שר הכלכלה ניר ברקת העמיד 744 אלף שקל מכיסו הפרטי לטובת ההתמודדות בפריימריז בליכוד, כך על פי מידע המוצג באתר מבקר המדינה, יחד עם זאת הוא לא הצליח להתברג בצמרת הרשימה לכנסת ה-26. בבחירות המקדימות שנערכו באוגוסט האחרון קיבל ברקת כ-23 אלף קולות, הגיע למקום ה-15 בדירוג הארצי ושובץ בסופו של דבר במקום ה-24 ברשימת המפלגה לכנסת, לאחר שקלול השריונים והמשבצות הנוספות.

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בסך-הכול תרם ברקת לעצמו בתשע הזדמנויות שונות במהלך השנה האחרונה, כך על פי הנתונים שמופיעים באתר מבקר המדינה, כשהיקף התרומות (שהאחרונה שבהן תועדה ב-8 באוקטובר) נע בין 300 אלף שקל ל-4,800 שקל.

380 אלף שקל למועמד

היקף המימון העצמי שעליו דיווח ברקת גבוה כמעט פי שניים מתקרת ההוצאות המותרת למועמד מכהן, העומדת על 380 אלף שקל. על פי תיקון לחוק המפלגות מ-2018, שיזם חה"כ דוד אמסלם, המדינה מממנת את הוצאות הפריימריז של מועמדים המכהנים כחברי כנסת, בכפוף לתקרת הוצאות שנקבעת בהתאם למספר בעלי זכות הבחירה במפלגה. בליכוד, שבה יותר מ-100 אלף בעלי זכות בחירה, עמדה התקרה על 380 אלף שקל למועמד. החוק נועד לצמצם את התלות של נבחרי ציבור בתרומות מבעלי הון, ולכן הוא מגביל גם את האפשרות לגייס תרומות והלוואות פרטיות. חברי כנסת רשאים להוסיף מימון עצמי או תרומות מבני משפחתם, אך גם אלה כפופים למגבלות הקבועות בחוק.

אין זו הפעם הראשונה שבה מימון הפריימריז של ברקת מעורר שאלות. בעקבות הבחירות המקדימות בליכוד ב-2022 הטיל עליו מבקר המדינה קנס של 50 אלף שקל, לאחר שנמצא כי הוציא כ-561 אלף שקל, חריגה של כ-70% מתקרת ההוצאות שהייתה מותרת באותה עת. גם הפעם צפוי מבקר המדינה לבחון את הדיווחים הכספיים ולקבוע אם הייתה חריגה מהמגבלות הקבועות בחוק.

בסופו של דבר, כאמור, ברקת שובץ במקום ה-24 ברשימת הליכוד לכנסת (לאחר שבפריימריז הקודמים לא נפל מהעשירייה הראשונה), מיקום שמעמיד בספק את כניסתו לכנסת הבאה. לפי סקר הסקרים האחרון של גלובס, שפורסם בתחילת השבוע ומשקלל את ממוצע הסקרים של כלי התקשורת המרכזיים, הליכוד עומד על 23 מנדטים בלבד. אם אלה יהיו גם תוצאות האמת, ברקת יישאר מחוץ לכנסת, לפחות בשלב הראשון. עם זאת, הפערים בין הסקרים עדיין גדולים, כאשר חלקם מעניקים לליכוד עד 30 מנדטים, כך שמעמדו הסופי של ברקת ייקבע רק לאחר ספירת הקולות.

פנינו לתגובת ניר ברקת, והיא תובא כשתתקבל.

ממשרד מבקר המדינה נמסר כי "במהלך הביקורת על חשבונות המועמדים בבחירות המקדימות, ייבחנו ההכנסות וההוצאות של כלל המועמדים וכן מידת עמידתם בדרישות החוק. ממצאי הביקורת יפורסמו לציבור במסגרת דוח מבקר המדינה".

​מלשכת שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת נמסר: "השר ברקת משרת את הציבור בשקל לשנה כבר 24 שנים, וכל הוצאות פעילותו הפוליטית ממומנות מכיסו הפרטי בלבד. השר פועל בשקיפות והגיש כחוק את הדוח למבקר המדינה".