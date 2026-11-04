איימן עודה הוא חבר הכנסת שנבדק אם קיבל כסף מגורם זר

איימן עודה הוא חבר הכנסת שהשב"כ בודק אם קיבל כסף מגורם זר, כך פורסם היום (ד'), זאת, במסגרת פרשת החשד להתערבות זרה בבחירות, שעליה פורסם לראשונה ב-N12.

אתמול פורסם ב-i24NEWS כי ראש השב"כ דוד זיני מבקש לחקור את ראשי המפלגות הערביות - יו"ר תע"ל אחמד טיבי, יו"ר רע"ם מנסור עבאס, יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה וחבר כנסת נוסף. כעת מתפרסם כי מדובר בעודה. חבר הכנסת אמר בתגובה כי "מדובר ברדיפה פוליטית, שהולכת להפוך במהרה לבלון נפוח שיתפוצץ להם בפרצוף".

"הדבר החשוב ביותר כעת הוא להמשיך לפעול באחריות, בנחישות ובעקביות כדי להחליף את הממשלה הזו מן היסוד", הוסיף חה"כ עודה.

עימות בין ראש השב"כ ליועמ"שית

אתמול פרסמנו ב"מהדורה המרכזית" כי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג אישר את בקשת זיני להפעיל בחקירה הזאת יכולות חריגות שכוללות יכולות טכנולוגיות ומעקב. היועמ"שית גלי בהרב-מיארה התנגדה לשימוש ביכולות הללו. זיני טען בפני סולברג כי היועצת המשפטית לממשלה מסכלת את החקירה.

היועמ"שית פרסמה לאחר מכן הודעה חריפה ופומבית נגד זיני: "באופן חריג ביותר, ולאור פרסומים שגויים, היועצת המשפטית לממשלה מבקשת להבהיר כי במדינת חוק לא ניתן לחקור אזרחים או נבחרי ציבור ללא ראיות המצדיקות זאת. ככל שיש בידי השב"כ או כל גורם אחר ראיה המצדיקה חקירה, הוא מוזמן להציג אותה".

היא הוסיפה: "כל מי שצריך להיחקר - ייחקר, אך לא ייחקרו אנשים ללא בסיס ראייתי. בנוסף לכך - השב"כ אינו מעביר מזה יומיים את חומרי החקירה שנאספו לצוות החקירה המיוחד שהוקם על פי המלצת השופט סולברג, בשיתוף המשטרה ובליווי הפרקליטות, ובכך מעוכב למעשה הטיפול בנושא. מערכת אכיפת החוק פועלת במהירות ובאופן מקצועי על מנת להגיע לחקר האמת על סמך החומר שיש בידה, והחלטות החקירה יתקבלו לפיו".

בליכוד תקפו: "בהרב-מיארה מנסה להסתיר מאזרחי ישראל את חקר האמת". ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר: "מה שאנחנו רואים הלילה זה ניסיון לרסק את הדמוקרטיה ולגנוב את הבחירות בסיוע שתולי השלטון במערכת הביטחון".

הרצוג: "סומך ידיי על עבודת השב"כ"

תוצאות הבחירות אושרו היום בוועדת הבחירות המרכזית כאשר עוצמה יהודית התנגדה ושאר מפלגות הקואליציה נמנעו.

לאחר אישור התוצאות, הנשיא יצחק הרצוג הודיע היום באופן רשמי כי קיבל אותן והתייחס לעימות בין ראש השב"כ ליועמ"שית: "סומך ידיי על עבודת השב"כ, המשטרה וגורמי האכיפה. כל חשד להשפעה חיצונית חתרנית על תוצאות הבחירות חייב להיחקר על ידי השב"כ והמשטרה עד תום. צריך סבלנות, אני תומך על תהליכים אלה ומכבד את ראש השב"כ דוד זיני ואת עבודתו".

הרצוג חשף שלאחר העימות אתמול בין שני הגופים, הוא שוחח הבוקר עם ראש השב"כ והיועצת המשפטית לממשלה. "אני סומך עליהם ועל יושרתם ומשוכנע שיידעו לפעול יחדיו", אמר. על החברה הערבית אמר הנשיא: "אסור להכפיש ציבור שלם. היזהרו מהכללות. מוקיע ביטויים גזעניים - אין לכך מקום כלפי אף ציבור בישראל".

פורסם לראשונה ב-N12.