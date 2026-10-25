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ביל אקמן

המיליארדר האמריקאי ביל אקמן נגד בן גביר וסמוטריץ': "גרמו נזק עצום לתדמית ישראל"

המשקיע היהודי-אמריקאי, ביל אקמן, טוען כי התבטאויותיהם ומעשיהם של שני השרים פגעו במעמדה הבינלאומי של ישראל, וקרא להקמת ממשלה בלעדיהם • לדבריו, מהלך כזה יאפשר לישראל לשקם את אמינותה, להרחיב את הסכמי אברהם ולשפר את יחסיה עם הדמוקרטים והרפובליקנים בארה"ב

מיטל וייזברג 17:58
ביל אקמן / צילום: ap, Manuel Balce Ceneta
ביל אקמן / צילום: ap, Manuel Balce Ceneta

המיליארדר והמשקיע היהודי-אמריקאי ביל אקמן, מייסד ומנכ"ל קרן הגידור פרשינג סקוור (Pershing Square), מתח היום (א') ביקורת חריפה על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ועל שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. בפוסט שפרסם ברשת החברתית X טען אקמן כי השניים גרמו נזק משמעותי לתדמיתה של ישראל בעולם, וכי הקמת ממשלה בלעדיהם תסייע בשיקום מעמדה הבינלאומי."בן גביר וסמוטריץ' גרמו לישראל נזק תדמיתי עצום באמצעות התבטאויותיהם ומעשיהם, שמוצגים בתקשורת העולמית כאילו הם מייצגים את קולם ואת רצונם של כלל הישראלים", כתב אקמן.

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אקמן הבהיר בפתח דבריו כי אינו מתכוון להביע עמדה בשאלה מי צריך לכהן כראש ממשלת ישראל. "אמרתי שלא אתערב בשאלה מי צריך להיות ראש ממשלת ישראל, משום שזו החלטה של אזרחי ישראל", כתב. עם זאת, הוסיף כי ברצונו לשתף את נקודת מבטו כמי שמכיר את האופן שבו ישראל נתפסת בארה"ב. לדבריו, "ממשלה שתוקם ללא בן גביר וסמוטריץ' תעביר מסר לשאר העולם שישראל פותחת דף חדש". עוד טען אקמן כי הרכב ממשלתי כזה עשוי להוביל לשיפור ביחסי החוץ של ישראל. "הדבר יאפשר לישראל לשקם את האמינות שאיבדה, להגדיל את הסיכויים להרחבת הסכמי אברהם וליהנות מיחסים טובים יותר עם הדמוקרטים והרפובליקנים ועם הציבור האמריקאי בכללותו", כתב.

אקמן, מהמשקיעים המוכרים בוול סטריט, הפך מאז טבח ה-7 באוקטובר לאחד הקולות הבולטים בקרב אנשי העסקים האמריקאים המביעים תמיכה פומבית בישראל. הוא התבטא פעמים רבות נגד אנטישמיות, בין היתר בקמפוסים בארה"ב, ומתח ביקורת על הנהלות אוניברסיטאות בשל תגובתן לאירועים אנטישמיים. דבריו הנוכחיים בולטים על רקע תמיכתו בישראל, שכן הפעם הוא מפנה ביקורת ישירה כלפי שני שרים מוכרים בממשלה.