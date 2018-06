הריאיון של ג'וליאני בכנס של "גלובס" ממשיך להכות גלים בארה"ב

הריאיון שנתן עורך דינו של הנשיא טראמפ רודי ג’וליאני בכנס שוק ההון של "גלובס" ממשיך לעורר הדים רבים בארה"ב.

במהלך מסיבת עיתונאים של מזכיר המדינה מייק פומפאו הוא נאלץ להתנער בפני כתבים מדברים שאמר ג’וליאני ביחס לניהול המו"מ מול קים ג'ונג און, כיצד טראמפ הוריד אותו לברכיו בתחינה לקיים את הפסגה.

כתבי רשת CNN פנו לג'וליאני כדי לברר אם הוא חוזר בו מן הדברים הקשים שאמר בכנס "גלובס" על המאהבת לשעבר של הנשיא סטורמי דניאלס.

“If you’re a feminist and you support the porn industry you should turn in your credentials”- Rudy Giuliani to me re: push back on his comments that being in porn makes Stormy Daniela lack credibility.