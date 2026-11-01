ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
פודקאסטים דירה ראשונה בגיל 21: איך כדורגלן לשעבר עלה על רכבת הנדל"ן?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נדל"ן: כסף בקיר | פודקאסט

דירה ראשונה בגיל 21: איך כדורגלן לשעבר עלה על רכבת הנדל"ן?


עומר בראמי רכש את דירתו הראשונה בגיל 21, אחרי שבחן כ־35 דירות בבאר שבע • חמש שנים לאחר מכן, עם דירה נוספת על הנייר, הוא מסביר מדוע בחר להשקיע דווקא בדירות קטנות - ואיך הוא מתכנן להתמודד עם חשבון המימון שיגיע בעוד ארבע שנים וחצי • האזינו

גיא ליברמן 14:43
כסף בקיר - סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל''ן
כסף בקיר - סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל''ן

עד גיל 21 הספיק עומר בראמי לצבור 200 אלף שקל, בעיקר ממשכורת שקיבל ככדורגלן. התעניינותו בכסף, ובהשקעות, הובילה אותו גם למעשים, ולתוכנית שמעטים מבני גילו מוציאים לפועל: רכישת דירה להשקעה.

"כחייל בסדיר היה לי יחסית הרבה זמן, כי תפקדתי כספורטאי פעיל. קראתי הרבה על כלכלה, והבנתי שהכסף מאוד זול, בגלל הריבית האפסית שהייתה באותם הימים, כך שניתן לקחת מימון בהיקף שלא יחנוק אותי, ושיהיה מאוזן פחות או יותר עם ההכנסה מהשכירות. לא באמת המצאתי שום דבר, אלא רק נקטתי צעד שבעתיד יגדיל את ההון שלי".