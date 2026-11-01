כנס צמיחת הקיבוצים יוצא לדרך

הכנס השנתי של גלובס, בשיתוף בנק דיסקונט והתנועה הקיבוצית, יעסוק בעתידם של הקיבוצים ובפוטנציאל שלהם כמנוע משמעותי לצמיחה כלכלית, טכנולוגית ודמוגרפית בישראל.

במרכז הכנס יעמדו האתגרים וההזדמנויות של הקיבוצים: מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של המרחב הכפרי, דיור והתחדשות, תעשייה וחקלאות מתקדמות, טכנולוגיות ואנרגיה מתחדשת, לצד תפקידם המרכזי בשיקום ובצמיחה המחודשת של הצפון והעוטף.

הכנס יפגיש את בכירי המשק, מנהלי התעשייה והמשק הקיבוצי, יזמים, אנשי פיננסים ומקבלי החלטות במגזר הציבורי.

תוכנית הכנס

08:30 התכנסות

09:30 אלונה בר און, מו"ל גלובס

09:45 אסף אלדר, ראש החטיבה הבנקאית, דיסקונט

10:00 יעל רון בן משה, התנועה הקיבוצית

10:15 חוסן, צמיחה ותקומה: מבט קדימה

בן סוכמן, מנכ"ל דפוס בארי בשיחה עם היועץ האסטרטגי אבי בניהו

10:35 מרכז

בעקבות תיקון 5 לתמ"א 35 - איך בונים קיבוץ מחדש

רפי אלמליח, מנכ"ל מינהל התכנון

ד"ר עידית שכנאי רן, אדריכלית ומרצה בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון

תומר גרינשפון, מנהל אגף משכנתאות בחטיבה הבנקאית, דיסקונט

עו"ד מיכי דרורי, מנהל מח' משפטית, התנועה הקיבוצית

הקיבוץ, שוק ההון ומה שבינהם

שיחה עם דליה קורקין, מנכ"לית ושותפה בחברת עמל ומעבר

השירים שצמחו כאן: חנן יובל ודורית ראובני במיטב הקלאסיקות

דורית ראובני, בת קיבוץ שער העמקים

חנן יובל, בן קיבוץ משמרות

11:30 דרום

חוזרים לקיבוץ - המודל הקיבוצי בעידן החדש

תא"ל (במיל') גל שוחמי, יו"ר גרעין הקמת קיבוץ חדש ב בקעת ערד

ממרכזים לוגיסטיים לחוות שרתים

עו"ד אביב פריאנטי, משנה למנכ"ל נדב ב. לוגיסטיקה, חברה עם פעילות במגזר הקיבוצי זיקים רעים

האתגרים בשילוב חוות שרתים לרשת החשמל

ד"ר נועם שריקי, מנהל מגזר טכנולוגיות רשת חכמה, חברת החשמל

12:30 צפון

המרחב הקיבוצי בעידן אנרגיה מתחדשת - פרויקט הדרי שאן עמק המעיינות

עופר סתוי , מנכ"ל דוראל ישראל

מימון תשתיות כמנוע צמיחה בקיבוצים

ג'ני חלפין, מנהלת תחום תשתיות, דיסקונט

הצפון הבא: חזון, התיישבות והזדמנויות

אייל אוסטרינסקי, יו"ר קק"ל

אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון

13:20 תעשייה, מסחר וכלכלה

אלי כהן, מנכ"ל קבוצת מנרב

מיכל צורן, אגף סחר חוץ, איגוד התעשייה הקיבוצית

עדו רודוי, יו"ר אגוד התעשייה הקיבוצית ויו"ר פלרם תעשיות

13:45 הצגת שנתון התנועה הקיבוצית

ניצן אבירן, ראש אגף כלכלה, הקיבוץ הדתי

14:00 ארוחת צהריים

14:45 סיום

***גילוי מלא: הכנס בשיתוף בנק דיסקונט, דוראל, חברת נדב ב. לוגיסטיקה, התנועה הקיבוצית, איגוד התעשייה הקיבוצית, קרן קמע ובהשתתפות חברת חשמל