אורי הדומי: המכירות דשדשו, אז הכפלנו פי 10 את המחירים

בפרק השני של הפודקאסט "כיסא מנהלים" אנחנו מדברים עם אורי הדומי על מזור רובוטיקה, המייצרת רובוטים לניתוחי עמוד שדרה. אם תסתכלו קצת על סרטוני ההדמיה של החברה, לא תבינו למה בכלל יש צורך ברופא בהליך ניתוחי שנעזר ברובוטים שלה. לפחות לפי הסרטונים העבודה נראית קלה למדי. וגם אם תסתכלו על הפרסומים האחרונים של החברה, עם דגש על ההסכם שלה עם אחת מהחברות הענקיות בעולם ועל השיפור המתמיד בתוצאות הכספיות, יהיה לכם קל להפליג במחשבות ולדמיין מכרה זהב.

אבל, אם להיות עדינים, מזור עדיין במעבר מחברת "חלום" לחברה סולידית. במציאות הסיפור מאוד מורכב. מתחילת דרכה למזור היו אין ספור קשיים, כמו מכירות נמוכות, קושי בחינוך השוק ואפילו חקירה ב-SEC. בהובלתו של אורי הדומי, מנכ״ל החברה, ובאמצעות טקטיקת שיווק קאוונטר-אינטואיטיבית, היא הצליחה להגיע לרווחיות מסוימת (שמאז נסוגה ממנה), תזרים מזומנים חיובי וגם להגיע יחסית בשלה לעידן שבו תתפתח לה תחרות.

