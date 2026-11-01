"אנחנו רואים יותר ויותר קיבוצים שרוצים להיכנס כשותפים אמיתיים ופחות כמשכירי קרקע" - כך אמרה היום (א') ג'ני חלפין, מנהלת תחום תשתיות בבנק דיסקונט, בשיחה עם עידן ארץ בכנס צמיחת הקיבוצים של גלובס, בשיתוף בנק דיסקונט והתנועה הקיבוצית.

לדברי חלפין, הקיבוצים משנים את אופי מעורבותם בפרויקטי אנרגיה מתחדשת, ועוברים בהדרגה מהשכרת קרקעות וגגות ליזמים חיצוניים להשתתפות עסקית בפרויקטים עצמם.

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"בעבר בדרך-כלל פגשנו אותם ככאלה שמשכירים את הקרקע, את הלול ואת הגג ומקבלים דמי שכירות", הסבירה חלפין. "היום רואים אותם הרבה יותר עם מחשבה יזמית, ורואים אותם נכנסים כשותפים בפרויקטים וכחלק משמעותי מהמהפכה הזאת".

חלפין הדגישה כי לקיבוצים היה תפקיד מרכזי בהתפתחות ענף האנרגיה המתחדשת בישראל. "הקיבוצים היו אלה שזיהו את הפוטנציאל האדיר שיש לנו בתחום האנרגיה המתחדשת. הם היו אלה שפיתחו את הקרקעות, השקיעו את המשאבים והיו חלק ממהפכת האנרגיה המתחדשת במדינת ישראל".

לדבריה, "כדי שיהיה לנו פרויקט אנרגיה מתחדשת, צריכים שני דברים עיקריים: שעות שמש - ובזה ישראל ברוכה; ושטחים פתוחים, עתודות קרקע, לולים ורפתות. בלי התנועה הקיבוצית לא היינו יכולים להיות חלק מהמהפכה המדהימה הזאת".

"אנחנו יודעים לתת מימון של ארבע עד שש שנים"

בהתייחסה לשינויים בשוק המימון, הסבירה חלפין כי הבנק נדרש להתאים את פתרונות האשראי לתנאי השוק המשתנים. "בנק דיסקונט מממן אלפי מגה־וואטים של פרויקטים. אנחנו נמצאים בשוק הזה 15-20 שנה, אם לא יותר, החל מהפרויקטים הכי קטנים ועד להפרטת והקמת תחנות כוח חדשות".

"בתקופה של ריביות משתנות, או בתקופה של שערי חליפין שעולים ויורדים, ראינו כמה זה משפיע על מחירי הציוד", אמרה. "אנחנו יודעים לבוא ולתת פתרון, והייתי קוראת לזה חליפת מימון מתאימה. אנחנו יודעים היום לתת פתרונות ביניים ליזמים שלא רוצים לקחת מימון לטווח ארוך, אלא מימון של ארבע עד שש שנים, שבתקווה אולי נראה יציבות".

חלפין התייחסה גם לשינויים הרגולטוריים בענף: "השוק הזה עובר אבולוציה כל הזמן. היום רואים שהאבולוציה משמעותית ומהירה, הולכים יותר ויותר לכיוון שוק משוכלל כמו שמכירים באירופה ובארה"ב".

לדבריה, הבנק פועל גם מול הרגולטורים במטרה להתמודד עם קשיים במימון פרויקטים. "אנחנו במידת הצורך יודעים להציף את הקשיים בפני הרגולטורים. אם יש שימוע, אנחנו יודעים להביע את עמדתנו ולהגיד מה מפריע לנו ואיפה צריך לשפר, כדי שהמימון יהיה בנקבילי".

"פעם חיכינו שכל ההסכמים ייסגרו, היום נותנים מימוני גישור"

כשנשאלה על ההתפתחויות העסקיות בשנה האחרונה, הצביעה חלפין על תחום חוות השרתים. "אנחנו רואים המון דאטה סנטרים. זה שוק מתפתח, הרגולציה עדיין לא לחלוטין מגובשת, והתהליכים עדיין בהתהוות".

לדבריה, השינוי אינו רק בתחומי הפעילות, אלא גם בשלב שבו הבנק מוכן להעמיד מימון. "אם פעם היינו מחכים שהיזם יגיע אלינו כשכל החבילה שלו סגורה וכל ההסכמים שלו סגורים, והוא רק יושב ומחכה למימון, היום אנחנו יודעים לתת מימוני גישור כדי לא לעכב את היזם. זה שלב או שניים קודם, וזה מאפשר להם לרוץ הרבה יותר מהר".

לבסוף התייחסה חלפין לשיתופי-הפעולה עם הגופים המוסדיים. "הם לחלוטין שותפים שלנו", אמרה. "הגופים המוסדיים מחפשים תשואה, ואנחנו יודעים לעשות את החיתום בצורה יעילה וטובה. החבירה בינינו איכותית ומשמעותית, והרבה פעמים היא גם טובה ללקוח בפיזור שלו".

*** גילוי מלא: הכנס בשיתוף בנק דיסקונט, דוראל, חברת נדב ב. לוגיסטיקה, התנועה הקיבוצית, איגוד התעשייה הקיבוצית, קרן קמע ובהשתתפות חברת החשמל