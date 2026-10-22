המיליארדר ביל אקמן: "ישראל תהיה אחת הכלכלות הטובות בעולם"

המשקיע המיליארדר ביל אקמן מבקר בימים אלה בישראל ונשמע אופטימי מאי פעם בנוגע לכלכלה הישראלית ולעתידה של המדינה.

"אחרי 7 באוקטובר, נרי ואני (המעצבת והחוקרת הישראלית נרי אוקסמן, אשתו של אקמן) קנינו 5% בבורסה, אחרי פגישה של שעה. חשבנו שהבורסה היא המייצגת של הקפיטליזם במדינה. אני מאמין בישראל, האמנתי בה אז ועוד יותר אחר כך, ואני חושב שזו תהיה אחת הכלכלות הטובות בעולם".

אקמן אמר את הדברים בשיחה עם מנכ"ל בית החולים שיבא, פרופ' יצחק קרייס, שראיין אותו בכנס Summit ARC שנערך השבוע.

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מה מביא אותך היום לישראל?

"הכנס הזה. בנוסף, אני נשוי לאישה ישראלית מדהימה שמאמינה בישראל ובחשיבות של ההצבעה ובאנו להצביע".

מה היתרון היחסי של הכלכלה הישראלית. איך אנחנו צריכים להתנהל בעולם ה-AI?

"החיסרון שלכם הוא הקוטן. אבל בעולם ה-AI, אולי יותר מדי אנשים זה לא בהכרח נכס. ארה"ב נמצאת בחוב בגלל שיש לה אוכלוסייה גדולה. גם צרפת. לישראל יש הכי הרבה IQ ו-IP לנפש, וזה הדבר הכי חשוב לכלכלה.

"בעבר, יזמים ישראלים היו מוכרים חברות מוקדם יותר, ועכשיו אנשים מבינים את הערך שבמכירת חברות בשלב מאוחר יותר. תהיה לכם חברה של מיליארד בעוד 5-10 שנים, ואז תשמחו שיש לכם אוכלוסיה קטנה. מעט אנשים יחלקו בכל הערך".

לגבי הפוליטיקה אמר אקמן: "פגשתי רק את נתניהו מראשי המפלגות אז אני לא רוצה לדבר על המועמדים האחרים. אני חושב שנתניהו הגן על המדינה היטב בזמן המלחמה ועשו ריסט למזרח התיכון. הסיכוי לשלום השתפר והסיכון ירד. ויש לנו נשיא בארה"ב שמאוד רוצה לפתור את הבעיה הזו. הוא לא צריך לדאוג מבחירות שוב אז הוא יכול לעשות מה שהוא מאמין בו. הוא רואה את איראן כסיכון ואם אפשר לטפל בעניין האיראני יהיה תשואת שלום גדולה בקרוב לכל האזור.

"בארה"ב אני חושש מהעלייה של הסוציאל דמוקרטים. הם מסכנים את הקפיטליזם ואת ישראל".

מכון המוח החדש

אקמן סיפר על האירוע שהוביל אותו להכריז לפני כחודש על הקמת מכון AOI שיעסוק בבריאות המוח.

"לכולם יש סיפור לספר על טיפול רפואי. לכולם היה אירוע רפואי. יום אחד ישנתי ליד אשתי הישראלית היפהפיה, ופתאום צלצל פעמון הדלת שאף פעם לא צלצל, ומישהו חבט בדלת. קמתי בבוקסרים שלי והאיש בכניסה הגיש לי טלפון. בתי הגדולה הייתה על הקו. היא אמרה שבתי הצעירה לוסי נפלה ובקושי נושמת, וכי הם מנסים להבין לאן לקחת אותה, וזו הייתה ההתחלה של מסע".

התברר כי לוסי סבלה כבר בשעה 9 בבוקר מדימום שנגרם מהתפוצצות של וריד במוח, אך רק בשעה 4 אחר הצהריים היא נמצאה, ורק בשעה 2 בלילה הבינו בבית החולים בקווינס מה התרחש. "לרוב, בכלל לא מנתחים את המטופלים אחרי 5 שעות מאז האירוע. מזל שלא ידענו בדיוק מתי זה קרה.

"זה היה בית חולים לא הכי ממומן בקווינס אבל המנתח היה ממאונט סיני, מוכשר, והעברנו אותה לשם. אמרתי להם 'יש לנו הזדמנות. יש לכם כמה כסף לעשות מה שצריך. נלמד הרבה מזה, ואנחנו ניתן את הידע הזה לכולם'. זה היה היום בו נבט המרכז הרפואי.

"השקעתי הרבה מאוד מהזמן שלי ושל המשפחה שלי בהחלמה שלה, ובחמישה החודשים האחרונים בהקמה של המכון שיעזור לחלק מהבעיות של החלמה מפגיעה מוחית ועל לונג'ביטי".

"היום לוסי מבינה הכל, היא אותו אדם, עם חוש הומור. זכרונות. קשה לדעת כי קשה לה לדבר, אך זו התרשמותי. הצד הימני של הגוף שלה חלש והיא לא רואה היטב. היא בפסגה של ההחלמה עבור אנשים במצבה. הילדה שלנו עדיין שם אבל יש עוד עבודה על כמה דברים".

אקמן מכיר בכך שהטיפול שהוא הצליח לתת לבתו הוא יוצא דופן ולא נגיש לרוב האוכלוסיה, אך האירוע לא גרם לו לרצות להפוך את מערכת הבריאות לסוציאליסטית יותר, אולי להיפך. "בריאות היא הוצאה גדולה מידי מהתל"ג, בגלל תמריצים ורגולציה התחום לא חדשני כמו שהוא אמור להיות. העלויות הגבוהות נובעות מהיעדר רפואה מונעת.

"החלטנו בסוף אפריל להגשים את המטרה, ולהקים מכון מוח בתוך מאונט סיני, אך ראינו שזה יקח יותר מידי זמן ואני רציתי לעשות משהו יותר מהיר. ואז אחרי 20 ימים למדנו על בניין שמתאים ונמכר בזול. רכשנו אותו תוך 7 ימים ואז עוד בניינים בסביבה. אחחנו רוצים לבנות משהו פי 4 גדול מאוני' רוקפלר. גייסנו אנשי מדע בסיסי, יישומי ואנשי מוצר".

"בינה מלאכותית תנגיש את הרפואה. כבר היום זה קורה, אנחנו מדברים עם הצוות שלה בכל יום בארבע וכל החלטה אנחנו מתייעצים עם ד"ר קלוד ואנחנו חושבים שהוא רופא מעולה וזה מתחיל להיות לא אחראי לא להתייעץ איתו. על סיכונים, על אינטראקציות בין תרופות. חיזוי השפעה של טיפולים חדשניים. אינטלגנציית העל נמצאת בכך בידנו, עבור מגוון תחומים, גם עבור חינוך - מורה פרטי לכל ילד".

האם אנחנו הולכים לעולם טוב יותר?

"אנשים לא זוכרים את ההקשר. החיים של אדם ב-2026 טובים יותר מלפני 50-100 שנה. יש לנו בכיס סופר אינטליג'נס ונתפור הרבה מחלות. הסיכון הוא המערכות הפולטיות ושיהיו לנו המנהיגים הנכונים. בקרוב, אנחנו נלמד איך עובד המוח, נקרא את המחשבות של אנשים ותהיה לנו התקדמות עצומה".