורניה בעקבות הצעה למס חד־פעמי של 5% על הונם של מיליארדרים • בעקבות משא ומתן עם הדירקטוריון, גובש הסדר שיאפשר לו להשיג נזילות של כ־20 מיליארד דולר בלי לוותר על שליטתו בחברה

שירות גלובס 06:41
מנכ''ל מטא, מארק צוקרברג / צילום: ap, Alex Brandon
מנכ''ל מטא, מארק צוקרברג / צילום: ap, Alex Brandon

מארק צוקרברג, מייסד ומנכ"ל מטא, שקל לעזוב את קליפורניה בעקבות הצעה להטיל מס חד־פעמי של 5% על הונם של מיליארדרים המתגוררים במדינה. כך עולה מדיווח שהגישה מטא לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC), ושפרטיו פורסמו בין היתר ברויטרס וב־Business Insider.

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לפי הדיווח, האפשרות שצוקרברג, אחד מעשרת עשירי העולם יעזוב, הפכה לסוגיה אסטרטגית עבור החברה, שביקשה להבטיח כי ימשיך להוביל אותה מעמק הסיליקון.

ההצעה, המכונה Proposition 40, צפויה לעמוד להצבעה בקליפורניה בנובמבר. אם תאושר, היא עשויה לחייב את צוקרברג, שהונו מוערך בכ־240 מיליארד דולר, בתשלום מס של מיליארדי דולרים. המס אינו מובטח: ההצעה עדיין טעונה אישור הבוחרים, וסיכוייה אינם ודאיים.

לפי הדיווח ל־SEC, צוקרברג הבהיר במהלך המשא ומתן עם ועדה מיוחדת של דירקטוריון מטא כי הוא שוקל להעביר את מקום מגוריו העיקרי אל מחוץ למדינה. בסופו של דבר, ב־14 בספטמבר נחתם הסכם שלפיו יתחייב להישאר תושב קליפורניה, או במקום שבו יימצא מטה החברה, במשך שמונה שנים, בכפוף לנסיבות חריגות.

במסגרת ההסדר, מטא תנפיק בינואר 2027 סוג חדש של מניות Class C, ללא זכויות הצבעה. המהלך יבוצע במסגרת פיצול מניות ביחס של 1:2, כך שבעלי המניות יקבלו מניה נוספת על כל מניה שברשותם.

צוקרברג יוכל למכור מיד 20% מהמניות החדשות שיוקצו לו, בהיקף המייצג כ־10% מהחזקותיו הכלכליות בחברה, וכך להשיג נזילות של כ־20 מיליארד דולר. המנגנון יאפשר לו לממן, בין היתר, חבות מס אפשרית, בלי למכור מניות בעלות כוח הצבעה ולפגוע בשליטתו במטא.

אלא שההסדר אינו נוגע רק למצבו האישי. לפי הדיווח, מטא מעריכה כי תזדקק למאות מיליארדי דולרים לאורך השנים כדי לממן את תוכניות הצמיחה שלה בתחום הבינה המלאכותית. המניות החדשות נועדו לסייע גם במימון רכישות ובתגמול עובדים, תוך שמירה על כוח ההצבעה של צוקרברג.

במסמכים שהגישה החברה, ועדה מיוחדת של הדירקטוריון קבעה כי הישארותו של צוקרברג בתפקיד הנהגה והמשך ניהול החברה ממטה מטא בקליפורניה הם קריטיים, במיוחד לנוכח התחרות חסרת התקדים בענף והאתגרים שמציבה מהפכת הבינה המלאכותית.