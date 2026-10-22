הטעות של טהרן בנוגע לבחירות האמצע בארה"ב

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1בגרמניה סוגרים בנק איראני ושולחים מסר למשטר האיתוללות

כתבה שפורסמה באתר איראן אינטרנשיונל מדווחת כי הרגולטור הפיננסי של גרמניה (BaFin) הורה באופן סופי על פירוק סניף בנק סאדראט איראן בהמבורג ועל שלילת רישיון הבנקאות שלו. ההחלטה התקבלה בעקבות הפרות משפטיות מתמשכות, ליקויים חמורים בארגון העסקי שנמצאו בביקורת מיוחדת והיעדר פעילות של למעלה משישה חודשים. בנוסף, על פי חוקי הבנקאות בגרמניה, מנהלי הבנק נתפסים כ"דמויות לא אמינות".

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הבנק, שניהל בעיקר שירותי מימון יצוא, מכתבי אשראי והשקעות הקשורים לאיראן, החזיק נכסים בשווי 62.4 מיליון אירו. ברגע שהבנק ויתר על זכותו לערער בבית המשפט, מונה לו מנהל מיוחד לצורך הסגירה. הצעד מגיע בצל לחץ גובר מצד ארה"ב והאיחוד האירופי להידוק הפיקוח על מוסדות פיננסיים איראניים, בעוד שסניף בנק מלי האיראני בהמבורג נותר לעת עתה פתוח.

מה קרה לכסף של הלקוחות? על כך בכתבה המלאה.

מתוך איראן אינטרנשיונל, מאמר מערכת. לקריאת הכתבה המלאה.

2הטעות של טהרן בנוגע לבחירות האמצע בארה"ב

ניתוח שפורסם ברשת CNN מצביע על כך שגם אם תוצאות בחירות אמצע הקדנציה בארה"ב יובילו לשינוי ביחסי הכוחות בקונגרס, הנשיא דונלד טראמפ ימשיך להחזיק בשליטה מלאה על ניהול המערכה והמדיניות מול איראן.

בטהרן, על פי הכתבה, מאמינים כי הסלמת התקיפות במפרץ הורמוז והעלאת מחירי האנרגיה ישפיעו על הבוחר האמריקאי ויחלישו את האגף הרפובליקאי. אולם, ב־CNN מזהירים כי החלשת נשיא מבחינה פוליטית אינה מגבילה אותו אסטרטגית ומציינים כיצד הנשיא ג'ורג' וו. בוש הסלים את הלחימה בעיראק ב־2006 - למרות תבוסה פוליטית בקונגרס.

מה שלוש האפשרויות שעומדות בפני טראמפ לאחר הבחירות? על כך בכתבה המלאה.

מתוך CNN, מאת ברט ה. מקגורק. לקריאת הכתבה המלאה.

3227 "התבטאויות קיצוניות" בשנה: כך מעצב שיח השנאה את הבחירות בישראל

ניתוח שפרסמה סוכנות הידיעות AP מצביע על זינוק חריף ברטוריקה הקיצונית בקרב נבחרי ציבור ופוליטיקאים בישראל לקראת בחירות 2026. הכתבה, שנסמכת על נתונים של מכון המחקר אופק (OFEK), מלמדת כי בשנה האחרונה נרשמו 227 התבטאויות קיצוניות של גורמים פוליטיים בישראל. הכתבה מתארת כיצד שיח השנאה, המתגבר ברשתות החברתיות, בין היתר בסיוע הבינה המלאכותית, מעצב את חיי היומיום ומשקף את האווירה הציבורית המתוחה לאחר שלוש שנים של לחימה.

בכתבה מצוין כי רוב ההתבטאויות הקיצוניות מכוונות כלפי הפלסטינים בעזה ובגדה המערבית, אך חלקן מכוונות גם כלפי אזרחי ישראל הערבים ונגד יריבים פוליטיים. מומחים מזהירים כי השיח הזה הפך לשגרתי ומחמיר ככל שמועד ההצבעה מתקרב.

אילו התבטאויות בלטו במיוחד? על כך בכתבה המלאה.

מתוך AP, מאת קארה אנה. לקריאת הכתבה המלאה.