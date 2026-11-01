דירה ראשונה בגיל 21: איך כדורגלן לשעבר עלה על רכבת הנדל"ן?

עד גיל 21 הספיק עומר בראמי לצבור 200 אלף שקל, בעיקר ממשכורת שקיבל ככדורגלן. התעניינותו בכסף, ובהשקעות, הובילה אותו גם למעשים, ולתוכנית שמעטים מבני גילו מוציאים לפועל: רכישת דירה להשקעה.

"כחייל בסדיר היה לי יחסית הרבה זמן, כי תפקדתי כספורטאי פעיל. קראתי הרבה על כלכלה, והבנתי שהכסף מאוד זול, בגלל הריבית האפסית שהייתה באותם הימים, כך שניתן לקחת מימון בהיקף שלא יחנוק אותי, ושיהיה מאוזן פחות או יותר עם ההכנסה מהשכירות. לא באמת המצאתי שום דבר, אלא רק נקטתי צעד שבעתיד יגדיל את ההון שלי".