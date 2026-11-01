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כנס צמיחת הקיבוצים 2026

תמונות ורגעים מכנס צמיחת הקיבוצים של גלובס

הכנס, הנערך זו השנה השלישית, שם דגש על מיצוי הפוטנציאל של המרחב הכפרי, דיור והתחדשות, תעשייה וחקלאות מתקדמות, טכנולוגיות ואנרגיה מתחדשת, לצד תפקידם של הקיבוצים בשיקום הצפון והעוטף • וגם: הנוכחים נהנו מהופעה של הזמרים דורית ראובני  וחנן יובל

שירות גלובס 17:04
באי הכנס / צילום: תמר מצפי
באי הכנס / צילום: תמר מצפי

כנס צמיחת הקיבוצים של גלובס התקיים היום (א') ועסק בעתיד הכלכלי והטכנולוגי של קיבוצי ישראל. על הבמה, ב"הגן בשפיים", עלו נושאים כמו כיצד בונים קיבוצים מחדש, הקשר לשוק ההון ומימון תשתיות כמנוע צמיחה, והנוכחים נהנו מהופעה של הזמרים דורית ראובני (בת משמר העמק) וחנן יובל (בן משמרות).

לסיקור המלא של כנס צמיחת הקיבוצים

משתתפי האירוע נהנו מיין של יקב תבור שכרמיו פרוסים בכל רחבי הארץ, ומשוקולד המיוצר על פי מתכוניו המקוריים של השוקולטייר דביר קרפ ז"ל, שנרצח במתקפת חמאס ב-7 באוקטובר. ביציאה חולקו סוקולנטים שנרכשו מהחווה החקלאית סוקה, הפועלת בשיתוף עמותות לקידום נוער בסיכון ושילוב מתמודדי נפש בקהילה; וגרביים שיוצרו במפעל המשפחתי של יוסוף ומוסטפא חג'וג' בכפר כאוכב, שיתוף פעולה יהודי-ערבי בגליל.

אלונה בר און, דליה קורקין ואבי בניהו / צילום: תמר מצפי
 אלונה בר און, דליה קורקין ואבי בניהו / צילום: תמר מצפי
יוסי ברסי ואבי לוי / צילום: תמר מצפי
 יוסי ברסי ואבי לוי / צילום: תמר מצפי
בן סוכמן ורפי נבו / צילום: תמר מצפי
 בן סוכמן ורפי נבו / צילום: תמר מצפי
חנן יובל ודורית ראובני / צילום: שלומי יוסף
 חנן יובל ודורית ראובני / צילום: שלומי יוסף
איתן ברושי / צילום: תמר מצפי
 איתן ברושי / צילום: תמר מצפי
גברי ברגיל / צילום: תמר מצפי
 גברי ברגיל / צילום: תמר מצפי
יונתן בשיא ועדו רודוי / צילום: תמר מצפי
 יונתן בשיא ועדו רודוי / צילום: תמר מצפי

*** גילוי מלא: הכנס בשיתוף בנק דיסקונט, דוראל, חברת נדב ב. לוגיסטיקה, התנועה הקיבוצית, איגוד התעשייה הקיבוצית, קרן קמע ובהשתתפות חברת החשמל