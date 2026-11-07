מסע הרצח בכיכר המרכזית תועד: מניין ההרוגים עלה ל-6

פולין: לפחות שישה בני אדם נורו למוות היום (שבת) באירוע ירי בקרקוב. נסיבות האירוע לא ברורות, כשלא ידוע מה הניע את היורה לפגוע בעוברי אורח. לפי הרשויות, היורה החזיק באזרחות פולנית.
בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות ניתן לראות את המפגע כשהוא יורה באקדח מרכבו בעת נסיעה. מאחוריו נוסעת ניידת משטרה. לפי דיווחים בפולין, היורה נעצר בזמן שניסה להימלט והוא הובהל לבית חולים.
המשטרה המקומית מאמינה כי הוא פעל לבד. לפי הודעת המשטרה, "היורה השתמש בנשק צבאי ארוך והיה לבוש בסגנון צבאי".
הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12
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