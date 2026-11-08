עדכונים שוטפים

04:59 - סעודיה: יורט טיל בליסטי שהחות'ים שיגרו למזרח הממלכה

04:26 - איחוד האמירויות חילצה 22 בני אדם מספינת משא שעלתה באש במפרץ עומאן

23:21 - חיל הים של משמרות המהפכה טוען כי שתי מכליות נפט פגעו במוקשים סמוך למצר הורמוז

23:14 - כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) השביתו כלי שיט מסחרי במפרץ עומאן היום, לאחר שצוותו האזרחי של כלי השיט התעלם מאזהרות חוזרות ונשנות וניסה להפר את המצור הימי נגד איראן מספר פעמים

מטוס צבאי אמריקאי שיגר חימוש מדויק לעבר חלקו האחורי של כלי השיט לאחר שכוחות CENTCOM הורו לצוות לנטוש את האזורים שסומנו כמטרות.

21:52 - התקשורת באיראן מפרסמת תיעוד מפיצוץ בעיר הנמל ג'אסק

באיראן מדווחים על נפגעים בעקבות התקיפות בנמל ג'אסק. במקביל, בכיר איראני מאיים לנקום באינטרסים אמריקאיים באזור

21:49 - שישה חשודים נעצרו בידי כוח צה"ל בחשד למעורבות בתקיפה, בעקבות דיווח על יידוי אבנים באזור חוות מצודת דוד ביו"ש. החשודים הועברו לחקירה בתחנת בנימין

21:14 - סעודיה: הופעלה התרעה "מפני סכנה אפשרית" באזור ג'אזאן סמוך לים סוף וסמוך לגבול עם תימן

בג'אזאן פועל בית זיקוק של חברת הנפט הסעודית ארמקו המסוגל לעבד 400 אלף חביות נפט גולמי ביום

19:48 - נשיא טורקיה ארדואן שוחח בטלפון עם נשיא ארה"ב טראמפ ואמר כי יש לפתור את המתיחות בין ארה"ב לאיראן בדרכים דיפלומטיות

17:15 - היועץ לביטחון לאומי של איראן מוחסן רזאי איים בתגובה הרסנית אם ארה"ב תפתח במלחמה

בפוסט שפרסם לעג לבכירים בממשל ובצבא האמריקאי וטען כי ארה"ב הפסידה במלחמה ובבחירות וכי בכירים בוושינגטון בדרך לעזוב את תפקידיהם

15:48 - ארה"ב מגבירה את הלחץ על איראן - ומקימה כוח משימה שיסכל העברות נשק וטכנולוגיות

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, סנטקום, הודיע היום (ש') על הקמת כוח משימה ל"שיבוש נתיבי התובלה היבשתיים של איראן המשמשים להעברת משלוחים בלתי חוקיים". מפקד פיקוד המרכז, האדמירל בראד קופר, היה זה שהורה על הקמת כוח המשימה, ש"יתמוך במאמצים המתמשכים של הממשל האמריקאי למנוע מאיראן להשתמש בנתיבים יבשתיים להובלת אמצעי לחימה מתקדמים וחומרים נוספים".

קופר הכריז על הקמת כוח המשימה "שער הברזל" (Task Force Iron Gate), שיכלול כ-20 אנשי צוות אזרחיים וצבאיים ויפעל מטמפה שבפלורידה. הצוות החדש של סנטקום יתאם את פעילותו עם סוכנויות ממשל אמריקאיות נוספות כדי למנוע העברת מערכות נשק מתקדמות, טכנולוגיות דו-שימושיות, חומרים שעליהם הוטלו סנקציות והזרמת הכנסות בלתי חוקיות דרך גבולותיה היבשתיים של איראן והים הכספי. לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12