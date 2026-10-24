ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ איראן "הגבירה משמעותית" מאמצים לפגיעה בבכירים אמריקאים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
איראן | סיקור שוטף

איראן "הגבירה משמעותית" מאמצים לפגיעה בבכירים אמריקאים

המודיעין האמריקאי מגלה כי התוכניות האיראניות להתנקש בחיי נציגים במזרח התיכון וברחבי העולם הגיעו לשלבים מתקדמים • בכירים אמריקאים: המידע המודיעיני הוא אחת הסיבות לצמצום אנשי השגרירויות • המזכר ששלח ראש המודיעין הלאומי לשר החוץ רוביו אינו מציין יעדים ספציפיים להתנקשות • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 08:20 עודכן: 09:00
המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי ונשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: AP
המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי ונשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: AP

עדכונים שוטפים

05:16 - הקואליציה בהובלת סעודיה: יירטנו והשמדנו טיל בליסטי ששוגר על ידי החות'ים לריאד

04:08 - ההגנה האזרחית בסעודיה פרסמה התרעות בבירה ריאד ובאזורים נוספים ברחבי המדינה מפני "סכנה אפשרית"

03:52 - איראן מגדילה את המאמצים לפגיעה בבכירים ובדיפלומטים אמריקאים

המודיעין האמריקאי מתריע כי איראן "הגבירה באופן משמעותי" את מאמציה לפגוע בדיפלומטים ובבכירים אמריקאים במזרח התיכון ובאזורים אחרים בעולם, וכי תוכניות להתנקש בחייהם הגיעו ל"שלבים מתקדמים", כך עולה ממזכר שנשלח אתמול (ו') לשר החוץ מרקו רוביו והגיע לידי חדשות 12. לקריאת הכתבה

00:09 - אחרי הפיגוע הרצחני: כוחות הביטחון פתחו במבצע בחברון

לאחר הפיגוע בו נפלו שני לוחמים: צה"ל והשב"כ הודיעו הלילה (בין שישי לשבת) כי פתחו במבצע לסיכול טרור במרחב העיר חברון. הכוחות פועלים בעיר יחד עם מג"ב איו"ש ומת"ק יהודה בפיקוד חטיבת יהודה, בעקבות כך ששני המחבלים שביצעו את הפיגוע יצאו מן העיר.

הכוחות סורקים ומנטרלים תשתיות טרור ואמצעי לחימה, ומתחקרים עשרות חשודים. במסגרת המבצע, כל אדם שלגביו יעלה חשד במהלך הבידוק יועבר לתחקור כוחות הביטחון. לפי צה"ל והשב"כ, המבצע הוא ממוקד לאזור ממנו פעלו המחבלים - ועתיד להימשך כמה ימים. לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12