טראמפ ביקש יותר נפט, אבל לעולם יהיה קשה להיענות לו

בקשת הנשיא דונלד טראמפ מסעודיה להגדיל את תפוקת הנפט שלה מבליטה את אי הנחת של ארה"ב מכך שמגזר הנפט עבר במהירות מהיצף לגירעון, אבל הגדלת התפוקה במזרח התיכון אולי לא תספיק כדי לעצור את עליות המחיר שפוגעות בצרכנים.

הפרעות בהיצע הנפט במדינות מפיקות גדולות כמו קנדה ו-ונצואלה, יחד עם ביקוש חזק לנפט גולמי מהכלכלה העולמית הצומחת, הידקו את שוק הנפט מהר יותר מכפי שאנליסטים רבים חזו. המחירים נסקו בתגובה. ביום ו' האחרון הנפט האמריקאי נסחר ביותר מ-74 דולר לחבית, שיא מאז נובמבר 2014. ברנט, הנפט הגולמי העולמי, מתקרב ל-80 דולר לחבית.

מחירי הבנזין לנהגים בארה"ב עולים כמה חודשים לפני בחירות הביניים לקונגרס. GasBuddy, יישום למעקב אחרי מחירים, מעריך שב-4 ביולי, ביום העצמאות האמריקאי שיחול מחר, מחיר הבנזין יהיה כ-2.90 דולרים לגלון, שיא מאז יום העצמאות של 2014.

בכמה ציוצי טוויטר שלו, טראמפ האשים את ארגון אופ"ק בעליית המחירים, ובשבת הוא צייץ שהוא ביקש מסעודיה, בשיחה עם המנהיג שלה, להגדיל את תפוקת הנפט שלה.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!