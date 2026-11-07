ענקית ההשקעות ברקשייר האת’ווי , שבנה וורן באפט במשך יותר משישה עשורים, פרסמה היום (שבת) את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2026. הדוחות מגיעים בעיצומה של טלטלה בשווקים, וכאשר המשקיעים מנסים להבין האם אחד מגופי ההשקעה הגדולים בעולם מזהה הזדמנויות חדשות או מעדיף לשמור על זהירות.

הרווח התפעולי של החברה ירד ב־6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב־12.71 מיליארד דולר, בעוד שהרווח הנקי צנח ב־28% ל־22.11 מיליארד דולר. הירידה נבעה בעיקר מחולשה בעסקי הביטוח של הקבוצה, שרווחיהם התכווצו ב־26%, בין היתר בעקבות עלייה בהוצאות בגין תאונות ובהוצאות הפרסום של חברת הביטוח גייקו (Geico).

למרות הירידה ברווחים, ברקשייר, בניהולו של גרג אבל, האיצה את רכישת מניותיה, במהלך שעשוי להעיד כי היא רואה בהן השקעה אטרקטיבית. ברבעון השלישי רכשה החברה מניות של עצמה בהיקף של 9.6 מיליארד דולר, יותר מפי שניים לעומת 4.5 מיליארד דולר ברבעון הקודם. בארבעת השבועות הראשונים של אוקטובר ביצעה רכישות נוספות בהיקף של כ־2 מיליארד דולר. במקביל, הר המזומנים העצום של הקבוצה הצטמצם לכ־357 מיליארד דולר, אך נותר מהגדולים בעולם התאגידי. חמש ההחזקות הגדולות ביותר בתיק המניות של ברקשייר נותרו ללא שינוי: אלפבית (החברה האם של גוגל), אמריקן אקספרס, אפל, בנק אוף אמריקה וקוקה־קולה.

מאות מיליארדים בקופה, אבל משהו השתנה

אחד הנתונים המסקרנים בדוחות ברקשייר אינו הרווח הנקי, אלא יתרות המזומנים העצומות שלה. בסוף הרבעון השני החזיקה החברה בכ־365 מיליארד דולר במזומנים ובהשקעות קצרות טווח, לאחר שנים שבהן העדיפה לצבור מזומנים ולהימנע מהשקעות גדולות בשוק המניות.

אלא שברבעון השני של 2026 הסתמנה תפנית: ברקשייר הפכה לרוכשת נטו של מניות, לראשונה לאחר 14 רבעונים רצופים שבהם מכרה יותר מניות מכפי שרכשה. החברה רכשה מניות בהיקף נטו של כמעט 20 מיליארד דולר, ובמקביל השקיעה כ־4.5 מיליארד דולר ברכישה חוזרת של מניותיה שלה.

השינוי התרחש תחת ניהולו של גרג אייבל, שהחליף את באפט בתפקיד המנכ"ל בתחילת השנה. אייבל ירש אימפריה עסקית הכוללת חברות ביטוח, רכבות, אנרגיה ותעשייה, ולצדה את אחת השאלות הגדולות בשוק ההון: כיצד משקיעים מאות מיליארדי דולרים מבלי להתפשר על התשואה?

המבחן של יורש באפט

הדוחות מעניינים במיוחד גם על רקע ביצועי המניה. מניית ברקשייר מסדרה B זינקה בכ־16% בתוך כחמישה שבועות, ובתחילת נובמבר טיפסה לשיא של כ־579 דולר. העליות התרחשו דווקא בתקופה שבה מניות הטכנולוגיה ספגו ירידות חדות.

הזינוק מציב בפני אייבל דילמה: האם להמשיך לרכוש את מניות החברה עצמה, כפי שעשה ברבעון הקודם, או להאט את הרכישות לנוכח העלייה במחירן?

המשמעות של הדוחות חורגת מביצועיה של חברה אחת. במשך שנים נתפסה ערימת המזומנים של באפט כסימן לזהירותו לנוכח התמחור הגבוה בוול סטריט. אם יתברר כי ברקשייר המשיכה להגדיל את השקעותיה גם ברבעון השלישי, יהיה בכך סימן נוסף לשינוי במדיניות הקצאת ההון שלה. מנגד, חזרה לצבירת מזומנים עשויה להעיד כי גם תחת ההנהלה החדשה, ברקשייר מתקשה למצוא השקעות אטרקטיביות במחירים הנוכחיים.