בבוקר ה־23 ביולי יצא אריק פריימונד מה- Chalet שלו (בית שוויצרי מסורתי) שממוקם בהרי העיירה סאנן, כפר שקט השוכן לצד עיירת הנופש גשטאט. השמיים השוויצריים היו מעוננים, האוויר קריר.

פריימונד, יועץ פיננסי לאליטה האירופית במשך עשרות שנים, היה תחת לחץ גובר. הוא הואשם במעורבות בהיעלמות המסתורית של הון עתק השייך ליורש הרמס, ובתחילת החודש נחקר במשך שעות ארוכות בידי הרשויות הצרפתיות. לקוחות נוספים האשימו אותו במעשים לא תקינים. הוא הכחיש בתוקף כל מעשה.

בן ה-67 רכב על אופניו לצד בתי עץ עם גגות משולשים, בדרכו למרכז העיירה. סמוך לחניון קמפינג על יד מסילת הרכבת, פריימונד ירד מהשביל, התקרב לפסים, וזמן קצר לאחר מכן פגעה בו רכבת והוא נהרג במקום. המשטרה המקומית מתייחסת למוות כאל התאבדות.

כעת, מותו של פריימונד מסמן תפנית דרמטית באחת הסאגות הפיננסיות המסובכות של המאה: תעלומת המניות של הרמס שבלעה אותן האדמה - בשווי של 15 מיליארד דולר, לפי שווי השוק הנוכחי של ענקית היוקרה. פריימונד היה מנהל העושר של ניקולא פוש, דור חמישי ליורשי הרמס ובעל המניות הפרטי הגדול ביותר בחברה. פוש טוען שבערך ב־2022 גילה כי שישה מיליון מניות הרמס, שלדבריו הוחזקו בחשבונות בנק על שמו, נעלמו. גם כספי התמורה ממכירתן נעדרים.

פוש, בן 82 כיום, הגיש תביעות נגד פריימונד בשווייץ ובצרפת, בטענה ל"הונאה מסיבית". בראיונות האחרונים לרשויות בצרפת, פריימונד אישר לראשונה את מה שחברי הנהלת הרמס חשדו בו זמן רב: חלק גדול מהמניות נמכרו למתחרה, תאגיד מוצרי היוקרה LVMH (לואי ויטון), כחלק ממסע הרכישות וההשתלטות שקיים יו"ר ומנכ"ל החברה, טייקון היוקרה ברנאר ארנו, לפני יותר מעשור. טענתו של פריימונד הייתה שפוש עצמו היה חלק מהמזימה.

לאחר מותו, שני עורכי דינו, פרנסואה זימרי וג'סיקה פינל, תיארו אותו בהצהרה כ"אדם בעל רגישות נדירה, שנשבר מאלימות החשד, הבגידה ומעולם חסר רחמים. מה שחלק פירשו כחולשה היה למעשה ביטוי לאנושיותו".

פוש, מצידו, הביע את תנחומיו למשפחת פריימונד למרות "המחלוקות הפומביות והמשפטיות" ביניהם. בהצהרה תיאר את פריימונד כחבר ויועץ שעמו עבד ונתן בו אמון מלא במשך 25 שנה - עד שהקשר "נשבר בעקבות אירועים חמורים מאוד" הקשורים למניות החסרות, "שעדיין יש לחשוף את האמת לגביהן".

תיק בירקין המזוהה עם הרמס / צילום: Shutterstock

הלחץ הלך וגבר

נפגשתי עם פריימונד פעמיים בשנה שעברה כשסיקרתי עבור הוול סטריט ג'ורנל את פרשת מניות הרמס החסרות. הפעם הראשונה הייתה בג'נבה, בלובי של מלון ליד שדה התעופה, רגע לפני שטס לאיטליה. השנייה הייתה בלה רזרב, מלון חמישה כוכבים יוקרתי ליד השאנז־אליזה בפריז. ישבנו בשקט הקטיפתי של בר לה גספר ושתינו קפה.

פריימונד היה לבוש בקפידה, שיערו האפור מסורק למשעי והוא שידר שבריריות. עיניו נעו כל הזמן - סורקות את החדר, חסרות מנוחה.

בניגוד לפוש, שסירב לדבר איתי באוגוסט שעבר כשביקרתי בכפר האלפיני הקטן שבו הוא גר, פריימונד היה להוט להציג את עמדתו. הוא הגן על עצמו בנחרצות, לעיתים אף בלוחמנות.

הוא התעקש, כפי שעשה במשך שנים, שמעולם לא ניהל את המניות החסרות. לדבריו, אינו יודע לאן נעלמו. לטענתו, פוש הסתיר אותן בעצמו, ואינו מוכן להעבירן לקרן שאליה התחייב בעבר. במקום זאת, פוש רצה לאמץ עובד לשעבר ולהוריש לו את המניות - טענה שפריימונד דיווח עליה לרשויות ההגנה על קטינים בשווייץ, אך היא נדחתה.

מאז פגישותינו עברו הרבה מים בנהר. בתקופה שלפני מותו בסוף יולי, הלחץ המשפטי והכלכלי על פריימונד הלך וגבר, לפי גורמים ומסמכי בית משפט שהג'ורנל עיין בהם. חקירה צרפתית שנפתחה ב־2015 בעקבות התביעה של הרמס, בטענה שפריימונד זייף מסמכים והשתמש במסמכים מזויפים, צברה תאוצה. תיקים נוספים הצטברו, ביניהם תביעה ממשפחתו של המולטי־מיליונר הצרפתי המנוח רישאר דזורמון, שהאשימה את פריימונד במעילה. דיון בתיק היה אמור להיערך בסוף אוגוסט. הבית השוויצרי של פריימונד בסאנן, סמוך למקום מותו, הוקפא לאחרונה בעיקול משפטי, שמנע את מכירתו.

אבל תיקו של פוש היה החשוב ביותר. בדצמבר 2023, פוש הגיש בצרפת תלונה בגין הפרת אמונים, בטענה שפריימונד מעל בנכסיו ותבע פיצויים בסך מיליארדי אירו.

ביוני, בתו של פריימונד התחתנה - רגע נדיר של שמחה בתקופה קשה. מקורבים אמרו שהוא נראה עייף ומצוברח עקב התביעות הרבות נגדו.

מהלך השתלטות חשאי

ב־7 ביולי, שבועיים לפני מותו, פריימונד הגיע לצרפת להשיב לשאלות החוקרים בפריז בתיקים שהגישו הרמס ופוש. כאזרח שווייצרי הוא לא היה מחויב לכך - שווייץ אינה מסגירה את אזרחיה - אך פריימונד בכל זאת בחר להגיע.

לשם כך הרכיב צוות משפטי נכבד שכלל את זימרי, דיפלומט לשעבר, ואת ז'אן טמלה, אסטרטג ממשרד קינג אנד ספולדינג האמריקאי. שניהם ליוו אותו בחקירה.

לאחר שלושה ימי חקירה, החוקרים הגישו כתבי אישום ראשוניים נגדו בגין זיוף, שימוש במסמכים מזויפים והפרת אמונים מחמירה. בצרפת, כתב אישום ראשוני משמעותו כי לשופטים יש די ראיות להמשך החקירה.

פריימונד נדרש להפקיד ערבויות של מיליוני אירו, אך קיבל חודשים לגיוס הכסף. נאסר עליו ליצור קשר עם מספר אנשים, כולל פוש.

בעדותו, שנערכה במשרדו של אחד השופטים, פריימונד דיבר במפורט יותר מאי פעם ואף שינה את קו ההגנה שלו. במשך שנים טען שניהל את נכסי פוש - מלבד קטגוריה אחת: מניות הרמס שירש מאמו ומאחותו. מניות אלו היוו 6% מאחת החברות הגדולות באירופה.

אבל כששופט עימת אותו עם העובדה שקיבל ייפוי כוח על שלושת החשבונות שבהם הוחזקו המניות, השיב שלא הבין שהוא מנהל את כל החזקותיו של פוש.

"מבחינתי זה לא היה כל ההחזקה, רק חלק", אמר. "הוא נתן לי ייפוי כוח על חלק ממניות הרמס, אבל לא ידעתי את מלוא הונו".

פוש אמר בעדותו שהיה ברור למדי עם פריימונד: "מעולם לא הייתה לי כוונה למכור את המניות שירשתי, מניות המשפחה", אמר. "אם, באמצעות הדיבידנדים שלהן [פריימונד] קנה מניות הרמס נוספות - הוא יכול היה למכור אותן. אבל לא את המקוריות".

פריימונד שינה גם את גרסתו לגבי מכירת מניות פוש ל־ LVMH. בין 2001 ל־2013 בנה תאגיד LVMH החזקה של למעלה מ־23% בהרמס - מהלך שבוצע בעזרת פריימונד. הוא סייע לכוון מכירות של מניות הרמס ל־ LVMH דרך קשריו עם פוש ובני משפחתו.

במשך שנים פריימונד טען שמניות הירושה של פוש לא נמכרו. כעת אמר דברים אחרים. כשנשאל על העברת מניותיו של פוש ב־2008 קודם דרך החזקה בחברה בשם "דיליקו" (Dilico) ואז לבנק סוסייטה ג'נרל (Société Générale) כחלק מהחלפת מניות עם LVMH , השיב פריימונד: "בהחלט. LVMH הייתה הקונה, ופוש היה מעודכן במלואו".

הוא מסר לתובעים עשרות מסמכים עם חתימת פוש, כראייה לכך שידע מה קורה. עוד טען שפוש היה "פעיל מאוד ורצה לפתח קשר בין הרמס ל־ LVMH", ואף נפגש עם ארנו 14 פעמים - בעיקר בדירתו של פריימונד בפריז - כדי להשתלב בעתיד בחברה הממוזגת שתקום ולהתנקם בבני משפחתו.

פוש טען מנגד שחתם על כל מה שפריימונד הניח לפניו, מתוך אמון בו, וכי סירב בתוקף למכור את מניות הירושה ל־ LVMH .

בעיני רבים בהרמס ואחרים העוקבים אחר המחלוקת, הגרסה שפריימונד הציג בפני השופטים תואמת למה שהם חשדו בו זמן רב: שמניותיו של פוש נמכרו ברובן ל- LVMH במהלך הפשיטה הסמויה שלה על הרמס - מבצע שהתפוצץ להתנגשות פומבית גדולה ב-2010 והוביל לקרב משפטי ארוך. כחלק מהפסקת אש שתיווכו הרגולטורים ב-2014, LVMH הסכימה לחלק את מניות הרמס שלה למשקיעים. מקורבים לתיק מאמינים שמניותיו של פוש היו בין אלה שחולקו.

"כבר זמן רב אני סבור שניקולא פוש כבר לא מחזיק במניותיו", אמר יו"ר הנהלת הרמס אקסל דיומא לכתבים ב-30 ביולי במהלך שיחת דוחות רווחים. "זו הסיבה שהתחלנו בהליכים משפטיים".

מטעם LVMH וארנו סירבו להגיב.

"פרשה הרסנית"

מה שלא קרה, פוש טוען שהונו התרוקן. הוא טוען שאין לו יותר מניות הרמס, ואינו יודע היכן התמורה ממכירתן.

בדוח ביקורת של חברת הייעוץ FTI נמצא כי בסוף 2023 נותרו לפוש רק 600 אלף אירו במזומן וכ־96 מיליון אירו בהשקעות - רובם בנכסים בלתי נזילים. הניסיונות של עורך דינו לאתר ולהשיב את הכספים נכשלו.

הדוח מצא כי פריימונד קיבל עשרות מיליוני אירו מפוש - למשל, כ־35.8 מיליון אירו לחשבון המשותף שלהם בבנק גונט (Gonet), שבו נותרו 15 מיליון אירו במזומן והשקעות שהועברו לפריימונד.

פוש אמר כי לא ידע על חלק מהחשבונות וההשקעות על שמו, ואף גילה כי ביתו העיקרי רשום על שם קרן שייסד. לדבריו, עד 2022 פריימונד שלט בחייו "באווירת פחד".

פריימונד דחה את הדוח וטען כי לא נועצו בו, ומשום שזה לא כלל את כל נכסי פוש, וכי מעולם לא שלט בו אלא להפך - הכיר לו אנשים שהעשירו את חייו החברתיים.

בסיום חקירתו, כשנשאל על השפעת הפרשה על חייו, השיב: "הפרשה הרסנית למשפחתי, לשמי הטוב, לאיזון הנפשי שלי. אבל גם נתנה לי מענה לצורך - ואסיים בזה - לבטא את עצמי כפי שיכולתי בימים האחרונים".