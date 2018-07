ארה"ב אימצה את הברית של נאט"ו, אך טראמפ צייץ נגדה

למרות ההצהרות הלוחמניות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נגד גרמניה ומדינות אירופה על כך שאינן נושאות די בנטל הביטחוני של נאט"ו, אימצו הערב (ד') מנהיגי 29 המדינות החברות בארגון - כולל ארה"ב - הודעה משותפת המביעה מחדש את מחויבותן לברית הצבאית הצפון-אטלנטית. ההודעה גם מביעה את "המחויבות העמוקה" של המדינות להגדיל את הוצאות הביטחון שלהן לכ-2% מהתמ"ג עד שנת 2024, כפי שהתחייבו בפסגה קודמת שהתקיימה בוויילס ב-2014.

טראמפ פתח את הבוקר בסערה, אחרי שהכין בקפידה את הקרקע במהלך השבועות האחרונים לעימות חזיתי עם אירופה, ובמיוחד עם גרמניה, סביב דרישתו כי הכלכלה הגדולה באירופה תוציא יותר על ביטחון. "גרמניה שבויה לחלוטין בידי רוסיה", קבל טראמפ בסיום ארוחת בוקר עם מזכ"ל נאט"ו, הנורווגי יינס סטולנטברג, "הם יקבלו בין 60 ל-70 אחוז מהאנרגיה שלהם מרוסיה, ומערכת צינורות חדשה להובלת גז, אומרים לי שזה הולם אבל אני חושב שלא".

טראמפ התייחס בכך לפרויקט "נורדסטרים 2", שאמור להוביל גז טבעי מרוסיה לגרמניה ולמערב אירופה. כיום מייבאת גרמניה כ-40% מהאנרגיה שלה מרוסיה, בעלות של כ-20 מיליארד יורו בשנה. הפרויקט, שבנייתו כבר החלה בשטח גרמניה, אמור להגדיל עוד יותר את התלות הגרמנית באנרגיה רוסית. טראמפ ביקר ישירות את מעורבותו של קאנצלר גרמניה לשעבר, גרהארד שרדר, שהוא אחד מהמנהלים בפרויקט נורדסטרים ומכהן כבכיר בחברת האנרגיה הרוסית "גזפרום". "בנוסף לכך, גרמניה משלמת רק קצת מעל אחוז אחד (מתוך התמ"ג) על תקציב ההגנה שלה, וגם זה לא הולם לדעתי", הוסיף טראמפ בבוקר, כשהוא חוזר על הביקורת החריפה שלו בחודשים האחרונים נגד גרמניה, שהתחייבה בעבר להגדיל את ההוצאה הצבאית שלה, אולם עושה זאת בקצב אטי מדי, לפי הנשיא האמריקאי.

למרות הדברים החריפים, הפגין טראמפ לבביות ושיבח את קאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל בפגישה ביניהם שהתקיימה היום אחרי הצהריים בשולי פסגת נאט"ו. "יש לנו מערכת יחסים נפלאה, פשוט מצוינת", אמר טראמפ כשהוא יושב ליד הקאנצלרית, "דיברנו על דברים שונים, ביניהם הסחר בין המדינות". גם מרקל ניסתה לשדר עסקים כרגיל. מוקדם יותר ביקרה את הצהרתו של טראמפ ואמרה כי כמי שגדלה במזרח גרמניה, היא מודעת היטב למשמעות הביטוי "להיות שבויה בידי רוסיה", וכי הדבר אינו נכון לגבי גרמניה המאוחדת. היא שיבחה את תפקיד נאט"ו בהבטחת הביטחון של גרמניה המאוחדת.

בערב, שעתיים בלבד אחרי פרסום ההצהרה המשותפת שקובעת יעדים לעתיד ולאחר הפגישה המחויכת עם הקאנצלרית, שב טראמפ ותקף - מתוך הפסגה עצמה - את נאט"ו בשני ציוצים. "מה היתרון בנאט"ו אם גרמניה משלמת לרוסיה מיליארדי דולרים לגז ולאנרגיה?", כתב טראמפ, "ארה"ב משלמת על ההגנה של אירופה, ואז מפסידה מיליארדים בסחר. (האירופאים) חייבים לשלם 2% מהתמ"ג מיד, לא עד 2025". "אלה הם הברבורים של סוכן נוסע ממורמר", ניסה ה"שפיגל" הגרמני להסביר את הזיג-זג הכפול של הנשיא האמריקאי בפסגת נאט"ו בבריסל, "הוא מנסה להראות לקהל בוחריו שהוא פוליטיקאי חזק... אבל הוא לא דיפלומט ולא מנהיג. הוא בראש ובראשונה פופוליסט, ולאחר מכן איש עסקים".

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025.