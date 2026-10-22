משרד הבריאות פרסם היום (ה') את דוח נציבות קבילות הציבור לשנת 2025. בהקשר לרפורמה בהתפתחות הילד, שנכנסה לתוקף אחרי דוח זה, המשרד מודה כי בעקבות כניסתה לתוקף, הוא מזהה כבר עכשיו שחלה עלייה משמעותית בהיקף הקבילות והורים התלוננו על התארכות התורים לאור ביטול ההחזרים על טיפולים פרטיים במסגרת הרפורמה. הדוח הנוכחי, כאמור, לא כולל תלונות הנוגעות לרפורמה. במשרד מציינים כי השפעות הרפורמה יוצגו בדוח שיתפרסם בשנה הבאה, אך כבר כעת יש זינוק בתלונות.

● משרד הבריאות פרסם תוכנית לתכנון כוח-אדם ברפואה שתיושם עד 2035

● 4.6 מיליארד שקל מהמדינה: מה חושף הדוח של קופות החולים?

לפני כשבועיים נחשף בגלובס כי מנכ"ל המשרד, משה בר סימן טוב, אמר בפורום סגור כי אין לו ציפייה שזמני ההמתנה יירדו וכי הם כבר אינם רלוונטיים ואין כוונה לפרסמם. דבריו של מנכ"ל משרד הבריאות נאמרים בניגוד למה שאמר טרום כניסת הרפורמה לתוקף, ב-1 בפברואר השנה, בתדרוך לעיתונאים שערך המשרד בדצמבר 2025. "המשרד לא יהסס להימנע מלעבור משלב לשלב אם נראה שזה לא מתקדם כפי שאנחנו רוצים, ולא נהסס לבצע שינויים אם צריך", אמר בר סימן טוב בתדרוך.

"כאמור הוחל בביצועה של הרפורמה רק לאחר שנת הדוח", נכתב ע"י נציבות קבילות הציבור של המשרד. "בעקבות כניסתה לתוקף, חלה עלייה משמעותית בהיקף הקבילות והורים הלינו על התארכות התורים לאור ביטול הדרגתי של האפשרות לטיפולים במסגרת פרטית וקבלת החזרים חלקיים".

בנציבות ציינו גם כי "לפי הנמסר לנציבות, קיימת מודעות לכך שהפסקת ההחזרים מובילה לזמני המתנה ממושכים, בשלב המעבר, בפרט לאותם מבוטחים שמבקשים לקבל את השירות במסלול ההחזרים. אולם הוסבר שהדבר הכרחי להצלחת המהלך ולביסוס מערכת ציבורית חזקה וזמינה, שבה כל הילדים יקבלו את הטיפול במסגרת הקופות. הנציבות ערה למצוקה שעולה מהציבור ותמשיך לעקוב אחר מימוש הרפורמה לאורך השנה".

קבילה אחת משנת 2025 מתארת כיצד קופת חולים כללית עצמה הפנתה ילד על הרצף האוטיסטי לטיפול פרטי תמורת החזר. אמו של הילד התנגדה משום שזה יחייב אותה להוסיף כסף מכיסה מעבר לסכום ההחזר וביקשה שהילד יקבל את הטיפולים דרך השירות הציבורי.

"עמדת המשרד בלתי־מתקבלת על הדעת"

במענה לתלונה, בכללית הודו שאין להם מטפלים, לא דרך המכון להתפתחות הילד וגם לא דרך ספקים שעובדים עמה בהסדר. בעקבות התערבות הנציבות הוצעו לילד טיפולים המותאמים למצב בבתי חולים בהשתתפות העצמית הקבועה בסל הבריאות וללא תשלום פרטי.

לאחר הפרסום בגלובס של דברי בר סימן טוב, חברי הכנסת יוני משריקי ולימור סון הר מלך שיגרו מכתבים לשר הבריאות חיים כץ ולמנכ"ל בדרישה להבהרות.

סון הר-מלך הייתה זו שהורתה למשרד בדיון ועדת הבריאות ב־28 בינואר, ארבעה ימים לפני כניסת הרפורמה לתוקף, שעל המשרד לספק נתוני זמני המתנה מדי חודש. במסגרת הפרסום בגלובס נחשף גם כי משרד הבריאות לא מעביר נתונים של זמני ההמתנה כבר חצי שנה, מאז פברואר 2026.

"ממצאי הפרסום בגלובס עומדים בסתירה מהותית ליעדים שהצבנו בוועדה ולהתחייבויות שניתנו במסגרת הדיונים ע"י המשרד", כתבה חברת הכנסת. "חמורה לא פחות העובדה שעל פי הפרסום, משרד הבריאות חדל מלפרסם את נתוני זמני הממתנה בניגוד להנחיית ועדת הבריאות, שחייבה העברת נתונים חודשיים".

משריקי הגיב לעמדת המנכ"ל בר סימן טוב כי אין ציפייה לקיצור זמני ההמתנה ואין נכונות להציגם וכתב במכתבו: "ככל שזו עמדת המשרד, היא בלתי־מתקבלת על הדעת. ילדים זקוקים למענה בפועל וגיוס מטפלים אינו פוטר אתכם ממדידת הזמינות. אני דורש להעביר ללא דיחוי את מלוא נתוני זמני ההמתנה מאז מרץ ולהסביר בכתב מדוע דרישות הוועדה לא קוימו, בנוסף להבהרה גם מהם התנאים למעבר לפעימות הבאות וכיצד תובטח חלופה זמינה לילדים שיאבדו את זכאותם להחזר".