איראן "הגבירה משמעותית" מאמצים לפגיעה בבכירים אמריקאים

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05:16 - הקואליציה בהובלת סעודיה: יירטנו והשמדנו טיל בליסטי ששוגר על ידי החות'ים לריאד

04:08 - ההגנה האזרחית בסעודיה פרסמה התרעות בבירה ריאד ובאזורים נוספים ברחבי המדינה מפני "סכנה אפשרית"



03:52 - איראן מגדילה את המאמצים לפגיעה בבכירים ובדיפלומטים אמריקאים

המודיעין האמריקאי מתריע כי איראן "הגבירה באופן משמעותי" את מאמציה לפגוע בדיפלומטים ובבכירים אמריקאים במזרח התיכון ובאזורים אחרים בעולם, וכי תוכניות להתנקש בחייהם הגיעו ל"שלבים מתקדמים", כך עולה ממזכר שנשלח אתמול (ו') לשר החוץ מרקו רוביו והגיע לידי חדשות 12. לקריאת הכתבה

00:09 - אחרי הפיגוע הרצחני: כוחות הביטחון פתחו במבצע בחברון



לאחר הפיגוע בו נפלו שני לוחמים: צה"ל והשב"כ הודיעו הלילה (בין שישי לשבת) כי פתחו במבצע לסיכול טרור במרחב העיר חברון. הכוחות פועלים בעיר יחד עם מג"ב איו"ש ומת"ק יהודה בפיקוד חטיבת יהודה, בעקבות כך ששני המחבלים שביצעו את הפיגוע יצאו מן העיר.

הכוחות סורקים ומנטרלים תשתיות טרור ואמצעי לחימה, ומתחקרים עשרות חשודים. במסגרת המבצע, כל אדם שלגביו יעלה חשד במהלך הבידוק יועבר לתחקור כוחות הביטחון. לפי צה"ל והשב"כ, המבצע הוא ממוקד לאזור ממנו פעלו המחבלים - ועתיד להימשך כמה ימים. לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12