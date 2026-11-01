"יש המון פוטנציאל בקיבוצים בעוטף עזה. גם ציונות וגם פוטנציאל כלכלי. אנחנו מאמינים באזורים האלה" - כך אמר היום (א') עו"ד אביב פריאנטי, המשנה למנכ"ל חברת "נדב ב. לוגיסטיקה", בשיחה עם עורך ההייטק בגלובס אסף גלעד בכנס צמיחת הקיבוצים של גלובס, בשיתוף בנק דיסקונט והתנועה הקיבוצית. פריאנטי התייחס להחלטת החברה להתקשר בעסקה עם שני קיבוצים בעוטף עזה - זיקים ורעים - להקמת מרכזים לוגיסטיים בהשקעה של 650 מיליון שקל.

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החברה שייכת לאימפריית החברות של נדב בלילה, שהחלה באדמות המושבים באזור אשדוד, התרחבה בין קרית מלאכי לעפולה, וכוללת עשרות מרכזים לוגיסטיים - מרלוגים, מרכזי קניות, מבני מגורים ולאחרונה גם בעולמות הסולאריים, ותוכניות להקמת חוות שרתים. לנדב בלילה גם מסעדה במושב אמונים, "ספייס". החברה שותפה לעסקאות של מאות מילונים באלון תבור ליד עפולה ובהר טוב הסמוכה לבית שמש - להקמת חוות שרתים ומרלוגים עם אמפא ודוראל.

"אנחנו כל הזמן חושבים איפה להתפתח, איפה כדאי להקים ואיפה נוצרות הזדמנויות. זו הזדמנות כלכלית לקחת קרקעות במחירים טיפה יותר שפויים מאשר קרקעות המרכז, ולהקים בהם פרויקטים משמעותיים. זו האסטרטגיה שלנו".

"צריך לדעת איך לתפור את החליפה"

על העסקה עם זיקים מסביר פריאנטי "יש שם חטיבת קרקע משמעותית של 50 דונם בכניסה לקיבוץ, ועשינו איתם עסקה שאנו שותפים מלאים. המטרה להקים שם פרויקט שיכול להיות מרכז לוגיסטי או חוות שרתים. אנחנו בשלבי בדיקת היתכנות. יחד עם הקיבוצניקים נעשה פרויקטים לתפארת".

מה אתם מביאים לשולחן, ומה הקיבוצים מביאים?

"זה מתחלק ליכולת הכלכלית ולמידה שבה חברי הקיבוץ רוצים לקחת סיכון. יש קיבוצים שרוצים להיות שותפים מלאים 50/50, עושים עסקה משותפת והם פעילים בועדת היגוי. הולכים יד ביד בהצלחות, כישלונות, בכסף ובכל דבר אפשרי. יש קיבוצים יותר סולידיים שלא רוצים להיכנס לזה. אנחנו מקימים תאגיד ומממנים את כל הפעילות ומובילים אותה, והקיבוץ נהנה מהכנסות כשותף פסיבי בפרויקט, אבל כאמור פתוחים לכל המנעד".

על העבודה מול קיבוצים לעומת מושבים, אומר פריאנטי. "כשרוצים עסקה עם קיבוצים זה לא כמו חברה רגילה. יש להם ד.נ.א, שיח מסוים. דקויות ורגישויות שצריך להבין. אתה עושה עסקה עם מאות אנשים. לפעמים לא הכלכלה היא החשובה".

איזה סוג של אסיפה והנהלה פגשתם בזיקים ורעים?

"אנשים סופר אינטליגנטיים מבינים עניין. צריך להבין - יש קיבוצים שיש להם ידע כלכלי רב, שהם עתירי ממון ויש שלא. צריך לדעת איך לתפור את החליפה.

איזה לקח יש לך למזכיר קיבוץ?

"מאוד נשמח לעשות שת"פ עם קיבוצים נוספים. בטח בקרקעות משמעותיות. אנחנו יודעים להתאים את החליפה המתאימה לכולם. יש קיבוצים שרוצים להיכנס 50/50 ולשאת שווה בשווה בנטל הכלכלי, ויש קיבוצים שאנו מממנים בצורה מלאה ומבינים את הניסיון העסקי ויכולת מימונית שלנו. אנו יודעים להבטיח שהקרקע, שהיא משאב חשוב בקיבוץ ומפרנסת את חברי הקיבוץ, לא תישאר כמו שהיא ונדע למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בה.

"תחום עתיר ממון ורגולציה"

מה התכניות שלכם בנושא של חוות שרתים?

"בזיקים אנחנו בוחנים אפשרות להקים גם דאטה סנטר, בטח לאור ריבוי תחנות הכוח שיש לא רחוק משם. אנחנו מדברים על 50-60 מגה-וואט. חווה בינונית. הכול ביחד עם הקיבוץ. ליצור מתקן שלא מפריע לקיבוץ. יש עניין של רשות החשמל, רגולציה, אנחנו בוחנים כל דבר בזהירות.

על הקמת חוות שרתים אומר פריאנטי "אנחנו נכנסנו בצורה זהירה. יש לנו כובע של בעל קרקע שמשכיר קרקע לחוות שרתים. זה תחום שאנחנו רוצים לפתח. אנחנו בשותפות עם דוראל, עושים חוות שרתים גדולה ומשמעותית בהרטוב ובבית שמש. מקדמים באלון תבור".

על הההחלטה הדרמטית של רשות החשמל שהתקבלה לאחרונה, לעצור את הקמת חוות השרתים והתניית תנאים מגבילים ליזמים, אומר פריאנטי, "זה היה מתבקש ומישהו היה צריך לעשות סדר. זה תחום עתיר ממון ורגולציה ואי אפשר שיוגשו אלפי בקשות על קרקעות לא רלוונטיות או על ידי מישהו שאין לו שום יכולת להקים. לכן הרגולציה נדרשת בהקשר הזה".

אם אני יכול לתרום את הפרומיל שלי בקשר לשימוע של רשות החשמל ליזמי חוות השרתים: קודם כל, לא נכון להגביל רק לתשובות שליליות או חיוביות. הם הגבילו את כל החוות הנוספות יחד לצריכה של 1 ג'יגה-וואט ואמרו שלא יהיו חוות שיעלו על 200 מגה-וואט. לא נכון לחיות בשחור לבן, לפעמים תשובה צריכה להיות מותנית בהתקיימות התנאים הללו. במדינה שלנו לוקח זמן לקדם תהליכים, ואם התשובה שלילית כי הגענו ל-1 גיג'ה, אז כל הקטר הזה עוצר". פריאנטי מוסיף "אם תגיד אפשר לקדם בכפוף לכך וכך - כולם ילכו כדי לממש את החזון ולכן לא נכון לעצור.

בנוסף, לבוא ולהגביל ב-200 מגה לא בטוח שזה נכון. כמו שאתה רוצה ליישב שכונה ואתה אומר אני אעשה בניין רק עד 9 קומות. כל פרויקט צריך להיבחן לגופו ולהיעשות בצורה מדודה. חסרה אסדרה של מה קורה כשאתה מייצר חשמל לעצמך. כשאתה עושה הכול בתוך הבית. מעין אי אנרגטי כזה. אתה מקים תחנת כוח ולידה חוות שרתים, או מה המרחק שנדרש. כל הדבר הזה לא מספיק תפור עד הסוף, ואם הוא יהיה תפור נראה הרבה פרויקטים שמשלבים את שני התחומים האלה".

תוכלו לעמוד בתנאים?

"חד משמעית. אנחנו נוכל לעמוד בתנאים והחוות יוקמו. רוב השחקנים שניגשו למגרשים האלה - צחי נחמיאס, תשובה - הם עם כיסים עמוקים. כל החזקים שיודעים מה הם עושים יצליחו לקדם את החוות שלהם בצורה כזו או אחרת. ההייטק זה קטר, ואנחנו חייבים להיות שם. אנחנו לא המדינה הכי אהובה בעולם, וככל שנהיה טובים בתחום של חוות שרתים ושל AI, אני חושב שכך זה גם יגדיל את היוקרה שלנו בעולם. אני באמת מאמין שמי שטוב יצליח לקדם".

*** גילוי מלא: הכנס בשיתוף בנק דיסקונט, דוראל, חברת נדב ב. לוגיסטיקה, התנועה הקיבוצית, איגוד התעשייה הקיבוצית, קרן קמע ובהשתתפות חברת החשמל