הבנקים ממשיכים לצאת בהטבות לציבור על בסיס התוכנית הוולנטרית שיזם בנק ישראל. בנק מזרחי טפחות יוצא הבוקר (א') בתוכנית בה יעניק מענק חד-פעמי של 1,000 שקל ללקוחות שהם הורים, לטובת מימון חוגים לילדיהם. המהלך לפי הבנק הוא חלק ממתווה בנק ישראל להקלות ללקוחות הבנקים. ההטבה מוגבלת ל-10,000 החשבונות הראשונים שיגישו בקשה, כך שהיקפה הכולל יגיע לכל היותר ל-10 מיליון שקל.

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לא כל הורה יהיה זכאי למענק. ה"כוכביות" שנלוות לבצע מלמדות שהוא מיועד לבעלי חשבון עו"ש שנפתח עד 30 בספטמבר האחרון. כמו כן, רק מי שבכל אחד מהחודשים יוני, יולי ואוגוסט השנה הפקיד לחשבון שלו הפקדות בסך של לפחות 4,000 שקל לפחות, ממשכורת, מקצבאות או מהכנסות אחרות, וכן בכל אחד מהחודשים שהוזכרו, ביצע שימוש בכרטיס אשראי בנקאי בהיקף של 1,500 שקל לפחות, יכול להיות זכאי להטבה, וזאת כמובן לאחר שנרשם לאתר הבנק. ההטבה תינתן פעם אחת לכל חשבון, בלי קשר למספר הילדים. ויש עוד מגבלה נוספת: את הבקשות מגישים באתר הבנק בצירוף אסמכתאות, שטיבן לא פורט בהודעת הבנק. המבצע לנרשמים החל מהיום (א', ה-1 בנובמבר) עד לגמר המלאי.

מדוע לסבסד חוגים? הבנק ערך סקר באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה. כאשר לפי הסקר, כ-70% מההורים בישראל רושמים את ילדיהם לחוג אחד לפחות, ו-91% מהנשאלים העידו שההוצאה על חוגים מכבידה במידה משמעותית על תקציב המשפחה. עם זאת, כ-83% אמרו שהם מוכנים לקצץ בהוצאות אחרות, כמו בילויים, מסעדות, נופשים וביגוד, כדי שילדיהם יוכלו להמשיך בחוגים. בבנק ציינו עוד כי המהלך מצטרף לשורת צעדים שנקטו הבנקים בהתאם להנחיות בנק ישראל. בעבר השיק מזרחי טפחות פיקדונות ייעודיים לילדים שנולדו מאז אוקטובר 2023, הקלות במשכנתאות ומענקים לסטודנטים שמשרתים במילואים.