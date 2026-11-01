טראמפ במסר תקיף לאיראן: "אפשר לסיים ב-10 דקות"

עדכונים שוטפים

07:24 - צה"ל מעדכן: תרגיל צבאי של חטיבת החילוץ, שתוכנן מראש, יחל היום במספר מוקדים ברחבי הארץ ויימשך לאורך השבוע. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב, אין חשש לאירוע ביטחוני

06:11 - אתר מעקב תנועת מכליות הנפט TankerTrackers מדווח כי משלוח של שני מיליון חביות נפט מאיראן הגיע לסין - שלושה וחצי חודשים לאחר שיצא מיעדו

05:48 - טראמפ על איראן: חיסלנו את הגרעין שלהם, הייתי אומר שנותר לנו לטפל בעוד מתקן אחד או שניים שלהם, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה בעשר דקות

02:47 - דיווח: טראמפ ונתניהו שוחחו על רקע המתיחות עם איראן

היערכות בישראל: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ורה"מ נתניהו שוחחו אתמול (שבת) על רקע המתיחות עם איראן, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. הנשיא התייחס הלילה למו"מ עם איראן: "הם לא מאוד אמינים. עושים עסקה - ואז חוזרים בהם". כשנשאל על ידי כתב האם הוא מתכנן לחדש את המלחמה כבר השבוע ענה: "שאלה טיפשית. נניח וכן - הייתי אומר לך?!".

טראמפ עדיין לא קיבל החלטה כיצד לפעול, בדומה למלחמת 12 הימים ביוני 2025, אז גם התנהל מו"מ - והנשיא החליט ברגע האחרון. בכירים אמריקאים אמרו שטראמפ נמצא "תחת לחץ" משני כיוונים: מצד אחד נתניהו שלוחץ לחדש את הלחימה מיד אחרי בחירות האמצע, מצד שני - מנהיגי המתווכות שלוחצות להסכם. לכתבה המלאה

21:18 - מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי מוחסן רזאאי: "כל עוד לא ימולאו שבעת התנאים שלנו - מצר הורמוז לא ייפתח ולא יתקיים משא ומתן"

רזאאי: "ההצעה השנייה הייתה טובה מההצעה הראשונה, אבל הועבר אליהם מסר מפורש. שר החוץ האיראני עראקצ'י אמר להם: 'איראן חושדת בכם. אתם רוצים לנהל משא ומתן, ואז לתקוף אחרי הבחירות'. לאחר שאמרנו זאת, הגיע המענה השלישי שלהם אלינו, והוא היה טוב בהרבה מהקודמים. הייתה בו בהירות שלפיה האמריקנים מוכנים לקבל את שבעת התנאים שלכם. לאחר מכן, עדיין היו לנו כמה נקודות לא ברורות. אתמול העבירו את התשובות האלה לעראקצ'י, והחלו הדיונים בסבב החדש הזה"

21:00 - כוחות הביטחון פעלו אתמול בחברון להריסת בתיהם של שני מחבלים

כוחות צה"ל והנדסה מיהל"ם, בפיקוד חטיבת יהודה ואוגדה 98, פעלו אתמול בחברון להריסת בתיהם של שני המחבלים מההיתקלות בצומת יהודה שבה נפלו סמל-ראשון רון יונתן רויטמן ז"ל וסמל יובל שי סוילם ז"ל, ונפצעו שלושה לוחמים נוספים באורח קל. מדברי מפקד חטיבת יהודה, אלוף-משנה דותן מלול: "אנחנו כאן בלב העיר חברון מוכנים וערוכים לכל משימה, חטיבת יהודה לא תאפשר לטרור ולחמאס להרים ראש"

20:01 - מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן: "אם אתם רוצים להיכנס לדיונים בנושאי הגרעין, עליכם להכיר תחילה בזכויותיו של העם האיראני"

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי מוחסן רזאאי: "קראתי את המכתב של ואנס ועדיין לא השבתי עליו, הטון השתנה לחלוטין, וזה כמובן סימן טוב מאוד לכך שהעם האיראני ביסס את ניצחונו ואת עוצמתו. כעת נתקדם. מפני שהם לא פרסמו דבר מתוכן המכתב, גם אני לא אומר דבר לעת עתה". עוד הוא אמר: "אם אתם רוצים להיכנס לדיונים בנושאי הגרעין, עליכם להכיר תחילה בזכויותיו של העם האיראני".

כשנשאל לגבי שינוי דוקטרינת הגרעין של איראן, השיב רזאאי: "עדיין לא התקבלה החלטה חדשה בממשלה או בהנהגת המדינה. אומנם כעת מתקיים דיון בשאלה אם במקרה שתפרוץ שוב מלחמה, נרצה להמשיך באותה דוקטרינה שהייתה לנו בעבר או לא. אבל לא התקבלה שום החלטה חדשה באופן רשמי מצד השלטון. עם זאת, לעם האיראני יש דרישות, והוא מחפש היגיון בדברים. הם רואים שהאויב בא ותקף את כל מתקני הגרעין שלנו".

פורסם לראשונה ב-N12