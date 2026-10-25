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00:52 - בצה"ל מעלים כוננות: סגר מוחלט ביום הבחירות ביו"ש

דובר צה"ל הודיע הלילה (בין שבת לראשון) על שורה של מגבלות על כניסת פועלים פלסטינים ליהודה ושומרון ולבקעה בימים הקרובים. הרקע להודעה: המתיחות הביטחונית והכוננות המוגברת לקראת יום הבחירות שיחול השבוע ביום שלישי.

במסגרת המגבלות שהוטלו הוחלט כי בימים ראשון ושני תיאסר כניסת פלסטינים לעבודה ביישובים ביהודה ושומרון ובבקעה, מלבד אזורי תעשייה. ביום הבחירות עצמו החליט הדרג המדיני בהמלצת גורמי הביטחון כי תיאסר ככלל כניסת פועלים פלסטינים. המשמעות: סגר מוחלט ביהודה ושומרון. בנוסף, בעקבות הפיגוע ביום שישי: הכתר בערים חברון וחלחול נמשך גם הלילה. לכתבה המלאה

23:18 - התקשורת באיראן מדווחת כי המנהיג העליון מוג'תבא חאמינאי נפגש עם ראש הרשות השופטת גולאם-רזא מוחסני אג'אי

23:05 - כוחות צה"ל, מג"ב איו"ש והשב"כ פעלו במהלך הסופ"ש בכ-40 כפרים ובכ-400 איתורים ברחבי יהודי ושומרון. הכוחות עצרו כ-40 חשודים, ובהם מחבלים המזוהים עם חמאס וגא"פ וחשודים בהסתה, בהפרות סדר וזריקות אבנים

22:49 - דיווח בערוץ אל-חדת' הסעודי: איראן העבירה לממשל האמריקאי הצעה בתיווך פקיסטן, שכוללת את פתיחת מצר הורמוז - בתמורה להסרת המצור האמריקאי על נמליה. צוין כי איראן הודיעה לפקיסטן כי היא פתוחה לחידוש המשא ומתן עם ארה"ב

20:13 - נשיא איראן פזשכיאן האשים את ארה"ב בכישלון המאמצים בעניין הסכם הביניים עם איראן אך אמר כי יש לנסות פעם נוספת להגיע להסכם. "ניהלנו משא ומתן אבל (האמריקאים) הרסו הכול. אני עדיין סבור שעלינו לנסות ולהשלים את ההסכם", אמר

18:17 - פעילות צה"ל בחברון: במבצע פועלים כוחות מיחידות דובדבן, מגלן, צנחנים, סיירת גבעתי במילואים ומג"ב איו"ש, בהכוונה מודיעינית של השב"כ ובפיקוד חטיבת יהודה. עד כה נסרקו כ-200 איתורים ונעצרו עשרה חשודים. על פי הערכות צה"ל, במרחב יש כ-2,000 תושבים המשויכים לחמולת ג'בעה, המזוהה עם חמאס וממנה יצאו המחבלים שביצעו את הפיגוע ביום שישי

פורסם לראשונה ב-N12