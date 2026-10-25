המיליארדר והמשקיע היהודי-אמריקאי ביל אקמן, מייסד ומנכ"ל קרן הגידור פרשינג סקוור (Pershing Square), מתח היום (א') ביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ועל שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. בפוסט שפרסם ברשת החברתית X טען אקמן כי השניים גרמו נזק משמעותי לתדמיתה של ישראל בעולם, וכי הקמת ממשלה בלעדיהם תסייע בשיקום מעמדה הבינלאומי."בן גביר וסמוטריץ' גרמו לישראל נזק תדמיתי עצום באמצעות התבטאויותיהם ומעשיהם, שמוצגים בתקשורת העולמית כאילו הם מייצגים את קולם ואת רצונם של כלל הישראלים", כתב אקמן.

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אקמן הבהיר בפתח דבריו כי אינו מתכוון להביע עמדה בשאלה מי צריך לכהן כראש ממשלת ישראל. "אמרתי שלא אתערב בשאלה מי צריך להיות ראש ממשלת ישראל, משום שזו החלטה של אזרחי ישראל", כתב. עם זאת, הוסיף כי ברצונו לשתף את נקודת מבטו כמי שמכיר את האופן שבו ישראל נתפסת בארה"ב. לדבריו, "ממשלה שתוקם ללא בן גביר וסמוטריץ' תעביר מסר לשאר העולם שישראל פותחת דף חדש". עוד טען אקמן כי הרכב ממשלתי כזה עשוי להוביל לשיפור ביחסי החוץ של ישראל. "הדבר יאפשר לישראל לשקם את האמינות שאיבדה, להגדיל את הסיכויים להרחבת הסכמי אברהם וליהנות מיחסים טובים יותר עם הדמוקרטים והרפובליקנים ועם הציבור האמריקאי בכללותו", כתב.

I said I wasn’t going to weigh in on who should be prime minister of Israel as that is a decision for Israeli citizens. I did, however, want to share one point of view from the perspective of someone who has an understanding of how Israel is perceived in America. Itamar Ben-Gvir and Bezalel Smotrich have caused Israel enormous reputational damage with their statements and actions which are presented in the global media as representing the voice and will of all Israelis. As such, a government formed without Ben-Gvir and Smotrich will send a message to the rest of the world that Israel is turning a new page. This will allow Israel to rebuild lost credibility, increase the opportunity for an expansion of the Abraham Accords, and enjoy a better relationship with Democrats and Republicans and Americans at large. - Bill Ackman (@BillAckman) October 25, 2026

אקמן, מהמשקיעים המוכרים בוול סטריט, הפך מאז טבח ה-7 באוקטובר לאחד הקולות הבולטים בקרב אנשי העסקים האמריקאים המביעים תמיכה פומבית בישראל. הוא התבטא פעמים רבות נגד אנטישמיות, בין היתר בקמפוסים בארה"ב, ומתח ביקורת על הנהלות אוניברסיטאות בשל תגובתן לאירועים אנטישמיים. דבריו הנוכחיים בולטים על רקע תמיכתו בישראל, שכן הפעם הוא מפנה ביקורת ישירה כלפי שני שרים מוכרים בממשלה.