המשקיעים בתל אביב למדו אתמול (ו') כי מדד המחירים לצרכן לחודש יולי היה בטווח העליון של הצפי; בהמשך הלילה (לפי שעון ישראל) לאחר יום מסחר מהוסס עם מגמה שלילית קלה בוול סטריט, נועדו הנשיא טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין באלסקה. ככל הידוע לא נרשמו התפתחויות דרמטיות כתוצאה מהפסגה, אך בתל אביב עשויים המשקיעים לבחון את שני האירועים, המקומי והעולמי, בפתח שבוע המסחר החדש.

השבוע שחלף הסתיים באקורד חיובי מבחינת הבורסה ומדד ת"א 35 עלה בכ-1.3%, כאשר מדד ת"א-ביטוח חזר לדהור קדימה ועלה ב-6.1%. בין המניות שבלטו בעליות בסיכום השבוע שעבר היו כלל ביטוח , מנורה והראל שעלו בהתאמה ב-8.4%, 7.6% ו-7.5% בסיכום שבועי. ביום שישי הדולר היציג נחלש קלות מול השקל ב-0.15% ל-3.38 שקלים. הוא אמנם גבוה ביחס לשפל האחרון ב-10 ביולי (3.3 שקלים), אך נסוג בכ-2% מהרמה אליה טיפס לפני שבועיים לאחר שהבינו המשקיעים שהמערכה בעזה עומדת להתרחב.

שני אירועים מקומיים חשובים צפויים בשבוע הקרוב. מחר (א') צפויה להתקיים שביתת מחאה של המטה להחזרת החטופים, ככל שחלק מעובדי בתי ההשקעות והגופים המוסדיים יצאו להפגין ולשבות, תיתכן השפעה מסוימת על היקפי המסחר והפעילות ביום ראשון. לרוב זהו יום מסחר שקט יותר משאר ימי השבוע, אך בחודשים האחרונים מחזורי המסחר בו התעוררו (באופן יחסי). המשקיעים יצטרכו לעקוב אחרי עמודי החדשות כדי לראות במידה ויש השפעה של האירועים על הסנטימנט בשוק.

אירוע נוסף הוא החלטת ריבית בנק ישראל שעומדת כיום על 4.5%. ההחלטה צפויה להתפרסם ביום רביעי הקרוב אחר הצהריים. לאחר שמדד המחירים לצרכן לחודש יולי שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אתמול (ו'), שעמד על 0.4%, קרוב יותר לטווח העליון של התחזיות בשוק, סביר שהנתון יכביד על שיקולי הנגיד לבצע הפחתה כבר השבוע. כך לפחות לדעת חלק מהמומחים (ראו בהמשך). ערב החלטת המדד, היו הערכות כי הוא ינוע בטווח רחב ונעו בין 0.25% ל-0.5%, והמדד מעט גבוה מהממוצע. המשמעות של התוצאה הסופית היא שקצב האינפלציה השנתי הונמך במעט ל-3.1%.

לדברי יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לני"ע בתל אביב, "מדד המחירים לצרכן לחודש יולי עומד על ה-0.4%. מדובר במדד גבוה מהצפי בכעשירית האחוז והוא אינו מקרב אותנו להורדת ריבית, מה עוד שמדד אוגוסט הקרוב צפוי לעלות ב-0.6%-0.8%". הוא הוסיף עוד כי ״רכיב הדיור במדד שב לדחוף מעלה את האינפלציה במשק זאת כאשר ביולי הוסיף רכיב מחירים זה 1.1% והוא מציג עליה של 4.2% בשנה החולפת, הרבה מעל קצב האינפלציה השנתי העומד על 3.1%. הקיפאון במכירת דירות והצורך בפתרונות דיור דוחפים את שכר הדירה שוב מעלה זאת כאשר מחדשי חוזים שילמו בחודש החולף 5.4% יותר מקודמיהם בדירה השכורה".

יוני פניג, אסטרטג ראשי בחטיבה הפיננסית של מזרחי טפחות אמר בשישי בצהריים כי "אחרי שני מדדים 'רגועים' האינפלציה המקומית חוזרת לעלות בקצב גבוה יחסית עם בוא הקיץ. ולמרות המספר הנדיב יחסית, הנתון (שפורסם עבור חודש יולי) ראוי עדיין לכמה תנאים מקלים. בפרט, עליית מחירי הטיסות, עם תוספת של 0.24% למדד מסעיף הנסיעות לחו"ל היא גבוהה, אמנם, בראייה היסטורית רחבה מספיק. ועדיין, גם ביולי שעבר ראינו את הטיסות תורמות קרוב ל-0.1% למדד, בדרך לעוד כ-0.4%, באוגוסט שלאחריו. אז לא מדובר בתופעה חריגה. אפשר לשים גם את העלייה של 6.3% שנרשמה החודש במחירי המלונות ובתי הארחה באותה הקטגוריה".

הוא הוסיף כי ניתן להעריך בזהירות שבהחלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל, ביום רביעי השבוע, לא נראה הפחתת ריבית, אך אולי בזו שאחריה. לדברי פניג,"לאור חוסר הוודאות המקומי, לא נצפה שאף אחד מהנתונים האלה יהיה זה שיטה את הכף בהודעת הריבית ביום רביעי הקרוב. להודעה שאחריה, בסוף ספטמבר, ניתן עדיין להיות אופטימיים, בייחוד בהתחשב בהתגברות הציפיות להורדות בארה"ב, אם כי הורדה כאמור תדרוש היעדר "הפתעות" מקומיות".

תנודתיות גדולה במניות הבנקים

מי שעשויים ליהנות ממדד מחירים לצרכן שהוא קרוב יותר לרף העליון, ובעיקר מעיכוב אפשרי בהפחתות הריבית הם הבנקים. מניות הבנקים נסחרו בשבוע שעבר בתנודתיות גדולה, אך המדד עלה בסיכומו ב-2.9%, יותר מכפול מתשואת מדד ת"א-35 (1.3%). מניות הבנקים הושפעו לחיוב מהקלה מטעם המפקח על הבנקים, דני חחיאשווילי, שהתיר להם לחלק 50% מהרווח הנקי (במקום 40%). כתוצאה מכך חמשת הבנקים הגדולים, שדיווחו בשבוע שעבר על רווח נקי (מצרפי) של 8.4% ברבעון השני, עלייה של 10% בתוך שנה, חילקו הרבה יותר מהרווח הנקי.

בסוף הרבעון שחלף מחלקים חמשת הבנקים דיבידנד של 4.2 מיליארד שקל (רובו במזומן, חלקו ברכישה עצמית של מניות). משום שהם יכולים לחלק הרבה יותר הפעם, מדובר בעלייה של כ-40% בגודל הדיבידנד שהם מחלקים על הרבעון השני - בתוך שנה. חלק ממאזני הבנקים מוצמד למדד, ולכן מדד גבוה שגם מעקב את הפחתת הריבית הצפויה (גם חדשות טובות לבנקים), הוא בסה"כ חדשות חיוביות לבנקים עצמם. גם אם משמעותו שעיקר הציבור רואה את כספו נשחק.

אקורד שלילי במסחר בוול סטריט

המסחר בוול סטריט הסתיים ביום שישי באקורד שלילי, כאשר מדד S&P 500 ומדד הנאסד"ק ירדו בהתאמה ב-0.3% ו-0.4%, ואילו זקן מדדי המניות בניו יורק - הדאו ג'ונס, דווקא עלה ב-0.1%. בסיכום השבוע עלה מדד S&P 500 בכ-0.9%, מדד הנאסד"ק טיפס ב-0.8% ומדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.7%. בפסגה באלסקה נועדו הנשיא טראמפ ועמיתו הרוסי פוטין למספר שעות. הפסגה נערכה לאחר נעילת המסחר בוול סטריט, לכן אין עדיין "פרשנות" של המשקיעים לאירועים. גם רבים עדיין סימני השאלה בנוגע לתוצאותיה.

מה שברור הוא שהסכם שלום בין רוסיה לאוקראינה לא הוצג פורמלית. אך ייתכן והושגו הבנות מאחורי הקלעים, שמשמעותן תתברר בהמשך. לפי שעה מחיר הנפט נחלש ב-2% בסוף השבוע ל-62.8 דולר לחבית, ואפשר לבטא זאת כתחושה של המשקיעים שלא יוחרפו הסנקציות האמריקניות על רוסיה בשלב הזה (מה שעלול היה להקפיץ את מחירו, בשל הדומיננטיות של רוסיה ביצור של הנפט בעולם).

בוול סטריט התפרסם שלשום (ה') סיפור שעשוי להשפיע באופן משמעותי על יצרנית השבבים אינטל . מניית החברה השלימה עלייה של 11% בימים חמישי-שישי, לאחר שדווח בארה"ב כי ממשל טראמפ עשוי לרכוש מניות של אינטל בכדי לעודד את ייצור השבבים שלה במדינה. מדובר בעסקה שעשויה לחזק את פעילות מפעלים שמתכננת אינטל להקים באוהיו, ולפי הדיווח וההערכות היא פרי של תוכנית שעלתה במפגש בין טראמפ למנכ"ל אינטל, ליפ-בו טאן.

תעלומה נוספת שנפתרה שלשום (ה') הייתה השקעה סודית של וורן באפט שנחשפה. ממסמכים שהגישה חברת ברקשייר הת'אוויי של באפט לרשות ניירות ערך בארה"ב עלה כי באפט רכש 5 מיליון מניות של חברת יונייטד-הלת' גרופ בסך של 1.6 מיליארד דולר ביוני האחרון. בנוסף רכש באפט עוד חמש מניות בהיקפים קטנים יותר של תאגיד הפלדה ניוקור , חברת פרסום בשם למאר אדוורטייזינג , חברת אבטחה בשם אלג'יון והוא אף חזר להשקיע בחברות בניית הבתים לנאר ודי.אר הורטון. במאי האחרון ביקשה החברה של באפט חיסיון על החזקה אחת או יותר שצברה מוקדם יותר השנה. מהדיווחים עלה כי באפט המשיך לחתוך את השקעותיו באפל ובבנק אוף אמריקה.

מניות הארביטראז', אלה שנסחרות גם בישראל וגם בוול סטריט, מייצרות פער שלילי זניח (0.5%-) לקראת תחילת המסחר ביום ראשון. טבע בולטת בפער חיובי של כ-1.8%+, בעוד נייס תציג פער ארביטראז' שלילי של כ-2.5%-.

המשך עונת הדוחות הכספיים

אחרי שבשבוע שעבר כאמור דיווחו חמשת הבנקים ותפסו את תשומת הלב. בשבוע הקרוב תעלה עונת הדוחות הכספיים לרבעון השני בתל אביב הילוך נוסף. חברות מרכזיות רבות יפרסמו את התוצאות הכספיות שלהן, בין השמות הבולטים מחר (א') יהיו: ענקית המרכזים המסחריים ביג בניהולו של חי גאליס, חברת מנועי בית שמש המספקת שירותי תחזוקה למנועי סילון בניהולו של רם דרורי, וחברת המרכזים המסחריים הגלובלית ג'י סיטי בניהולו ובשליטתו (בשרשור דרך נורסטאר) של חיים כצמן.

ביום שני תדווח חברת טי.אס.ג'י בניהולו של אריק קילמן הפועלת בתחום הביטחוני, בית ההשקעות מיטב בניהולו של אילן רביב, וחברת מימון ישיר המעניקה הלוואות לרכישת רכבים ומשכנתאות בניהולו של ערן גולן. עוד תפרסם באותו היום גם יבואנית רכבי מאזדה, פורד וב.מ.וו - דלק רכב שבשליטת גיל אגמון את התוצאות, וכן ענקית הקניונים עזריאלי בניהולו של רון אבידן. ביום שלישי יגיע תורן של אלוני חץ בניהולו של נתן חץ, וברביעי יפרסמו חברת מוצרי האלומיניום קליל של צורי דבוש וחברת תמציות הטעם הריח תורפז של קרן כהן חזון, את התוצאות שלהן. ביום חמישי יפרסם בית ההשקעות אי.בי.אי בניהולו של דייב לובצקי וכך גם ענקית מוצרי ההלבשה התחתונה דלתא גליל של אייזיק דבח.