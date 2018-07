שוברי קופות: "אנטמן והצרעה" הפתיע וכבש את פסגת הטבלה

לא פחות משני סרטים חדשים כיכבו השבוע בחמישיית הסרטים המכניסים ביותר של סוף השבוע בארה"ב, האחד מהם התמקם במקום הראשון. זהו הסרט החדש של היקום המשותף של גיבורי העל ממשפחת "הנוקמים" - "אנטמן והצרעה", הסרט ה-20 של היקום המשותף וה-3 של דיסני-מארוול בשנת 2018. הקדימו אותו "הפנתר השחור" ו"הנוקמים: מלחמת האינסוף", שהפכו לשוברי הקופות הגדולים ביותר אי-פעם.

איש לא ציפה ש"אנטמן והצרעה", הממשיך את עלילותיו של סקוט לאנג (פול ראד) אותו פגשנו לראשונה ב"אנטמן" לפני 3 שנים, יעשה את המספרים העצומים של אלה שהקדימו אותו, אבל עם 76 מיליון דולר בסוף השבוע הראשון שלו, בהחלט מדובר בחדשות טובות. לצורך ההשוואה, "הנוקמים: מלחמת האינסוף" (שעדיין מוקרן בבתי הקולנוע) עשה בסוף השבוע הראשון שלו 258 מיליון דולר, ו"הפנתר השחור" הכניס 202 מיליון דולר.

אם מחשיבים גם את "דדפול 2" כסרט מארוול (למרות שהוא הופק על-ידי פוקס ולא על-ידי דיסני), "אנטמן והצרעה" מסמן את הפעם ה-10 בה גיבורי על של מארוול מגיע למקום הראשון - ב-2018 בלבד!

הסרט החדש השני שנכנס הישר לחמישייה הפותחת הוא "הטיהור הראשון" (The First Purge), שבניגוד לשמו הוא בעצם החלק הרביעי במותג האימה-אקשן המצליח. הסיבה לשם שניתן לו הוא מכיוון שמדובר בפריקוול שהקדים את סרטי "הטיהור", ובו מתוארת השתלשלות האירועים שגרמה לבית הנבחרים האמריקאי לייסד לילה שנתי שבו כל פשע יכול לעבור ללא עונש, כולל רצח.

"הטיהור הראשון", הסרט הראשון במותג שלא בוים על-ידי ג'יימס דמונקו, נכנס למקום ה-4 בטבלת שוברי הקופות, לאחר שהכניס בסוף השבוע הראשון שלו 17 מיליון דולר, מתקציב של 13 מיליון בלבד, כך שכבר עכשיו מדובר אפשר להכתירו כהצלחה.

"עולם היורה: נפילת הממלכה" ירד מהמקום הראשון לשני והרוויח בסוף השבוע השלישי שלו בארה"ב כ-29 מיליון דולר, שגרמו לו לעבור את רף מיליארד הדולר. הסרט החמישי במותג הדינוזאורים הפופולרי התמקם במקום ה-25 ברשימת שוברי הקופות העולמיים של כל הזמנים, כשהוא עוקף את "רוג אחת" ועד שבוע הבא כבר כנראה יעקוף את "צעצוע של סיפור 3" ואולי אפילו את "עלייתו של האביר האפל".

במקום השלישי נמצא "משפחת סופר על 2", שממשיך לשבור שיאים בכל שבוע. סרט ההמשך ללהיט של פיקסאר מ-2004 נכנס למקום ה-12 בטבלת שוברי הקופות הבינלאומיים של כל הזמנים, ועם 503 מיליון דולר בארה"ב בלבד, הוא גם עקף את "מוצאים את דורי" בטבלת סרטי האנימציה הרווחיים ביותר בארה"ב. הכנסותיו מכל השווקים הגלובליים עומד בסוף השבוע הרביעי שלו על 772 מיליון דולר.

כאמור, במקום הרביעי נמצא "הטיהור הראשון", ואת החמישייה סוגר "סיקאריו: הנקמה", מותחן האקשן שנפל שני מקומות מהשבוע שעבר. בסוף השבוע האחרון הכניס כ-7 מיליון דולר (10 מיליון פחות מזה שנמצא במקום מעליו), והכנסותיו הכלליות עומדות כעת על 44 מיליון דולר.

"דדפול 2" סוגר את העשירייה, ואחרי 8 שבועות, הוא גם הסרט הוותיק ביותר בה. אך הדבר המרשים ביותר למעשה בכל העשירייה השבועית הוא הסרט התיעודי "בוא תהיה שכן שלי" (Won't You Be My Neighbour), שעוסק במיסטר רוג'רס שהגיש תוכנית ילדים פופולרית ורבת-שנים בטלוויזיה האמריקאית. בשונה משאר סרטי העשירייה, הכנסותיו של הדוקומנטרי עלו ב-6% מהשבוע הקודם, והוא טיפס מהמקום ה-10 ל-9.

בשבוע הבא ינסו סרט ההמשך למחזמר "מאמה מיה" וסרט ההמשך למותחן האקשן "נקודת שיוויון" לתפוס את המקום הראשון.

5 הסרטים המכניסים ביותר בארה"ב לשנת 2018, נכון ל-10 ביולי:

1. "הפנתר השחור" (700 מיליון)

2. "הנוקמים: מלחמת האינסוף" (675 מיליון)

3. "משפחת סופר על 2" (504 מיליון)

4. "עולם היורה: נפילת הממלכה" (333 מיליון)

5. "דדפול 2" (314 מיליון)

5 הסרטים המכניסים ביותר ברחבי העולם לשנת 2018, נכון ל-10 ביולי:

1. "הנוקמים: מלחמת האינסוף" (2 מיליארד)

2. "הפנתר השחור" (1.3 מיליארד דולר)

3. "עולם היורה: נפילת הממלכה" (1 מיליארד)

4. "משפחת סופר על 2" (772 מיליון דולר)

5. "דדפול 2" (727 מיליון דולר)

