המערכת הפוליטית במדינת המחוז הגרמנית הסן סוערת בימים האחרונים, בעקבות חשד למעורבות של חברת "Perception Media", הקשורה לשרוליק איינהורן, בעבודה למען המפלגה השמרנית (CDU), כולל גיוס שר ישראלי לטובת שיפור תדמיתה. בבסיס הטענות עומדות הודעות ווטסאפ שנחשפו בסוף השבוע האחרון על ידי העיתון הגרמני "פרנקפורטר רונדשאו". לפי החשיפה, איינהורן ויועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, יונתן אוריך, דנו ביניהם בהפעלת שרים ישראלים שישבחו יוזמה נגד אנטישמיות של העומד בראש מדינת המחוז מטעם המפלגה השמרנית בוריס ריין.

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לפי הדיווח בעיתון הגרמני, איינהורן כתב לאוריך בהודעה בתחילת ספטמבר האחרון כי ישנה "עבודה משתלמת היטב עם ה-CDU". לאחר מכן, השניים התכתבו על ניסוח מדויק של פוסט לרשתות החברתיות, שעוסק בהצעה של ריין להפוך את הכחשת זכות הקיום של ישראל לעבירה פלילית שעונשה מאסר. מיד לאחר מכן פורסמה הודעה בנוסח דומה על ידי שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי. לפי העיתון, "שיקלי הודה לאחר מכן כי ההודעה הוכתבה לו על ידי אוריך".

בהודעה כתב השר שיקלי כי "הכחשת זכותה של ישראל להתקיים אינה ביקורת לגיטימית. זו אחת הצורות הנפוצות ביותר של אנטישמיות בימינו: שנאת יהודים המתחפשת להתנגדות לציונות. אני מברך את בוריס ריין ומדינת הסן על מנהיגותם בקידום חקיקה להתמודדות עם האיום הזה. אני מקווה שהבונדסטג יאמץ את ההצעה הזו לחוק".

אתרי ימין קיצוני: "ראיה" למעורבות ישראלית בפוליטיקה הגרמנית

החשיפה בימים האחרונים הביאה לביקורת חריפה בתוך הפרלמנט של מדינת המחוז. כמה סיעות הגישו הבוקר (ב') דרישה לחקירה מקיפה בשאלה אם סניף ה-CDU במדינה העביר כספים בצורה כלשהי לאיינהורן או לחברת "Perception Medie"" הקשורה אליו. מי שהגישו את הדרישה הן מפלגות הליברלים (FDP) והירוקים, והן דורשות לדעת אילו אמצעים, אם בכלל, מומנו על ידי המפלגה או הפרלמנט כדי לקדם את היוזמה. המפלגות, יש לציין, תמכו ביוזמה נגד האנטישמיות.

סניף הסן של המפלגה השמרנית הכחיש כל קשר לאיינהורן, לאוריך או לחברת התקשורת. "לא היו שום קשרים עסקיים בין ה-CDU בהסן לבין הגורמים הללו", אמר דובר של המפלגה בתגובה לעיתון.

בינתיים, הפרשה מוזכרת באתרי ימין קיצוני כ"ראיה" למעורבות ישראלית בפוליטיקה הגרמנית. אתר החדשות האנטי-ממסדי AUF1 המשמש כבמה לפרסומי "אלטרנטיבה לגרמניה" והימין הקיצוני, פירסם הבוקר (ב') ידיעה שכותרתה "יועצי נתניהו תחת חשד", ולפיה נבדק החשד ש"קמפיין בעד ישראל מומן על ידי כספי האיחוד האירופי". האתר מרחיב את הטענות ו"שואל" האם "שני יועצים קרובים של ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו השפיעו על דעת הקהל בנוגע לישראל בכמה מדינות אירופיות". "לא ברור אם כסף עבר ידיים", נכתב. גם אתרי חדשות הקשורים לשמאל הפופוליסטי דיווחו על הפרשה.

היוזמה של ראש מדינת המחוז בנוגע לאנטישמיות אושרה בבית העליון של הפרלמנט הגרמני (הבונדסראט) בקיץ האחרון אך טורפדה לאחר מכן בפרלמנט מחשש שהיא מנוגדת לחוקה הגרמנית ולחופש הביטוי. לא נמסרה עד כה תגובה מחברת "Perception Media".