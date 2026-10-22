שלוש סיבות לירידות החדות בשווקים. לאן עוברים המשקיעים?

1 הנפט מעל 110 דולר בעיתוי קריטי

מחירי הנפט מאמירים על רקע תקיפות של החות'ים בסעודיה וחשש מהסלמה רחבה במזרח התיכון, כאשר חבית מסוג ברנט חוצה את רף ה-112 דולר. זאת בעקבות דיווח ב"ניו יורק טיימס" לפיו ישראל וארה"ב נערכות למבצע צבאי באיראן, תרחיש שעלול להוביל לשיבושים חריפים באספקת האנרגיה העולמית.

מבחינת המשקיעים מדובר בעיתוי רגיש במיוחד. בכירי הבנק הפדרלי יתכנסו בשבוע הבא ויפרסמו ביום רביעי את החלטת הריבית. בשווקים שורר כעת קונצנזוס לפיו הריבית תיוותר הפעם ללא שינוי, אך התחדשות לחצי האינפלציה עקב מחירי האנרגיה מחזקת את ההערכות כי העלאת ריבית נוספת תגיע בפגישה הבאה, שתיערך לאחר בחירות האמצע בארה״ב בתחילת נובמבר.

2 הענקיות מפרסמות דוחות וסימן שאלה גדול מרחף

טסלה ומטא היו הראשונות לדווח מבין הענקיות, ובינתיים המשקיעים מתמקדים בחששות מהוצאות העתק של החברות. מטא אמנם שברה שיאי מכירות וברגע הראשון המשקיעים הגיבו בחיוב, אך בהמשך הפוקוס עבר לסכום הדמיוני שהיא נערכת להוציא על הקמת מרכזי נתונים ותשתיות בינה מלאכותית - 135 מיליאררד דולר רק השנה. תזרים המזומנים של החברה הפך שלילי, והיא מתכוונת לבצע הנפקת סדרת מניות חדשה כבר בינואר הקרוב. המהלך נועד בין היתר לספק אפיק מימון נוסף.

טסלה מצדה הגיעה למועד הפרסום עם מומנטום חיובי במניה לאחר הצגת הדגם המעופף, הרודסטר, אכזבה במידה מסוימת את המשקיעים ורשמה ירידה רבעונית שנייה ברציפות ברווח הנקי. המניות של שתי החברות מאבדות 2%-3% במסחר המוקדם.

לצד טסלה ומטא, מוקד הלחץ המרכזי הוא סקטור השבבים. באסיה נרשמו הבוקר ירידות חדות בקרב צמד יצרניות שבבי הזיכרון של דרום קוריאה, SK הייניקס וסמסונג, שאיבדו מעל 4% כל אחת. הסנטימנט השלילי מורגש היטב גם במסחר המוקדם בניו יורק: יצרנית הציוד לשבבים לאם ריסרץ' (Lam Research) צונחת ביותר מ-7% בעקבות תחזית הכנסות פושרת מהצפוי, וגוררת עמה מטה את יתר הסקטור, כשקרן הסל iShares העוקבת אחר תחום השבבים SOXX נופלת ביותר מ-3.5% במסחר המוקדם.

3 הלחץ בשוק החוב מהנעשה בצרפת גובר

גל המכירות בשוק אגרות החוב הצרפתי מחריף. התשואה על האיגרת לעשר שנים נסחרת ברמה של יותר מ-5.1% - הגבוהה ביותר זה 24 שנה. גם הפער מול האג"ח הגרמנית, שנחשבת לבטוחה ביותר ביבשת, התרחב לשיא שלא נראה מאז 2011. גם באיטליה נרשמה עליית תשואות לאור האירועים האחרונים במדינה.

בנוסף לאי היציבות במדינה, שמשפיעה גם על המגזר העסקי כפי שאפשר היה לראות בדיווח אתמול של רשת הקמעונאות קרפור, המשקיעים מביטים על נטל החוב הכבד של המדינה ועל הקושי של הפוליטיקאים להביא לצמצומו. מרווחי התשואה הנוכחיים מזכירים משברי חוב קודמים ביבשת, אך במדינות האיחוד מדגישים שבשלב זה תוכניות סיוע אינן על הפרק.

לאן עוברים המשקיעים?

המשקיעים שיוצאים ממניות הטכנולוגיה ומאיגרות החוב באירופה חוזרים אל חוף המבטחים המסורתי: אג"ח ממשלת ארה"ב. מדובר במהפך לאחר שעד לאחרונה נרשם גל מכירות כבד באג"ח האמריקאיות שהקפיץ את התשואות לרמות שיא של שנים (מעל 5.1% לעשר שנים), על רקע החשש מריביות גבוהות לזמן ממושך ומגירעונות תופחים.

כעת, כשהחששות בשווקים מתגברים, היוצרות מתהפכות והביקושים לאג"ח ארה"ב מביאים לכך השתשואות עליהן מתחילות לרדת. גם הבונדס הגרמניים נהנים מגל ביקושים דומה.