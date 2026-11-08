מה הסיכוי לחידוש המלחמה? אלה ההערכות העדכניות בשוק

האם ארה"ב ואיראן בדרך לסבב לחימה נוסף? למרות הניצחון של הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב, אנליסטים מזהירים כי הסיכון לחידוש המלחמה נותר גבוה במיוחד. בחברת הייעוץ Rapidan Energy מעריכים כי קיים סיכוי של 80% לחידוש הלחימה, כך לפי דיווח של CNBC. במקביל, חברת המחקר Eurasia Group מעריכה, לפי רויטרס, כי ההסתברות לתקיפות אמריקאיות מחודשות עומדת על 60%.

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ההערכות הללו עומדות בניגוד למגמה בשוק הנפט. בחמשת ימי המסחר האחרונים צנחו מחירי הנפט הגולמי ביותר מ-16%, לאחר שסגן נשיא ארה"ב, ג’יי.די. ואנס, קשר בין התבוסה הרפובליקנית בבחירות לבין המלחמה באיראן. המשקיעים פירשו את הדברים כאיתות לכך שהממשל עשוי לחפש דרך לסיים את העימות.

אלא שבוב מקנאלי, נשיא Rapidan ולשעבר יועץ האנרגיה של הנשיא ג’ורג’ וו. בוש, מזהיר כי חידוש הלחימה יקפיץ את מחיר הנפט בחזרה אל מעל ל-100 דולר לחבית. לפי ניתוח של Bloomberg Economics, בתרחיש של הסלמה מחודשת המחיר עלול להגיע אף ל-120-130 דולר לחבית.

"טראמפ נחוש, כמעט בכל מחיר, למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני. הוא רואה בכך חלק מרכזי מהמורשת שלו", אמר מקנאלי ל-CNBC. לדבריו, המשטר האיראני אינו מוכן לוותר על יכולותיו הגרעיניות, וכל עוד הפער בין הצדדים נותר בעינו, הסיכון להסלמה נמשך.

גם הלימה קרופט, ראש אסטרטגיית הסחורות הגלובלית ב-RBC Capital Markets, הצביעה על הפער בין האופטימיות בשווקים למצב בשטח. לדבריה, המשקיעים מתמקדים בתקווה לסיום המלחמה, בעוד שבמפרץ הפרסי החששות מהסלמה דווקא גוברים.

ואכן, המתיחות באזור נמשכת. לפי דיווחים, מכליות נפט הותקפו סמוך לעומאן, פיצוצים אירעו באתרים באיראן וארה"ב ממשיכה לתגבר את כוחותיה במזרח התיכון, כשקבוצת תקיפה שלישית של נושאת מטוסים נמצאת בדרכה לאזור. לפי AP, דווח גם על תקיפות אמריקאיות מוגבלות נוספות נגד מערכות הגנה אווירית איראניות.

הדמוקרטים מתכננים לנצל את הרוב שהשיגו בקונגרס כדי לקדם החלטה שתדרוש מטראמפ לסיים את המלחמה, אך הם לא ייכנסו לתפקידיהם עד ינואר, וגם אז יוכל הנשיא להטיל וטו על המהלך.

במקביל נמשכים המגעים הדיפלומטיים בתיווך קטאר. לפי רויטרס, איראן העבירה לארה"ב הצעה בנושא הגרעין, אך הבהירה כי תדון בה רק לאחר שוושינגטון תיענה לדרישותיה.

גם טראמפ עצמו ממשיך לשדר מסר תקיף. "הייתי מעדיף שלא להרוס את מה שנותר מהמדינה, אבל ייתכן שאיאלץ לעשות זאת", אמר ביום חמישי. "אנחנו דרוכים ומוכנים לפעולה".