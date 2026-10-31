ברחוב חיים נחמן ביאליק בשכונת נווה שרון בנתיבות נמכרה דירת 4 חדרים בשטח של 113 מ"ר תמורת 1.695 מיליון שקל. הדירה בקומה שנייה מתוך שתיים בפרויקט בוטיק. יש לה חניה, מחסן ומרפסת בשטח של 15 מ"ר.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 1.7 מיליון שקל והיא הייתה על המדף כשנתיים.

המוכרים עזבו את העיר והקונים הם משפרי דיור מחוץ לעיר שרכשו את הדירה למגורים.

"המחיר הגבוה ביותר שאני מכיר"

עוז אליה, זכיין רי/מקס טאץ' נתיבות, אומר כי "הקונים היו במשא ומתן מתקדם על דירה אחרת, אבל הבינו שהתקציב שלהם לא מספיק. אנחנו זיהינו את ההזדמנות שלהם לקנות את הדירה הזאת - שהייתה כבר תקופה ארוכה בשיווק.

"ממה שאני מכיר, מדובר במחיר הכי גבוה לדירת 4 חדרים בעיר. המחיר הוא בעיקר בגלל בניין הבוטיק הקטן - סה"כ חמישה דיירים. נוסף לכך, מדובר בדירה שהמוכרים שלה השקיעו בה לא מעט כסף.

הדירה ברחוב חיים נחמן ביאליק בשכונת נווה שרון בנתיבות / צילום: רואי אילוז

הדירה ברחוב חיים נחמן ביאליק בשכונת נווה שרון בנתיבות / צילום: רואי אילוז

"הביקוש בנתיבות מגיע בעיקר ממשפרי דיור שמגיעים מחוץ לעיר. להערכתי מכל 10 עסקאות רק שתיים נעשות על ידי אנשים מהעיר.

"מבחינת מחירים המצב די סטטי - אנחנו עדיין בשוק של קונים וההיצע גבוה מהביקוש. יש הרבה בנייה חדשה בעיר, מה שמגדיל מאוד את ההיצע ומחזק את הכוח של הקונים. שוק היד השנייה מתחרה במבצעי המימון של הקבלנים אבל הוא יודע להציע דירות משודרגות שנותנות מה שקשה להשיג מהקבלנים".

את העסקה ביצעה אביטל בוקאי וסייע רואי אילוז.

דירות יד שנייה שנמכרו

ירושלים

ברחוב הסיגלית בשכונת גילה, דירת 4 חדרים, 107 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־2.54 מיליון שקל.

ברחוב עזרת תורה בשכונת עזרת תורה, דירת 3 חדרים, 100 מ"ר,

ב־4.5 מיליון שקל.

ברחוב התאנה בשכונת גילה, דירת 4 חדרים, 100 מ"ר, בקומת 3+ 4,

ב־2.75 מיליון שקל.

ברחוב חיל האוויר בפסגת זאב, דירת 2 חדרים, 39 מ"ר, בקומה 3 מתוך 6, ב־1.4 מיליון שקל.

ברחוב תרצה בשכונת בית הכרם, דירת 4 חדרים, 87 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, ב־3.05 מיליון שקל.

גבעתיים

ברחוב כצנלסון במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 63 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־3.1 מיליון שקל.

ברחוב המרי, דירת 3 חדרים, 69 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־2.5 מיליון שקל.

באר שבע

ברחוב רוזמרין בשכונת סיגליות, דירת 5 חדרים, 137 מ"ר, בקומה 5 מתוך 10, ב־2.2 מיליון שקל.

ברחוב מבצע יואב בשכונה ו', דירת 3 חדרים, 66 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־560 אלף מיליון שקל.

ברחוב מבצע יקב בשכונה ו', דירת 3 חדרים, 62 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־700 אלף שקל.

ברחוב דפנה בשכונת סיגליות, דירת 5 חדרים, 129 מ"ר, בקומה 4 מתוך 10, ב־1.62 מיליון שקל.

יבנה

ברחוב הסירה ביבנה הירוקה, דירת 5 חדרים, 160 מ"ר, בקומה 8 מתוך 9, ב־3.75 מיליון שקל.

ברחוב הנרקיס, דירת 4 חדרים, 95 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־1.75 מיליון שקל.

ברחוב דבורה עומר, דירת 6 חדרים, 149 מ"ר, בקומה 6 מתוך 18, ב־2.8 מיליון שקל.

צפת

ברחוב לוחמי הגטאות בשכונת דרום מערב, דירת 3 חדרים, 69 מ"ר, בקומה 8 מתוך 8, ב־1.25 מיליון שקל.

ברחוב שפרינצק בשכונת הדרום, דירת 3 חדרים, 50 מ"ר, בקומה 5 מתוך 7, ב־900 אלף שקל.

ברחוב דוד אלעזר, דירת 3 חדרים, 66 מ"ר, בקומה 6 מתוך 11,

ב־900 אלף שקל.

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