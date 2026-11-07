מסע הרצח בכיכר המרכזית תועד: מניין ההרוגים עלה ל-6

פולין: לפחות שישה בני אדם נורו למוות היום (שבת) באירוע ירי בקרקוב. נסיבות האירוע לא ברורות, כשלא ידוע מה הניע את היורה לפגוע בעוברי אורח. לפי הרשויות, היורה החזיק באזרחות פולנית.

בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות ניתן לראות את המפגע כשהוא יורה באקדח מרכבו בעת נסיעה. מאחוריו נוסעת ניידת משטרה. לפי דיווחים בפולין, היורה נעצר בזמן שניסה להימלט והוא הובהל לבית חולים.

📺 BREAKING: There was just a MASS SH00TING in Krakow, Poland with exact totals of deceased and injured unclear as a psycho unloaded gunfire in a moving vehicle The gunman reportedly WORE A MASK This is terrifying. PRAY FOR THE VICTIMS 📺刚刚刚 Find out who it was and their motive. The attackers were driving toward the Main Square, firing from the car at random people https://t.co/X9atDxp51n - Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 7, 2026

המשטרה המקומית מאמינה כי הוא פעל לבד. לפי הודעת המשטרה, "היורה השתמש בנשק צבאי ארוך והיה לבוש בסגנון צבאי".

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12